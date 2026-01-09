Kde zabíjel spartakiádní vrah Straka? Poprvé „doma“ u Novodvorské, pak v Hloubětíně a Bubenči

Autor: Pavla Žáková
  12:19
Spartakiádní vrah Jiří Straka a jeho dopadení se staly námětem televizní minisérie Metoda Markovič: Straka. Odstartovala na Oneplay v pátek 9. ledna 2026 a má 6 dílů. Provedeme vás místy, kde se mladistvý sadista pohyboval a kde také přišly o život ženy, které si vyhlédl.

KRIMI

Jiří Straka pocházel z Prahy 4. S rodiči a mladším bratrem žil na sídlišti v Novodvorské ulici. V době, kdy páchal své zločiny, oslavil teprve 16. narozeniny. Straka měl ještě starší sestru, ta už v té době ale byla plnoletá a žila jinde.

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

1. vražda: Novodvorská, Praha 4

Prvním místem vraždy se stalo nejbližší okolí Strakova domova. Zalesněná rokle u Novodvorské ulice. 8. dubna 1985 podvečer Straka bloumal ulicemi. Zřejmě se nudil, zamířil proto nejdřív k blízkému zimnímu stadionu, aby se podíval, zda na hokeji nenarazí na nějaké známé. Pak se vydal dál. Sílilo v něm deviantní sexuální nutkání.

22letou Alici nejprve sledoval. Pronásledování žen až do chvíle, kdy se začaly bát o život, patřilo už od jeho 14 let k jeho koníčkům. Tentokrát ale u sledování nezůstalo. Na odlehlém místě na pěší stezce, kam nebylo vidět od silnice ani z jedné strany, mladou ženu napadl. „Vybral si toto místo, kde ji předešel, schoval se. Tenkrát tu byla hustší vegetace, bylo to zarostlejší,“ popsal v reportáži iDNES.cz z roku 2015 Viktorín Šulc, autor knihy o případech vyšetřovatele Jiřího Markoviče.

Alici napadl zezadu, vzal ji do kravaty, přinutil k sexuálnímu styku a pak ji zabil. Po dopadení Straka uvedl, že tu první si „nejvíc užil“, protože díky výběru místa se nemusel bát, že někdo půjde kolem.

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

2. vražda: Zelenečská, Praha 9

O pár dní později si Straka oběť vytipoval v Praze 9 v Hloubětíně. Ženu, kterou viděl zezadu, sledoval, napadl a hodlal znásilnit. Přitom ale zjistil, že je starší, než se domníval. Místo znásilnění ji rovnou začal škrtit. Bezvládné tělo odhodil na korbu nákladního vozu s plachtou a vydal se na další lov.

Když při výslechu zjistil, že žena přežila a dokázala si přivolat pomoc, velmi ho to překvapilo. 4. května 1985 si myslel, že ji zabil. Ani to mu ale nebránilo ihned se zaměřit na další ženu. 30letou lékařku Věru potkal nedaleko. Také ji sledoval temnými ulicemi, kolem restaurace Havana až k domům v Zelenečské ulici, kde žila.

„Uvázal jí myslím podprsenku kolem krku,“ vzpomínal Markovič na tento případ. Tělo mrtvé ženy našli její sousedé před domem hned po ránu. „My se ráno vzbudili a ona tam ležela... a rodiče nad ní ve třetím patře,“ popsala scénu pamětnice z domu. Zavražděnou Věru popsala jako „moc hodnou holku“ a vzpomněla si na to, jak při rekonstrukci na místě činu na Straku místní křičeli a chtěli ho lynčovat. Na přítomné ženy prý tehdy zakřičel – „vy krávy, s váma bych si taky poradil!“

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení Straka ochotně ukazoval, jak zabíjel.

3. vražda: Puškinovo náměstí, Praha 6

Uplynulo 12 dní od druhé vraždy a Straka opět bloumal Prahou. Celou noc strávil venku, 16. května 1985 časně ráno se pohyboval v Bubenči. Jeho úmysly ani tentokrát nebyly čisté, a co hůř – na vraždění byl vybavený. Měl s sebou škrtidlo, které si sám vyrobil. 28letá Marta, která šla brzy po ránu do práce, se den předtím svěřila blízkým, že když jde sama opuštěnými ulicemi, má ze spartakiádního vraha strach.

Straka ji napadl na Puškinově náměstí. „Oběť uškrtil trojím způsobem. Čalounickou nití, kterou si doma opálil a udělal na ní uzlíky, aby se nedala snadno rozvázat,“ popsal Šulce. Ke škrcení použil Straka i pásek z Martina svetru a ramínko od podprsenky.

Brůna se jde bodnout? Voyo si zase hraje na Netflix. Markovič je český Mindhunter

Poslední pobyt na svobodě: Stochov

16letý zabiják s nevinnou tváří a plachým úsměvem poté odjel do Kladna, přesněji řečeno do Stochova, kam bydlel na internátě hornického učiliště. Zbývalo mu už jen pár dní na svobodě. Markovič při rozhovoru s další Strakovou obětí, která mu naštěstí utekla, získal rozhodující svědectví. Dívce, kterou doprovázel z noční tramvaje, se svěřil, že se jmenuje Jirka, že bydlí ve Stochově... A 22. května 1985 vyrazili pražští kriminalisté na Kladensko s velkými nadějemi i obavami, zda jedou pro toho správného. V jeho skříňce v učilišti našli některé předměty, které odcizil svým obětem. A v autě cestou do Prahy se jim přiznal.

Straka skončil ve vazbě, koncem roku 1985 ho soud poslal do vězení na 10 let. Byl to maximální možný trest, jaký bylo možné mu kvůli nízkému věku udělit. „Kdyby byl o dva roky starší, neunikl by popravě,“ shrnul v reportér iDNES.cz Jiří Pánek. Po vězení následovala ústavní léčba, od roku 2004 je Straka na svobodě a žije pod změněným jménem.

Ale jo, lituji, odpovídal policii před 30 lety spartakiádní vrah
Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě (21.prosince 2004)
11 fotografií

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

