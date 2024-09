Když do Galaxie vejdete, spadne vám brada, popisuje nový „domov“ ředitel Dejvického divadla

Co vás momentálně zaměstnává víc, plánovaná rekonstrukce, nebo start sezony?

Asi víc mě nyní zaměstnává rekonstrukce, respektive hned dvě rekonstrukce. Tedy ta Dejvického divadla, kde momentálně probíhá příprava, dávají se do kupy všechny potřebné dokumenty a ladí se detaily. Druhá rekonstrukce se týká bývalého kina Galaxie na Hájích, kam se načas naše divadlo přesune.

Proč byla rekonstrukce divadla potřeba?

Důvodů bylo několik. Jednak dojde k tomu, že se hlediště Dejvického divadla rozšíří zhruba o 50 míst. Což se na první pohled nemusí jevit jako moc, ale v našem případě je to o třetinu víc, než máme teď. V přepočtu to tvoří asi 10 tisíc diváků za rok. Dalším důvodem rekonstrukce je i modernizace, která povede k většímu diváckému komfortu. Upraví se klimatizace, vzduchotechnika a toalety. Zároveň vylepšíme zvukové a světelné vybavení a jevištní techniku.

Vy jste se vrátil do Dejvického divadla zhruba po devíti letech a hned jste dostal velký úkol v podobě rekonstrukce. To zní docela náročně.

Že bude potřeba rekonstrukce, se vědělo už předtím, než jsem nastoupil. Můj první velký úkol byl hlavně najít místo, kde budeme po dobu rekonstrukce hrát. Hledání trvalo několik měsíců, jednal jsem s celkem šedesáti osmi objekty. Nakonec jsme se dohodli se zmiňovanou Galaxií.

Jak to, že vyhrálo právě bývalé multikino na Jižním Městě?

Je to trochu delší příběh. Už jsme měli rozjeté jednání s úplně jiným prostorem, který se nám hodně líbil. Odpovídal velikostí Dejvickému divadlu. V průběhu jednání se ale ukázalo, že to z různých důvodů neklapne, což jsme se dozvěděli zhruba letos v dubnu a rázem jsme po tři čtvrtě roce hledání byli opět v bodě nula. Naštěstí jsme zrovna v té době streamovali v kinech inscenaci Elegance molekuly. Stream má stejně jako představení přestávku a nás napadlo dát během ní na plátno inzerát, že Dejvické divadlo hledá prostory. Stream probíhal ve 170 kinech po celém Česku, a proto jsme doufali, že by inzerát mohl zafungovat. Nakonec se nám ozvalo hned několik subjektů a mezi nimi i Galaxie.

Multikino Galaxie zavřelo v roce 2019, příští rok se stane dočasným domovem Dejvického divadla.

Čím si vás nakonec získala?

Faktorů bylo víc. Jednak to bylo tím, že když tam vejdete, spadne vám z atmosféry brada. Zároveň se nám líbilo, že je to velký prostor, kam můžeme přesunout Dejvické divadlo i s veškerým zázemím. Vejdou se tam sklady pro dekorace, rekvizity a kostýmy, šatny pro účinkující a techniku. Zároveň je tam hned devět sálů a díky tomu se nám otevřela jedinečná příležitost vybudovat v Galaxii unikátní kulturní centrum na periferii Prahy, které můžeme sdílet s více subjekty.

Můžete už nyní prozradit, kdo s vámi v Galaxii bude?

Celkem by nás mělo být pět. Někteří partneři jsou už potvrzení a s dalšími jednáme. Určitě s námi bude v Galaxii spolek Dance Connected, který se zabývá současným tancem, a festival 4 + 4 dny v pohybu, který vytvoří ve dvou sálech galerie. Jednáme také s divadlem Minor, které hraje pro děti a mladého diváka. Jejich představení jsou často ihned vyprodaná, a proto věřím, že nabídku dalšího sálu uvítají. Rozjednaným partnerem je i Akademie múzických umění, která by prostor využila pro nový obor, tedy zvukový a světelný design.

Jak to v prvním českém multikině vypadá právě teď?

