Divočáci patří z pohledu člověka k obávaným tvorům, které si nepřejeme ve volné přírodě, natož pak ve městě. Případy, kdy se divoká prasata prohánějí ulicemi, parky, sídlištěmi, jsou časté a plní média i sociální sítě.
Chladnou hlavu a žádné prudké pohyby
Zatímco laně či zajíci vždy vezmou nohy na ramena, u divočáků to tak nemusí vždy být. Lidé, kteří navštěvují výše uvedený les v Praze 4, nebo žijí v jeho blízkém okolí, by to mohli potvrdit. Kunratická radnice proto občanům přispěla radou, jak se při setkání s tímto zvířetem, jak se říká, tváří v tvář, zachovat.
Jak upozorňuje Kunratický zpravodaj, poslední dobou se opravdu vícekrát stalo, že v Kunratickém lese potkali lidé divočáky. „Hlavní je zachovat chladnou hlavu a pamatovat na pár věcí. Pokud potkáte divočáka, zůstaňte v klidu. Nedělejte prudké pohyby a nesnažte se ho zahnat,“ radí místostarosta této městské části Ivan Hýža.
Jednou z jeho rad je, že můžete na zvíře tiše promluvit, aby vás vnímalo jako člověka, ne jako hrozbu. Divočák se většinou sám stáhne, když mu dáte prostor k úniku. „Pomalu a potichu couvejte v opačném směru. Nikdy mu neblokujte cestu. Zvlášť opatrní buďte u bachyně se selaty – ta je v obraně potomstva nejnebezpečnější. V takovém případě se ihned stáhněte,“ pokračuje Hýža.
Když je nejhůř, vlezte na posed nebo na strom
Situace je ale složitější, když máte s sebou psa. Vždy mějte psa na vodítku! Pes na volno může divočáka vyprovokovat štěkáním nebo pronásledováním, což je nebezpečné pro psa i pro vás. Pokud prase spatříte, pevně držte psa u sebe. V případě, že by prase zaútočilo (což se stává hlavně kvůli psovi), snažte se s pejskem dostat na vyvýšené místo, například posed nebo silný strom.
„Co nikdy nedělat: nekřičet, neházet po zvířeti nic a rozhodně neutíkat. Útěk by mohl vyvolat jeho lovecký instinkt. Dejte divočákovi prostor a on se obvykle sám stáhne,“ zakončuje užitečné rady Ivan Hýža.