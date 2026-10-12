Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN. Se ziskem 23,16 procenta hlasů a 17 mandátů má nyní nejlepší výchozí pozici pro jednání o nové magistrátní koalici. Jeho lídr Petr Hlaváček už dal najevo, že má zájem usednout do primátorského křesla.
Jedna z tváří metropolitního plánu
Architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog Petr Hlaváček dosud působil jako náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj. V uplynulém volebním období se výrazně podílel na přípravě nového územního plánu, který letos v září nahradil dokument z roku 1999.
Takzvaný Metropolitní plán určuje, kde a v jakém rozsahu se může v Praze stavět. Obsahuje mimo jiné výškovou regulaci a počítá také s prostorem pro výstavbu až 350 tisíc bytů, především na současných brownfieldech.
„Doručil jsem nový územní plán a ten se nyní může začít naplňovat. Rozběhla se výstavba na pražských brownfieldech, už nyní jednáme s developery v území Bubny-Zátory, kde bude bydlení pro 20 tisíc lidí,“ uvedl Hlaváček před volbami. Za důležité považuje také plánovací smlouvy, které mají v rozvíjených lokalitách zajistit potřebnou veřejnou vybavenost.
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Metropolitní plán provázela kritika
Pokračovat chce rovněž v projektu Pražské developerské společnosti. Ta podle něj nejen chrání městské pozemky před rozprodáním, ale má také potenciál postavit až 70 tisíc bytů.
Příprava nového územního plánu trvala více než deset let. Hlaváček se na ní podílel už jako ředitel městského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Pražští zastupitelé Metropolitní plán schválili letos v květnu, jeho projednávání však provázela i kritika. Výhrady směřovaly například k příliš krátké lhůtě pro vypořádání připomínek k finální verzi dokumentu.
Hlaváček uvedl, že se město během projednávání snažilo veřejnost informovat v maximální možné míře, a to i nad rámec zákonných povinností.
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Chce pokračovat ve vedení Prahy
Před volbami Hlaváček nevyloučil pokračování dosavadní koalice na pražském magistrátu. „STAN bude rád pokračovat i ve stávající koalici a podle podpory, kterou od voličů dostane, by v ní rád hrál i větší roli,“ uvedl.
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V oblasti dopravy podporuje dostavbu klíčové infrastruktury včetně městského a Pražského okruhu, rozvoj veřejné dopravy i reformu parkování. To je podle něj v Praze často příliš levné. Zmínil také možnost zdražení ročního jízdného na MHD.
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