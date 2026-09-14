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Hlavní specifikum voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy spočívá v jediném celoměstském obvodu. Pražané ve všech 57 městských částech čítajících 1 120 volebních okrsků dostanou identické hlasovací lístky.
Kdy a kde budou volby na magistrát
Volby nového zastupitelstva Prahy se uskuteční společně s komunálními volbami v jednotlivých městských částech (ve třetině z nich proběhnou rovněž senátní volby).
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
- Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024, o správě voleb.
Přehled stran a kandidátů na primátora
O křesla v Zastupitelstvu hlavního města Prahy se v nadcházejících komunálních volbách dle Českého statistického úřadu bude ucházet 24 stran, hnutí a koalic – tedy o dva více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.
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Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci – od těch seriózních až po recesistická uskupení.
|Číslo
|Název strany/hnutí/koalice
|Lídr
|Počet kandidátů
|1.
|Lepší život pro lidi
|Pavel Opl
|10
|2.
|ANO lepší Česko s Mimozemšťany
|Jiří Dubský
|3
|3.
|Libertariánská strana Voluntia
|Tadeáš Janků
|15
|4.
|Urza.cz
|Martin Urza
|1
|5.
|Praha sobě
|Adam Scheinherr
|65
|6.
|Sousedé pro Prahu
|Hugo Štolba
|4
|7.
|Česká pirátská strana
|Tereza Nislerová
|65
|8.
|Česká strana asociálů
|Lia Nova
|3
|9.
|Starostové a nezávislí
|Petr Hlaváček
|65
|10.
|SPD s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých
|Milan Urban
|65
|11.
|GEN s podporou veřejnosti
|Roman Mejstřík
|65
|12.
|SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09)
|Tomáš Portlík
|65
|13.
|Levice
|Pavel Čižinský
|50
|14.
|Motoristé sobě
|Klára Sovová
|65
|15.
|Svobodní
|Bedřich Laube
|65
|16.
|Jsme Praha
|Jana Komrsková
|65
|17.
|Demokratická strana zelených (DSZ a NK)
|Hana Janišová
|9
|18.
|Patrioti pro Prahu
|Jiří Vítek
|65
|19.
|Rezidenti – Rebelové pro změnu Prahy
|Martin Motl
|65
|20.
|Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD a KSČ)
|Petr Vlček
|65
|21.
|Pravý blok
|Petr Cibulka
|14
|22.
|ANO
|Jan Hušbauer
|65
|23.
|Naše Praha SNK ED
|Jiří Benýšek
|41
|24.
|SEN pro Prahu
|Václav Láska
|65
Zdaleka ne všechna uskupení však disponují dostatečným počtem kandidátů na obsazení všech 65 křesel v pražském zastupitelstvu. Celkem se o hlasy občanů hlásí 1 060 lidí.
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Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba
Mandát v čele města končí Bohuslavu Svobodovi (ODS). Funkce se ujal po dlouhých peripetiích v únoru 2023 – tedy téměř půl roku po volbách. Dnes dvaaosmdesátiletý lékař a politik o obhájení mandátu neusiluje. Ještě v dubnu dle České televize mínil zůstat v politice jako řadový zastupitel, na kandidátce SPOLU pro Prahu (koalice ODS a TOP 09) však nefiguruje.
Jak volit na pražský magistrát
U voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy je zásadním rozdílem vytvoření jednoho celopražského obvodu, ve kterém hlasují všichni Pražané. Způsob volby je nicméně stejný jako v jednotlivých městských částech.
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Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:
- Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
- Preference pro jednotlivce či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro Prahu si lze představit, že volič má k dispozici hned 65 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, neupotřebené „hlasy“ propadají.
Zaškrtnout však smí maximálně oněch 65 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.
Jaká platí omezení u komunálních voleb?
Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.
Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.
Volby do zastupitelstva městských částí
Souběžně s volbami do zastupitelstva Prahy poběží také volby na radnice všech 57 městských částí. Jejich obyvatelé budou vybírat nové zastupitele, z nichž vzejde nový starosta.
Přehled kandidátek v pražských městských částech:
Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování pro zastupitelstvo dané městské části už se od voleb do pražského zastupitelstva nijak neliší.
- Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb.
- K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.
Senátní volby v Praze
Ve třetině pražských obvodů se souběžně s komunálními volbami uskuteční rovněž volby do senátu:
- obvod 21 – Praha 5
- obvod 24 – Praha 9
- obvod 27 – Praha 1
Občané těchto městských částí tedy ke dvěma lístkům do komunálních voleb dostanou ještě třetí sadu se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky – šedou pro komunální volby a žlutou pro senátní – do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.
- Každý lístek tu představuje jediného kandidáta.
- Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách.
- Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.
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Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?
Co napovídají volební průzkumy
Nejnovější průzkum zveřejněný agenturou Ipsos počátkem prvního zářijového týdne předpovídá jasně vítězství koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09), která by si odnesla přes 23 procent hlasů. Se ziskem téměř osmnácti procent hlasů by se na druhé příčce umístilo hnutí STAN, jen o tři desetiny procentního bodu méně by připadlo hnutí ANO.
O něco nižší procentuální zisk přisuzuje Ipsos sdružení Praha sobě a Pirátům – obě by získala shodně 11,9 procenta hlasů. Žádné z dalších uskupení by nepřekročilo pětiprocentní hranici a do zastupitelstva by se tak nedostalo.
Kde sledovat výsledky voleb
Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Výsledky z jednotlivých sečtených okrsků budou dostupné ve velkém přehledu.