Zápisy do mateřských škol pro rok 2027/28 se budou v celém Česku konat od 15. března do 15. dubna 2027. Toto rozmezí určuje zákon, jednotlivé školky si pak volí vlastní den zápisu. V Praze to bývá nejčastěji jen jeden nebo dva dny v tomto období.
Předzápisy a zápisy do MŠ
Už před 15. březnem ale mohou začít fungovat předzápisy. Při nich rodiče vyplní přihlášky elektronicky a zároveň vyberou školku či školky, kam by chtěli své dítě dát. Mohou si přitom vybrat, které zařízení preferují a které berou jako náhradní. Mateřinky pak dostanou informace o počtu zájemců s předstihem. Při samotných zápisech musí rodič přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku osobně.
Co je třeba vyřešit před zápisem do MŠ?
Přihlášku lze podat také datovou schránkou (osobní, ne podnikatelskou), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně i poštou. V každém případě je nutné, aby se datum odeslání „trefilo“ do dne či dnů, kdy má příslušná školka vypsaný zápis.
Školky v Praze upřednostňují osobní kontakt s rodiči i s dětmi. Přítomnost dítěte u zápisu není ze zákona nutná, nabízí ale dětem možnost seznámit se s prostředím školky i s učitelkami. K tomu lze kromě zápisu využít i dny otevřených dveří, které většina pražských školek pořádá od ledna do března.
Kdy budou dny otevřených dveří v MŠ?
Některé MŠ už mají vypsané termíny zápisů či dnů otevřených dveří. Například MŠ Úsměv (Praha 13) bude mít zápis 23. března 2027, MŠ při Škole Jaroslava Ježka (Praha 1) zveřejnila datum zápisu 16. 3. 2027 a MŠ Satalice zatím stanovila den otevřených dveří i zápis na březen bez uvedení přesného data.
|
Školy, sport i mobily. Pražský radní Klecanda promluvil o problémech dětí
Místa ve školkách
Povinnost chodit v roce 2027/28 do školky mají všechny děti, které k 31. srpnu 2027 dosáhnou věku pěti let. Nárok na přijetí mají dle zákona děti, kterým k tomuto datu budou tři roky. Dvouleté berou mateřinky jen v případě, že mají volnou kapacitu.
V současnosti platí, že obec musí zajistit místo ve školce, případně v dětské skupině, všem dětem od jejich 3. narozenin. Pokud místo nenajde, musí rodičům uhradit finanční kompenzaci za to, že si najdou soukromou dětskou skupinu nebo hlídání sami.
- Tato povinnost pro obce ale platí jen tehdy, když je dítě zapsané do MŠ v termínu řádného zápisu.
- Proto by přihlášku do školky měli na jaře 2027 podat i ti rodiče, kteří vědí, že jejich potomkovi budou tři roky až v průběhu příštího školního roku.
- Podrobnosti o tom, jak to funguje, najdete v tomto článku.
|
Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo
Jaká školka je spádová?
Praha je pro účely mateřských škol rozdělena na spádové oblasti podle městských částí. Například pro celou Prahu 4 jsou tak spádové všechny školky, které leží na jejím území. Vyplývá to z obecně závazné vyhlášky, která platí od roku 2025. Je to tedy jinak než u škol, kde o spádovosti rozhoduje konkrétní ulice.
|
Říčany u Prahy otevřely novou ZŠ pro 540 dětí, jde o dřevostavbu za 700 mil. Kč
Zatímco v minulých letech se v Praze hovořilo o přeplněných školkách, podle projekce ministerstva školství bude v následujících letech dětí ve „školkovém“ věku ubývat. Od roku 2022, kdy jich v hlavním městě bylo přes 43 000, se jejich počet do roku 2035 sníží na necelých 39 000.
Kdo může přihlásit dítě do školky?
V prvé řadě jeho rodič. Ten by měl podepsat přihlášku a přinést ji spolu s dalšími dokumenty do školky v den zápisu. Dítě může zapsat i jiný člověk než jeho zákonný zástupce, ale jen v případě, že k tomu má plnou moc. Půjde-li do školky například babička, musí si vzít nejen svůj doklad totožnosti, ale i plnou moc podepsanou rodičem, nejlépe s ověřeným podpisem. I v takovém případě má být přihláška podepsaná rodičem, nikoli babičkou.