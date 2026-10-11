Volby v Praze 2026: V boji o magistrát se rýsují tři varianty koalice, lídr vítězů chce být primátorem

Marek Hýř
Marek Hýř
  9:03aktualizováno  9:49
Sledovat Metro na Googlu
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr Hlaváček. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku...
11 fotografií
Komunální volby 2026 v Praze vyhrálo hnutí STAN vedené Petrem Hlaváčkem. Přestože získalo přes 23 procent hlasů, samo metropoli vládnout nemůže. O nové koalici začne jednat se SPOLU, ve hře jsou ale také Praha sobě a Piráti.

Starostové a koalice SPOLU získali ve volbách shodně po 17 mandátech. Hnutí STAN zvítězilo s náskokem přibližně jednoho procentního bodu. Třetí skončila Praha sobě se 13 zastupiteli, následovalo ANO s 11 a Piráti se sedmi mandáty.

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu je k většině potřeba nejméně 33 hlasů. Vítězní Starostové proto musí hledat koaliční partnery. Jejich lídr Petr Hlaváček už dal najevo zájem stát se primátorem.

Výsledky voleb 2026

Kdo tedy povede hlavní město? Pokud přihlédnete na volební vyjednávání řečí čísel a přihlédneme vyjádřením jednotlivých stran z minulých dnů, rýsují se tyto varianty.

Varianta 1 – Těsná většina: STAN a SPOLU (34 mandátů)

Spojení Starostů a SPOLU by zajistilo těsnou většinu 34 hlasů. Obě uskupení spolupracovala už v dosavadním vedení Prahy a jejich lídři avizovali zájem o další jednání.

Tomáš Portlík (SPOLU) navíc uznal, že post primátora by měl připadnout vítězi voleb. Obě strany ale připouštějí potřebu stabilnější většiny, kterou by mohl zajistit třetí partner.

Komunální volby 2026 v Praze 1 vyhrála Praha 1 sobě. Kdo bude vládnout centru metropole?

Varianta 2 – Široká většina: STAN, SPOLU a Praha sobě (47 mandátů)

Připojením Prahy sobě by vznikla koalice se 47 mandáty. Překážkou při jednání může být rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti řízení města.

Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr totiž opakovaně uvedl, že chce mít na magistrátu na starosti dopravu. Právě obsazení této funkce může být jedním z klíčových bodů vyjednávání.

Komunální volby 2026 v Praze 6 vyhráli Starostové. Kdo bude vládnout městské části?

Varianta 3 – Většina bez SPOLU: STAN, Praha sobě a Piráti (37 mandátů)

Starostové mohou sestavit většinovou koalici také bez SPOLU. Spojení s Prahou sobě a Piráty by znamenalo 37 zastupitelských hlasů.

Tuto variantu před volbami prosazovali zejména Piráti. STAN však odmítal předem vyloučit spolupráci s ODS a zatím žádného partnera definitivně neupřednostnil.

Komunální volby 2026 v Praze 4 vyhrálo SPOLU. Kdo bude vládnout městské části?

A co hnutí ANO?

Hnutí ANO získalo 11 mandátů, o tři méně než před čtyřmi lety. Matematicky může být součástí několika většinových kombinací, politická jednání ale zatím směřují především k ostatním uskupením.

Předseda STAN Vít Rakušan se navíc po volbách ke spolupráci s ANO vyjádřil skepticky.

Přehled možných koalic v Praze po volbách 2026

Možná koalicePočet mandátůVětšina
STAN + SPOLU34Ano
STAN + SPOLU + Praha sobě47Ano
STAN + SPOLU + Piráti41Ano
STAN + Praha sobě + Piráti37Ano
SPOLU + ANO28Ne

Výpočty podle rozdělení 65 mandátů po komunálních volbách 2026. Jde o matematické možnosti, nikoliv uzavřené koaliční dohody.

Kdo bude novým primátorem Prahy? Odpověď přinesou až povolební jednání. Petr Hlaváček chce funkci získat a Tomáš Portlík jeho nárok jako vítěze voleb veřejně uznal. První schůzka obou politiků je plánována na neděli 11. října.

