Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026

Matouš Waller
Matouš Waller
  15:15
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Jak probíhají volby do pražského zastupitelstva a kdo chce být primátorem? | foto: Wikipedia.org

Pražané v komunálních volbách v pátek 9. a sobotu 10. října zvolí nové složení Zastupitelstva hlavního města. Vybírat budou v jediném celoměstském obvodu z více než tisícovky kandidátů. O obsazení některého z 65 křesel na magistrátu usiluje 24 uskupení, jejichž lídři si myslí na post primátora.

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Hlavní specifikum voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy spočívá v jediném celoměstském obvodu. Pražané ve všech 57 městských částech čítajících 1 120 volebních okrsků dostanou identické hlasovací lístky.

Kdy a kde budou volby na magistrát

Volby nového zastupitelstva Prahy se uskuteční společně s komunálními volbami v jednotlivých městských částech (ve třetině z nich proběhnou rovněž senátní volby).

Volby 2026

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024, o správě voleb.

Přehled stran a kandidátů na primátora

O křesla v Zastupitelstvu hlavního města Prahy se v nadcházejících komunálních volbách dle Českého statistického úřadu bude ucházet 24 stran, hnutí a koalic – tedy o dva více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

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Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci – od těch seriózních až po recesistická uskupení.

Uskupení a jejich lídři pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koaliceLídrPočet kandidátů
1.Lepší život pro lidiPavel Opl10
2.ANO lepší Česko s MimozemšťanyJiří Dubský3
3.Libertariánská strana VoluntiaTadeáš Janků15
4.Urza.czMartin Urza1
5.Praha soběAdam Scheinherr65
6.Sousedé pro PrahuHugo Štolba4
7.Česká pirátská stranaTereza Nislerová65
8.Česká strana asociálůLia Nova3
9.Starostové a nezávislíPetr Hlaváček65
10.SPD s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislýchMilan Urban65
11.GEN s podporou veřejnostiRoman Mejstřík65
12.SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09)Tomáš Portlík65
13.LevicePavel Čižinský50
14.Motoristé soběKlára Sovová65
15.SvobodníBedřich Laube65
16.Jsme PrahaJana Komrsková65
17.Demokratická strana zelených (DSZ a NK)Hana Janišová9
18.Patrioti pro PrahuJiří Vítek65
19.Rezidenti – Rebelové pro změnu PrahyMartin Motl65
20.Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD a KSČ)Petr Vlček65
21.Pravý blokPetr Cibulka14
22.ANOJan Hušbauer65
23.Naše Praha SNK EDJiří Benýšek41
24.SEN pro PrahuVáclav Láska65

Zdaleka ne všechna uskupení však disponují dostatečným počtem kandidátů na obsazení všech 65 křesel v pražském zastupitelstvu. Celkem se o hlasy občanů hlásí 1 060 lidí.

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Mandát v čele města končí Bohuslavu Svobodovi (ODS). Funkce se ujal po dlouhých peripetiích v únoru 2023 – tedy téměř půl roku po volbách. Dnes dvaaosmdesátiletý lékař a politik o obhájení mandátu neusiluje. Ještě v dubnu dle České televize mínil zůstat v politice jako řadový zastupitel, na kandidátce SPOLU pro Prahu (koalice ODS a TOP 09) však nefiguruje.

Jak volit na pražský magistrát

U voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy je zásadním rozdílem vytvoření jednoho celopražského obvodu, ve kterém hlasují všichni Pražané. Způsob volby je nicméně stejný jako v jednotlivých městských částech.

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Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro jednotlivce či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro Prahu si lze představit, že volič má k dispozici hned 65 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, neupotřebené „hlasy“ propadají.

Zaškrtnout však smí maximálně oněch 65 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení u komunálních voleb?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby do zastupitelstva městských částí

Souběžně s volbami do zastupitelstva Prahy poběží také volby na radnice všech 57 městských částí. Jejich obyvatelé budou vybírat nové zastupitele, z nichž vzejde nový starosta.

Přehled kandidátek v pražských městských částech:

  • Komunální volby v Praze 1 – kandiduje 14 uskupení
  • Komunální volby v Praze 2 – kandiduje 8 uskupení
  • Komunální volby v Praze 3 – kandiduje 9 uskupení
  • Komunální volby v Praze 4 – kandiduje 7 uskupení
  • Komunální volby v Praze 5 – kandiduje 12 uskupení
  • Komunální volby v Praze 6 – kandiduje 11 uskupení
  • Komunální volby v Praze 7 – kandiduje 6 uskupení
  • Komunální volby v Praze 8 – kandiduje 9 uskupení
  • Komunální volby v Praze 9 – kandiduje 8 uskupení
  • Komunální volby v Praze 10 – kandiduje 10 uskupení

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování pro zastupitelstvo dané městské části už se od voleb do pražského zastupitelstva nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

  • Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb.
  • K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Senátní volby v Praze

Ve třetině pražských obvodů se souběžně s komunálními volbami uskuteční rovněž volby do senátu:

  • obvod 21 – Praha 5
  • obvod 24 – Praha 9
  • obvod 27 – Praha 1

Občané těchto městských částí tedy ke dvěma lístkům do komunálních voleb dostanou ještě třetí sadu se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky – šedou pro komunální volby a žlutou pro senátní – do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.

  • Každý lístek tu představuje jediného kandidáta.
  • Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách.
  • Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.

Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Co napovídají volební průzkumy

Nejnovější průzkum zveřejněný agenturou Ipsos počátkem prvního zářijového týdne předpovídá jasně vítězství koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09), která by si odnesla přes 23 procent hlasů. Se ziskem téměř osmnácti procent hlasů by se na druhé příčce umístilo hnutí STAN, jen o tři desetiny procentního bodu méně by připadlo hnutí ANO.

Nejnovější průzkum (8. září) agentury Ipsos nabídl aktuální předpokládaný zisk hlasů (tmavá část) i potenciál volebních preferencí (světlá část). | foto: Agentura Ipsos

O něco nižší procentuální zisk přisuzuje Ipsos sdružení Praha sobě a Pirátům – obě by získala shodně 11,9 procenta hlasů. Žádné z dalších uskupení by nepřekročilo pětiprocentní hranici a do zastupitelstva by se tak nedostalo.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Výsledky z jednotlivých sečtených okrsků budou dostupné ve velkém přehledu.

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