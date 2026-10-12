Kdo je Petr Hlaváček? Architekt, lídr STAN a nejspíš nový primátor Prahy

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  19:09
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Petr Hlaváček

Petr Hlaváček | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

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Petr Hlaváček se jako náměstek pražského primátora podílel na přípravě nového Metropolitního plánu i rozvoji městských brownfieldů. Architekt a urbanista chce i dál pokračovat v přípravě nových bytů, rozvoji infrastruktury a proměně Prahy. Jaká je profesní a politická dráha možného nastávajícího primátora metropole?

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN. Se ziskem 23,16 procenta hlasů a 17 mandátů má nyní nejlepší výchozí pozici pro jednání o nové magistrátní koalici. Jeho lídr Petr Hlaváček už dal najevo, že má zájem usednout do primátorského křesla.

Jedna z tváří metropolitního plánu

Architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog Petr Hlaváček dosud působil jako náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj. V uplynulém volebním období se výrazně podílel na přípravě nového územního plánu, který letos v září nahradil dokument z roku 1999.

Takzvaný Metropolitní plán určuje, kde a v jakém rozsahu se může v Praze stavět. Obsahuje mimo jiné výškovou regulaci a počítá také s prostorem pro výstavbu až 350 tisíc bytů, především na současných brownfieldech.

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„Doručil jsem nový územní plán a ten se nyní může začít naplňovat. Rozběhla se výstavba na pražských brownfieldech, už nyní jednáme s developery v území Bubny-Zátory, kde bude bydlení pro 20 tisíc lidí,“ uvedl Hlaváček před volbami. Za důležité považuje také plánovací smlouvy, které mají v rozvíjených lokalitách zajistit potřebnou veřejnou vybavenost.

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Metropolitní plán provázela kritika

Pokračovat chce rovněž v projektu Pražské developerské společnosti. Ta podle něj nejen chrání městské pozemky před rozprodáním, ale má také potenciál postavit až 70 tisíc bytů.

Příprava nového územního plánu trvala více než deset let. Hlaváček se na ní podílel už jako ředitel městského Institutu plánování a rozvoje (IPR). Pražští zastupitelé Metropolitní plán schválili letos v květnu, jeho projednávání však provázela i kritika. Výhrady směřovaly například k příliš krátké lhůtě pro vypořádání připomínek k finální verzi dokumentu.

Hlaváček uvedl, že se město během projednávání snažilo veřejnost informovat v maximální možné míře, a to i nad rámec zákonných povinností.

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Chce pokračovat ve vedení Prahy

Před volbami Hlaváček nevyloučil pokračování dosavadní koalice na pražském magistrátu. „STAN bude rád pokračovat i ve stávající koalici a podle podpory, kterou od voličů dostane, by v ní rád hrál i větší roli,“ uvedl.

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V oblasti dopravy podporuje dostavbu klíčové infrastruktury včetně městského a Pražského okruhu, rozvoj veřejné dopravy i reformu parkování. To je podle něj v Praze často příliš levné. Zmínil také možnost zdražení ročního jízdného na MHD.

Od architektury k pražské politice

  • Petr Hlaváček se narodil 31. července 1961 ve Zlíně. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a v letech 1987 až 1991 pracoval v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy.
  • Po pádu komunistického režimu si založil vlastní ateliér. V roce 1993 působil jako hostující profesor na Michiganské univerzitě a v letech 2010 až 2015 byl proděkanem své alma mater. Jako architekt se podílel mimo jiné na rekonstrukci české ambasády v brazilském hlavním městě Brasílii.
  • V březnu 2015 se stal ředitelem Institutu plánování a rozvoje Prahy, do funkce ho jmenovala tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO). V září 2016 byl odvolán. Tehdejší náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) jako důvod uvedla zpoždění přípravy Metropolitního plánu. Hlaváček označil zdůvodnění svého odvolání za zarážející. Podporu mu vyjádřila většina zaměstnanců IPR a proti jeho odvolání vznikla také petice.
  • Do pražského zastupitelstva se dostal po komunálních volbách v roce 2018, kdy kandidoval jako nestraník za TOP 09 v rámci koalice Spojené síly pro Prahu, kterou tvořily TOP 09 a STAN. V listopadu 2021 byl zvolen prvním náměstkem primátora pro územní rozvoj a územní plán. Ve vedení města zůstal i po volbách v roce 2022, tentokrát už jako kandidát STAN. V únoru 2023 se po vzniku nové magistrátní koalice stal náměstkem primátora pro územní a strategický rozvoj.

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