Kdo povládne Praze? Petice tlačí na vítězný STAN, aby se nespojoval s ODS

Autor: Marek Peška
  15:59aktualizováno  18:20
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Zleva Petr Hlaváček a Tomáš Portlík

Zleva Petr Hlaváček a Tomáš Portlík | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Nový zastupitelský klub pražského STAN, který v komunálních volbách získal v...
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Povolební jednání v české metropoli začala. Lídr hnutí STAN a možný budoucí primátor Petr Hlaváček se schází se zástupci dalších úspěšných stran. Mezitím vznikla petice, jejíž iniciátoři požadují, aby STAN vytvořil koalici s Prahou sobě a Piráty, a nikoliv s ODS.

Praha by se pod novým vedením mohla přiblížit moderním evropským metropolím. Anebo také ne. Právě toho se obávají iniciátoři petice Vedení Prahy bez ODS. Podle nich hrozí, že pokud se ODS vrátí do vedení hlavního města, Pražané se místo skutečných změn dočkají jen „pouhých příslibů nedokončených projektů“.

STAN pro vládnutí potřebuje partnery

  • Starostové a koalice SPOLU získali ve volbách shodně po 17 mandátech. Hnutí STAN zvítězilo s náskokem přibližně jednoho procentního bodu. Třetí skončila Praha sobě se 13 zastupiteli, následovalo ANO s 11 a Piráti se sedmi mandáty.
  • V pětašedesátičlenném zastupitelstvu je k většině potřeba nejméně 33 hlasů. Vítězní Starostové proto musí hledat koaliční partnery. Jejich lídr Petr Hlaváček už dal najevo zájem stát se primátorem.

Iniciátoři petice se obracejí na vedení pražského STAN a jeho nově zvolené zastupitele a zastupitelky, aby spoluprací s hnutím Praha sobě a Pirátů potvrdili rozvoj Prahy, tak jak to Petr Hlaváček zmiňoval ve svých předvolebních debatách a kampani. A aby se neobracel ke koalici s uskupením SPOLU, jehož součástí je ODS.

Chceme moderní Prahu

„Chceme Prahu, která se posouvá dopředu. Chceme moderní evropskou metropoli 21. století, která odvážně řeší bydlení, dopravu, klima a veřejný prostor. Takovou vizi podle nás ODS nesdílí. Strana je v Praze dlouhodobě spojována s řadou kauz a s politikou, kterou mnoho Pražanů a Pražanek vnímá jako návrat do minulosti. To není směr, kterým by se mělo naše město ubírat,“ píší iniciátoři ve své petici, kterou do dnešního odpoledne podepsalo téměř tři tisíce lidí.

Volby v Praze 2026: V boji o magistrát se rýsují tři varianty koalice, lídr vítězů chce být primátorem

Pokud by se STAN nakonec s Prahou sobě a Piráty dohodl, mohl by mít většinu, tedy 37 mandátů. S uskupením SPOLU by koalice měla „jen“ 34 mandátů. Nejvíce mandátů, tedy 47, by mělo vedení metropole ve složení STAN + SPOLU + Praha sobě.

Možná koalicePočet mandátůVětšina
STAN + SPOLU34Ano
STAN + SPOLU + Praha sobě47Ano
STAN + SPOLU + Piráti41Ano
STAN + Praha sobě + Piráti37Ano
SPOLU + ANO28Ne

Výpočty podle rozdělení 65 mandátů po komunálních volbách 2026. Jde o matematické možnosti, nikoliv uzavřené koaliční dohody.

Problematická Praha Sobě

K tématu se rozhořela debata. „Pokud se tahle koalice (STAN + Praha sobě + Piráti – poznámka redakce) nepovede, je to bohužel chyba Prahy sobě. Okopávání kotníků STAN bylo zbytečné a teď se to může vrátit. Bude taky potřeba spolknout vlastní ego, což může být u někoho dost problém,“ napsal v diskuzi na instagramovém profilu propagátor a fanoušek brutalistní architektury Matouš Pudil.

Jiní vnímají petici jakou pokus o nátlak. „A co kdybyste nechali pracovat pana Hlaváčka? Voliči dali STANu důvěru, že dokáže podle nejlepšího uvážení složit koalici. Proč mu teď chcete diktovat, s kým by měl jednat? Osobně opravdu doufám, že po tomhle výstupu a pokusu o nátlak na něj se dohodne spíš s ODS a TOPkou s KDU, kteří na něj nevyvíjí veřejný nátlak a nechají ho volně pracovat,“ píše naopak uživatel pod jménem xstap026.

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