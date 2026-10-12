Praha by se pod novým vedením mohla přiblížit moderním evropským metropolím. Anebo také ne. Právě toho se obávají iniciátoři petice Vedení Prahy bez ODS. Podle nich hrozí, že pokud se ODS vrátí do vedení hlavního města, Pražané se místo skutečných změn dočkají jen „pouhých příslibů nedokončených projektů“.
STAN pro vládnutí potřebuje partnery
Iniciátoři petice se obracejí na vedení pražského STAN a jeho nově zvolené zastupitele a zastupitelky, aby spoluprací s hnutím Praha sobě a Pirátů potvrdili rozvoj Prahy, tak jak to Petr Hlaváček zmiňoval ve svých předvolebních debatách a kampani. A aby se neobracel ke koalici s uskupením SPOLU, jehož součástí je ODS.
Chceme moderní Prahu
„Chceme Prahu, která se posouvá dopředu. Chceme moderní evropskou metropoli 21. století, která odvážně řeší bydlení, dopravu, klima a veřejný prostor. Takovou vizi podle nás ODS nesdílí. Strana je v Praze dlouhodobě spojována s řadou kauz a s politikou, kterou mnoho Pražanů a Pražanek vnímá jako návrat do minulosti. To není směr, kterým by se mělo naše město ubírat,“ píší iniciátoři ve své petici, kterou do dnešního odpoledne podepsalo téměř tři tisíce lidí.
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Pokud by se STAN nakonec s Prahou sobě a Piráty dohodl, mohl by mít většinu, tedy 37 mandátů. S uskupením SPOLU by koalice měla „jen“ 34 mandátů. Nejvíce mandátů, tedy 47, by mělo vedení metropole ve složení STAN + SPOLU + Praha sobě.
|Možná koalice
|Počet mandátů
|Většina
|STAN + SPOLU
|34
|Ano
|STAN + SPOLU + Praha sobě
|47
|Ano
|STAN + SPOLU + Piráti
|41
|Ano
|STAN + Praha sobě + Piráti
|37
|Ano
|SPOLU + ANO
|28
|Ne
Výpočty podle rozdělení 65 mandátů po komunálních volbách 2026. Jde o matematické možnosti, nikoliv uzavřené koaliční dohody.
Problematická Praha Sobě
K tématu se rozhořela debata. „Pokud se tahle koalice (STAN + Praha sobě + Piráti – poznámka redakce) nepovede, je to bohužel chyba Prahy sobě. Okopávání kotníků STAN bylo zbytečné a teď se to může vrátit. Bude taky potřeba spolknout vlastní ego, což může být u někoho dost problém,“ napsal v diskuzi na instagramovém profilu propagátor a fanoušek brutalistní architektury Matouš Pudil.
Jiní vnímají petici jakou pokus o nátlak. „A co kdybyste nechali pracovat pana Hlaváčka? Voliči dali STANu důvěru, že dokáže podle nejlepšího uvážení složit koalici. Proč mu teď chcete diktovat, s kým by měl jednat? Osobně opravdu doufám, že po tomhle výstupu a pokusu o nátlak na něj se dohodne spíš s ODS a TOPkou s KDU, kteří na něj nevyvíjí veřejný nátlak a nechají ho volně pracovat,“ píše naopak uživatel pod jménem xstap026.