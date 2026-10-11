Starostové a koalice SPOLU získali ve volbách shodně po 17 mandátech. Hnutí STAN zvítězilo s náskokem přibližně jednoho procentního bodu. Třetí skončila Praha sobě se 13 zastupiteli, následovalo ANO s 11 a Piráti se sedmi mandáty.
V pětašedesátičlenném zastupitelstvu je k většině potřeba nejméně 33 hlasů. Vítězní Starostové proto musí hledat koaliční partnery. Jejich lídr Petr Hlaváček už dal najevo zájem stát se primátorem.
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Výsledky voleb 2026
Kdo tedy povede hlavní město? Pokud přihlédnete na volební vyjednávání řečí čísel a přihlédneme vyjádřením jednotlivých stran z minulých dnů, rýsují se tyto varianty.
Varianta 1 – Těsná většina: STAN a SPOLU (34 mandátů)
Spojení Starostů a SPOLU by zajistilo těsnou většinu 34 hlasů. Obě uskupení spolupracovala už v dosavadním vedení Prahy a jejich lídři avizovali zájem o další jednání.
Tomáš Portlík (SPOLU) navíc uznal, že post primátora by měl připadnout vítězi voleb. Obě strany ale připouštějí potřebu stabilnější většiny, kterou by mohl zajistit třetí partner.
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Varianta 2 – Široká většina: STAN, SPOLU a Praha sobě (47 mandátů)
Připojením Prahy sobě by vznikla koalice se 47 mandáty. Překážkou při jednání může být rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti řízení města.
Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr totiž opakovaně uvedl, že chce mít na magistrátu na starosti dopravu. Právě obsazení této funkce může být jedním z klíčových bodů vyjednávání.
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Varianta 3 – Většina bez SPOLU: STAN, Praha sobě a Piráti (37 mandátů)
Starostové mohou sestavit většinovou koalici také bez SPOLU. Spojení s Prahou sobě a Piráty by znamenalo 37 zastupitelských hlasů.
Tuto variantu před volbami prosazovali zejména Piráti. STAN však odmítal předem vyloučit spolupráci s ODS a zatím žádného partnera definitivně neupřednostnil.
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A co hnutí ANO?
Hnutí ANO získalo 11 mandátů, o tři méně než před čtyřmi lety. Matematicky může být součástí několika většinových kombinací, politická jednání ale zatím směřují především k ostatním uskupením.
Předseda STAN Vít Rakušan se navíc po volbách ke spolupráci s ANO vyjádřil skepticky.
Přehled možných koalic v Praze po volbách 2026
|Možná koalice
|Počet mandátů
|Většina
|STAN + SPOLU
|34
|Ano
|STAN + SPOLU + Praha sobě
|47
|Ano
|STAN + SPOLU + Piráti
|41
|Ano
|STAN + Praha sobě + Piráti
|37
|Ano
|SPOLU + ANO
|28
|Ne
Výpočty podle rozdělení 65 mandátů po komunálních volbách 2026. Jde o matematické možnosti, nikoliv uzavřené koaliční dohody.
Kdo bude novým primátorem Prahy? Odpověď přinesou až povolební jednání. Petr Hlaváček chce funkci získat a Tomáš Portlík jeho nárok jako vítěze voleb veřejně uznal. První schůzka obou politiků je plánována na neděli 11. října.
Výsledky komunálních voleb 2026 v Praze
|Strana / koalice
|Výsledek
|Mandáty
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN)
|23,17 %
|17
|SPOLU pro Prahu
|22,05 %
|17
|PRAHA SOBĚ
|17,91 %
|13
|ANO 2011
|14,36 %
|11
|Česká pirátská strana
|9,38 %
|7
|SPD pro Prahu
|3,48 %
|0
|Motoristé sobě
|2,91 %
|0
|SEN PRO PRAHU
|2,90 %
|0
|Spojená levice pro Prahu
|0,90 %
|0
|JSME PRAHA
|0,66 %
|0
|PATRIOTI PRO PRAHU
|0,57 %
|0
|Svobodní
|0,47 %
|0
|GEN s podporou veřejnosti
|0,41 %
|0
|REZIDENTI – REBELOVÉ
|0,25 %
|0
|Levice
|0,25 %
|0
|Naše Praha SNK ED
|0,08 %
|0
|LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI
|0,07 %
|0
|Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
|0,07 %
|0
|Libertariánská strana Voluntia
|0,04 %
|0
|Volte Pravý Blok
|0,04 %
|0
|ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY
|0,02 %
|0
|Česká strana asociálů
|0,01 %
|0
|VELKÝ KŘÍŽEK PRO LÍTAČKU ZA KAČKU
|0,01 %
|0
|Urza.cz
|0,00 %
|0