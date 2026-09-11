„Fotbalový“ výzkum vznikl v týmu Urbánní a regionální laboratoře, analyzoval anonymizovaná a agregovaná mobilní data návštěvníků zápasů v sezoně 2023/2024.
|
Záhada „lunárního modulu“ Sparty Krč: Koule na hřišti stojí nejspíš už od 60. let
Cílem bylo zjistit, odkud pocházejí aktivní fanoušci obou klubů a jaké geografické vzorce vytvářejí. Závěry výzkumu přitom mohou sloužit nejen pro další potřeby fotbalových klubů, ale také pro strategické plánování městské hromadné dopravy. Originální případová studie byla nyní publikována v mezinárodním vědeckém časopise Journal of Maps.
Říční hranice
„U fotbalu je zajímavé, že se rivalita klubů velmi jasně promítá i do geografického rozložení fanoušků,“ říká autor studie Jiří Nemeškal, sociální geograf z Přírodovědecké fakulty UK. Silný vliv podle studie stále hraje geografická blízkost stadionů. Fanouškovská identita se výrazně koncentruje v sousedních čtvrtích. V případě Slavie jde například o Vršovice, Vinohrady, Žižkov či Strašnice. Sparta má nejsilnější základnu v okolí Letné, Holešovic, Bubenče, Břevnova nebo Kobylis.
Pražané tvoří jen polovinu fanoušků
Jedním z největších překvapení studie bylo, že méně než polovina aktivních fanoušků obou klubů pochází přímo z Prahy. Po započítání okresů Praha-východ a Praha-západ tvoří fanoušci z užší metropolitní oblasti přibližně 57 procent návštěvníků Slavie a asi 50 procent návštěvníků Sparty. „Výsledky jasně ukazují, že síla obou značek už dávno přesáhla hranice hlavního města. Zápasy obou týmů reálně generují masivní mobilitu a lákají tisíce lidí z celé republiky,“ vysvětluje Jiří Nemeškal.
|
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Zatímco Sparta má podle analýzy převažující podporu na západě a severu země, konkrétně v Ústeckém, Karlovarském nebo Plzeňském kraji, aktivní fanoušci Slavie dominují na Vysočině nebo ve východnějších regionech Česka. Letenští mají zároveň geograficky rozptýlenější fanouškovskou základnu než jejich vršovický rival.
Pro oba kluby platí, že zatímco v pražských čtvrtích se lidé na zápasech častěji střídají a generují vyšší počet návštěvníků, ze vzdálenějších menších obcí jezdí opakovaně stále stejné skupiny fanoušků. Zajímavé je i to, že na analyzované zápasy Sparty dorazilo v průměru asi o 200 fanoušků soupeřů více než na utkání se Slavií. Výzkum to dává do souvislosti s historickým vnímáním Sparty jako nejatraktivnějšího českého soupeře.
Fotbal je pro každého
Studie zároveň ukazuje, že se výrazně proměňuje sociální mapa fanoušků. Historicky byla Sparta spojována spíše s dělnickými čtvrtěmi a Slavia s intelektuálnějším prostředím. Současná data už ale tyto rozdíly příliš nepotvrzují. Například dříve průmyslové části Prahy jako Libeň nebo Vysočany vykazují mnohem silnější vazbu ke Slavii, než by tomu bylo v minulosti. Podle analýzy se zde výrazně projevuje zánik průmyslu v Praze, gentrifikace a s tím spojená změna sociální struktury čtvrtí. „Fotbal už dávno není pouze sportem nižších vrstev. Vidíme výraznější zastoupení střední a vyšší třídy v souvislosti s komercializací fotbalu a rostoucími náklady na návštěvu zápasů,“ doplňuje Jiří Nemeškal.
|
20 milionů kebabů nebo fotbalový klub. Poradíme, co si koupit za 3 miliardy z Eurojackpotu
S touto ekonomickou proměnou publika souvisí i celková demografie fanouškovského jádra. Fotbal na českých stadionech stále zůstává dominantně mužskou záležitostí, když ženy tvoří jen kolem deseti procent pravidelných návštěvníků. Z hlediska věku pak na tribunách jednoznačně nejvíce převládají mladší a střední věkové skupiny.
Geolokační data mění pohled na město
Studie zároveň poukazuje na širší možnosti využití agregovaných a anonymizovaných mobilních dat. „Geolokační data umožňují zachytit nejen trendy v mobilitě obyvatel, ale i kulturní a sociální vazby ve městě. Díky nim je možné mnohem přesněji pochopit, jak lidé město skutečně používají,“ říká Petr Netolický, AI produktový manažer O2 Dataclair.ai.
Mohou pomoct analyzovat například také každodenní dojížďku, dopravní zatížení, fungování městských čtvrtí nebo plánování dopravy a velkých akcí.
Komu fandí zbytek metropole?
V Praze neexistuje striktní geografické rozdělení fanoušků podle čtvrtí, jako je tomu například v argentinském Buenos Aires (Boca vs. River) nebo ve skotském Glasgow (Celtic vs. Rangers). Podpora jednotlivých klubů se dědí v rodinách nebo vzniká na základě sympatií napříč celým městem. Přesto lze pražskou fotbalovou mapu rozdělit podle historického původu klubů, identity nebo lokálních bašt. A nejen na slávisty a sparťany.