Výsledky komunálních voleb 2026 v Praze

Strana / koaliceVýsledekMandáty
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN)23,17 %17
SPOLU pro Prahu22,05 %17
PRAHA SOBĚ17,91 %13
ANO 201114,36 %11
Česká pirátská strana9,38 %7
SPD pro Prahu3,48 %0
Motoristé sobě2,91 %0
SEN PRO PRAHU2,90 %0
Spojená levice pro Prahu0,90 %0
JSME PRAHA0,66 %0
PATRIOTI PRO PRAHU0,57 %0
Svobodní0,47 %0
GEN s podporou veřejnosti0,41 %0
REZIDENTI – REBELOVÉ0,25 %0
Levice0,25 %0
Naše Praha SNK ED0,08 %0
LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI0,07 %0
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT0,07 %0
Libertariánská strana Voluntia0,04 %0
Volte Pravý Blok0,04 %0
ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY0,02 %0
Česká strana asociálů0,01 %0
VELKÝ KŘÍŽEK PRO LÍTAČKU ZA KAČKU0,01 %0
Urza.cz0,00 %0
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Hlučín získal 640 milionů na obnovu jezera. Vzniknou parkoviště i cyklostezky

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022.

Hlučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny infrastruktury i okolní přírody. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů korun na druhou etapu revitalizace, která pokryje...

12. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod

ilustrační snímek

U Přerova nad Labem na Nymbursku zemřela v pondělí ráno po střetu s nákladním autem chodkyně. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce.

12. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

V litoměřické nemocnici funguje nová zubní ordinace

U zubaře

V litoměřické nemocnici zahájila provoz nová zubní ordinace. Krajská zdravotní, která špitál spravuje, zde poskytla prostory společnosti DKI stomatologie.

12. října 2026  7:59

Vietjet zahajuje provoz na linkách Praha–Hanoj a Praha–Almaty

12. října 2026  7:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

AI má hlad po výkonu

12. října 2026  7:53

Kbelská se opět zavírá, rekonstrukce míří do další fáze. Už definitivně poslední

Kbelská po rekonstrukci (září 2026)

Rekonstrukce Kbelské ulice je ve své další fázi, tentokrát už poslední. V pondělí se zavírají zbývající nájezdové a sjezdové rampy. Oprava ve dvou částech potrvá do konce listopadu.

12. října 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Až pro další generaci? Tepličany mučí nekonečné opravy ulic, štvou i radnici

Práce v Duchcovské ulici v Teplicích. (říjen 2026)

Rozkopané ulice a neustálá zpoždění dopravních staveb hýbou žlučí řady Tepličanů. Někteří si zlost vylévají na sociálních sítích. Táhnoucí se opravy vadí i na radnici. Její zástupci tvrdí, že město...

12. října 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Škoda Vagonka propustí desítky lidí, hromadné odchody ale firma odmítá

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

V ostravské společnosti Škoda Vagonka přijdou desítky lidí o práci, firma však odmítá hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období...

12. října 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Aura, nebo laura? Průvodce dětskými trendy, které dospělí nestíhají ani pochopit

Vatikán vyslechl první papežovo SIX SEVEN (15. května 2026)

Six seven říká prezident i papež, některé děti už ale nad hláškou protáčejí oči. Ve školách se mezitím hodnotí aura a laura, tedy charisma i trapasy. Jak se vyznat ve slovníku generace Alfa, proč...

12. října 2026  6:01

Živě: Jak poznat pravdu v době AI? Exkluzivní data Ipsosu o důvěře v digitální komunikaci a představení aplikace Vodafone Verify

12. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V části Jizerské ulice v Ústí nad Labem opraví chodníky

Ilustrační snímek

V části Jizerské ulici v ústecké čtvrti Severní Terasa proběhne oprava chodníků. Práce vyjdou na 1,5 milionu korun bez DPH a jsou rozděleny do dvou etap.

12. října 2026  5:59

Klimešova plastika v Mostě je opět celá

Dílo ze 70. let minulého století nazvané Biologické těleso opravil přímo na...

Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed, z níž se v srpnu část odlomila, je znovu kompletní.

12. října 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.