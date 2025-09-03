Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:47
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
Na divoké prase můžete v Praze narazit kdekoli. Třeba v oboře Hvězda na Bílé...

Na divoké prase můžete v Praze narazit kdekoli. Třeba v oboře Hvězda na Bílé hoře. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Na rozdíl od divočáka srna vždy vezme do zaječích.
Atrakce Thomayerovy nemocnice v Krči. Mufloni se tu v poklidu procházejí mezi...
V lese je lepší mít psa na vodítku. Jeho štěkot může divočáka nebezpečně...
Malí divočákové jsou roztomilí. Pokud je nablízku jejich matka, nezmatkujte a...
10 fotografií

Divočáci patří z pohledu člověka k obávaným tvorům, které si nepřejeme ve volné přírodě, natož pak ve městě. Případy, kdy se divoká prasata prohánějí ulicemi, parky, sídlištěmi, jsou časté a plní média i sociální sítě.

Chladnou hlavu a žádné prudké pohyby

Zatímco laně či zajíci vždy vezmou nohy na ramena, u divočáků to tak nemusí vždy být. Lidé, kteří navštěvují výše uvedený les v Praze 4, nebo žijí v jeho blízkém okolí, by to mohli potvrdit. Kunratická radnice proto občanům přispěla radou, jak se při setkání s tímto zvířetem, jak se říká, tváří v tvář, zachovat.

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu.

Jak upozorňuje Kunratický zpravodaj, poslední dobou se opravdu vícekrát stalo, že v Kunratickém lese potkali lidé divočáky. „Hlavní je zachovat chladnou hlavu a pamatovat na pár věcí. Pokud potkáte divočáka, zůstaňte v klidu. Nedělejte prudké pohyby a nesnažte se ho zahnat,“ radí místostarosta této městské části Ivan Hýža.

Jednou z jeho rad je, že můžete na zvíře tiše promluvit, aby vás vnímalo jako člověka, ne jako hrozbu. Divočák se většinou sám stáhne, když mu dáte prostor k úniku. „Pomalu a potichu couvejte v opačném směru. Nikdy mu neblokujte cestu. Zvlášť opatrní buďte u bachyně se selaty – ta je v obraně potomstva nejnebezpečnější. V takovém případě se ihned stáhněte,“ pokračuje Hýža.

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu. Pokud ale narazíte na bachyni s mladými, buďte hodně ostražití.

Když je nejhůř, vlezte na posed nebo na strom

Situace je ale složitější, když máte s sebou psa. Vždy mějte psa na vodítku! Pes na volno může divočáka vyprovokovat štěkáním nebo pronásledováním, což je nebezpečné pro psa i pro vás. Pokud prase spatříte, pevně držte psa u sebe. V případě, že by prase zaútočilo (což se stává hlavně kvůli psovi), snažte se s pejskem dostat na vyvýšené místo, například posed nebo silný strom.

Tady při setkání s divočákem nebezpečí nehrozí.

„Co nikdy nedělat: nekřičet, neházet po zvířeti nic a rozhodně neutíkat. Útěk by mohl vyvolat jeho lovecký instinkt. Dejte divočákovi prostor a on se obvykle sám stáhne,“ zakončuje užitečné rady Ivan Hýža.

Témata: divoké prase, les, rada

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Vědci z Olomouce vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt...

3. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:23

Soud zamítl návrhy na zrušení kandidátky SPD na Vysočině

Krajský soud v Brně zamítl návrhy na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny na...

3. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

NSS: Soud znovu posoudí rozhodnutí ÚOHS o tendru na Janáčkovo kulturní centrum

Krajský soud v Brně se bude znovu zabývat rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrzujícím správnost tendru na stavbu Janáčkova kulturního...

3. září 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Horská služba na Šumavě o prázdninách zasahovala u 293 případů

Horská služba na Šumavě o letních prázdninách zasahovala u 293 případů. Je to nepatrně více než ve stejném období před rokem. Loni měla o prázdninách 286...

3. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.