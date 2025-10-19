Když historie potká budoucnost! Prague Car Festival hostí auta z jiné galaxie i z 19. století

První listopadový víkend promění výstaviště PVA EXPO Praha v meku automobilových nadšenců. Prague Car Festival nabídne nejen desítky sportovních a upravených vozů, ale také dvě opravdové hvězdy, které od sebe dělí více než 120 let – futuristický koncept Mercurius GTC a unikátní veterán Cottereau 1898.
Mercurius GTC je přeměnou klasického amerického kupé z roku 1951 ve futuristický „cyber race car“. | foto: Prague Car Festival

Mercurius GTC je odvážnou vizí rakouského umělce Knuda Tirocha. Z klasického amerického Mercury Coupe z roku 1951 vytvořil „cyber race car“ s hliníkovým tělem pokrytým sterlingovým stříbrem.

Holografický vzor na střeše připomíná materiál z kosmu, interiér vychází z kokpitu stíhačky a pod kapotou se skrývá motor GM LS3 V8 o výkonu 550 koní. Díky kombinaci designu, technických detailů a rychlosti až 270 km/h se tento vůz stal ozdobou tuningových výstav a sbírá ocenění po celé Evropě.

V Praze ho návštěvníci najdou v hale 1 v rámci Eibach Tuning Expa. Ale to není vše, teď ta historie...

Nemá ještě volant

Na opačném pólu stojí Cottereau 1898, pravděpodobně nejstarší pojízdný automobil v Česku. Francouzský „motorový kočár“ s dvouválcem o objemu 1 320 cm3 a výkonu pěti koní dokázal vyvinout rychlost kolem 30 km/h a řídil se nikoli volantem, ale řídítky.

Prague Car Festival

Čtrnáctý ročník akce evropského významu Prague Car Festival nabídne 1. a 2. listopadu 2025 vystavovatelům i návštěvníkům jedinečnou podívanou na široké spektrum unikátních automobilů a motocyklů.

Autenticky zachovaný stroj z dílny průkopníků z Dijonu připomíná dobu, kdy automobily teprve hledaly svou cestu a každý kus byl originálem. V Praze se představí na Spies Hecker Classic Expu spolu s dalšími historickými skvosty.

Prague Car Festival tak letos nabídne fascinující srovnání: od prvních nesmělých krůčků automobilové éry až po odvážnou futuristickou fantazii na čtyřech kolech. Stačí se nechat vtáhnout do atmosféry, obdivovat detaily a připomenout si, že auta nejsou jen stroje – jsou to příběhy, sny a kus lidské fantazie.

Který vůz vás zaujal víc?