Společnost Cinema City opustila prostory v roce 2019, kdy se otevřel Westfield Chodov. Respektive se do nového nákupního centra přesunulo multikino. Kanceláře a sídlo firmy stále zůstaly v budově na Hájích. Díky tomu je v objektu funkční vzduchotechnika, klimatizace, topení i elektřina. Sály jsou ale bez sedaček, vytrhány byly koberce, ze stěn zmizela plátna. Jsou to místnosti oholené na beton, což celému místu dává velmi zajímavou atmosféru, a my si se sály nyní můžeme hrát a předělat je podle našich představ.

Jste nějak limitovaní?

Prostory budeme využívat jen nějaký čas. Tím pádem musíme brát v potaz, že jde jen o dočasné působiště. Až kino opustíme, tak ho zbourají a vznikne místo něj nový bytovým dům.

Multikino Galaxie na Hájích přivítalo poslední diváky na podzim roku 2019.

Mimochodem, kolik sedadel bude mít přímo váš sál?

Náš sál bude ten největší. Odhadujeme počet sedadel na zhruba 220 až 250, což je o nějakých 70 až 100 míst víc, než má Dejvické divadlo.

Bude mít změna místa vliv na repertoár?

Galaxie nám technicky umožní odehrát všechno, co máme na repertoáru, bez větších zásahů a změn. Novinkou pro nás bude hlavně to zmíněné sdílení místa. Chceme dát prostor i dalším kolegům z kulturní obce, kteří projeví zájem a chtěli by sál využít klidně i pro jednorázovou akci. Na vzájemné nové impulzy se moc těšíme. Zároveň se už nyní bavíme o tom, jak Galaxii otevřeme. Rozhodně nechceme tradiční divadelní premiéru, spíš přemýšlíme o nějakém happeningu nebo dnech otevřených dveří, na nichž by se podíleli všichni partneři. Místo chceme oficiálně otevřít někdy v druhé polovině září příštího roku.

Jaké byly ohlasy na nové prostory přímo v divadle?

Galaxie byla nejen prvním multikinem v Česku, ale dokonce i v celém bývalém východním bloku. Nese si díky tomu zajímavý příběh, a hlavně ji mnozí znají a vědí, kde je. Je to zkrátka pojem. Někdo samozřejmě namítal, že to bude mít na konečnou metra daleko, někdo ale zase pro změnu bydlí na jihu Prahy a má daleko Dejvice. Mimochodem, díky novému místu získáme i jednu velkou výhodu, která nám zatím chyběla. Pod Galaxií je zhruba 300 parkovacích míst.

Co bude s Dejvickým divadlem během rekonstrukce?

Velký sál bude kvůli rekonstrukci zavřený. Kavárna a Anti.kvariát (prostor Dejvického divadla pro výstavy, workshopy, křty i menší představení – pozn. redakce) ale zůstanou v provozu. Program na naší komorní scéně nechceme utlumovat, ba naopak se nyní bavíme o tom, že sem budeme zvát hosty ještě častěji, a zároveň chystáme přímo pro Anti.kvariát úplně novou premiéru. Zkrátka chceme, aby to na adrese Zelená 15 stále žilo i během rekonstrukce.

Podoba multiplexu na Hájích z poslední doby (19. 9. 2019)

Zatím se bavíme o další sezoně, ale právě začíná ta aktuální. Pozvěte čtenáře na ni.

Začátkem prosince máme premiéru úplně nové hry. Jejím autorem je náš umělecký šéf Martin Myšička. Jmenuje se Nitero a režíruje ji Kateřina Letáková. Na jaro zase chystáme premiéru francouzské hry Krkavci. Režie inscenace se chopí Jan Frič. A na duben připravujeme náš další stream do kin. Tentokrát půjde o inscenaci Racek.

Streamování divadla do kin je v Česku stále ještě novinkou. Jak jste s ní spokojeni?

Zatím jsme streamovali dvě inscenace, Ucpanej systém a Eleganci molekuly. Ohlasy jsou velmi dobré. Díky nejrůznějším partnerům se nám daří dodávat do kin přímý přenos ve velmi dobré kvalitě. Na Ucpaným systému jsem byl sám v kině. Osobně mohu potvrdit, že se zážitek hodně blíží tomu divadelnímu. Krásně funguje to, že se to děje tady a teď. Diváci sdílí ten okamžik společně, protože vědí, že i v dalších kinech jsou diváci, kteří sledují totéž živé představení. Protože to baví i nás, chceme streamy jednou ročně dělat dál.