Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit základní podobu vyjednávané koalice na magistrátu a zahájit podrobnější jednání s vybranými partnery. V úterý se jeho tým sešel se zástupci Pirátů, se kterými probral rámec případné spolupráce i rozdělení gescí. O personálním obsazení zatím strany nejednaly. STAN se dnes setkal také se zástupci Prahy sobě, v pondělí jednal se Spolu (ODS a TOP 09).
Schůzka s Piráty podle Hlaváčka navázala na podobné jednání s Prahou sobě. Obě strany představily své představy o případné spolupráci a rozdělení odpovědností. S Piráty se STAN dohodl také na dalším setkání, které by se mohlo uskutečnit v pátek nebo následující pondělí. Znovu se má sejít i s Prahou sobě.
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Vyjednávací tým STAN čeká ve čtvrtek další schůzka se zástupci Spolu. Po jednáních se všemi potenciálními partnery chce Hlaváček oznámit, v jakém formátu hodlá hnutí pokračovat v koaličních rozhovorech.
Základní variantou je podle něj dvojkoalice STAN a Spolu. Ve hře je také její rozšíření o Prahu sobě, Piráty, případně obě uskupení. Naopak koalici složenou ze STAN, Prahy sobě a Pirátů označil Hlaváček v Českém rozhlase za nepravděpodobnou.
Lídryně Pirátů Tereza Nislerová po jednání zdůraznila, že pro její stranu je zásadní rozvoj městského bytového fondu. Podle Hlaváčka by v této oblasti bylo možné najít shodu. Pokud by Piráti skončili v opozici, chtějí podle Nislerové konstruktivně prosazovat své programové priority a zároveň kontrolovat kroky nové koalice.
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Petice žádá koalici bez Spolu
Do povolebního vyjednávání vstupuje také petice, která vyzývá STAN ke spolupráci s Prahou sobě a Piráty bez Spolu. Hlaváček uvedl, že požadavku rozumí, zároveň ale připomněl, že výsledky voleb určují základní parametry dalšího jednání. Také lídr Prahy sobě Adam Scheinherr po schůzce se STAN řekl, že by preferoval zmiňovanou koalici bez Spolu.
Komunální volby v Praze vyhrálo STAN, které získalo 17 z celkových 65 mandátů. Stejný počet zastupitelů má také druhé Spolu. Praha sobě obsadila 13 křesel a ANO získalo 11 mandátů. Do zastupitelstva se nedostali kandidáti z SPD ani Motoristů.
V uplynulém volebním období v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN.