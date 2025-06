Vedoucí fanouškovského obchodu největšího pražského dopravce Miroslav Sedlmajer deníku Metro prozradil, že se ke stému výročí provozu autobusů chystá nová speciální kolekce.

„Už v březnu jsme vydali suvenýrovou bankovku a minulý měsíc jsme navázali ucelenou kolekcí, kterou se táhne motiv historických autobusů, čímž chceme připomenout dlouhou historii tohoto dopravního prostředku v Praze. Zájemci u nás najdou trika, ponožky, hrnky, tašky a další drobnosti nebo teď zcela nově igráčka řidiče autobusu,“ říká pro deník Metro Sedlmajer.

Miroslava Sendlmajera fotil jeho čtyřletý syn. Bude z něj fotograf?

Představil byste prosím čtenářům Fanshop DPP a v krátkosti popsal jeho činnost?

Nabízíme originální merch DPP, hračky, suvenýry, dopravní mapy a plány, publikace o dopravě, ale i předměty na přání. Dále u nás zákazníci najdou všechny vstupenky a jízdenky na zážitkové jízdy nebo komentované prohlídky, které DPP pořádá. Nabídku jsme navíc loni rozšířili i o komentované prohlídky metra, které organizuje Prague City Tourism. Kromě toho spolupracujeme i na charitativních projektech – dlouhodobá je naše spolupráce s Fondem ohrožených dětí, kdy se DPP vzdává odměny ve prospěch projektu Klokánků, máme za sebou charitativní zastávková tabla pro Ukrajinu.

Jak dlouho je fanshop v provozu? Máte k dispozici čísla, kolik se za tu dobu prodalo výrobků?

Fungujeme od konce roku 2018, kdy jsme spustili nabídku zhruba 120 předmětů, dneska jsme na sedmi stech položkách. Do konce minulého roku máme celkový prodej 71 247 výrobků a 14 636 vstupenek a jízdenek na zvláštní akce podniku, jako je zážitkovka, komentované prohlídky nebo veřejné jízdy T3 Coupé.

Jak dlouho máte Fanshop na starost vy? Je to náročný úkol?

Moje primární úloha je starat se o provoz infocenter DPP, která kromě své hlavní funkce zákaznických center historicky nabízí i suvenýry pro fanoušky MHD. Nabídnout ke kamenným prodejnám i on-line kanál byl právě nápad nás z infocenter, takže fanshop mám na starosti úplně od jeho zrodu. Starat se o fanshop je poměrně náročné, nejen pracovat na stálém rozvoji nabídky, ale také držet vše v souladu se stále náročnější legislativou. Ale zároveň je to i svým způsobem zábava a kreativní práce a samozřejmě mě těší, když dostáváme pozitivní zpětnou vazbu, že se něco líbí nebo povede.

O kamenných prodejnách v infocentrech spousta cestujících vůbec neví. Jak to celé funguje?

Máme vytipované oblíbené zboží nebo novinky, které nabízíme k přímému nákupu na těchto vybraných místech, musíme však brát v potaz i prostorové podmínky, přece jenom se jedná primárně o infocentra, kam si cestující chodí pro informace a služby DPP. Kromě toho si na tato infocentra, jedná se o Můstek, Anděl, Hradčanskou a Nádraží Veleslavín, může zákazník objednat cokoli z fanshopu k vyzvednutí jako do výdejny.

Podle čeho se vybírají dodavatelé výrobků, které pak prodáváte?

Většinu naší nabídky tvoří vlastní merch či publikace DPP, výběr dodavatelů máme stanovený vnitřními postupy, zjednodušeně řečeno se většina dodávek soutěží. To klade vysoké nároky na kvalitní zadání, kde si jako zadavatel specifikujeme parametry tak, aby odpovídaly našim požadavkům a standardům. Pokud vezmeme jako příklad triko se schématem MHD, řešíme vše od textilu, složení, gramáže, střihu přes způsob potisku, stálost ve vztahu k počtu pracích cyklů až po balení. Druhá cesta jsou spolupráce, tady bych vyzdvihl Fond ohrožených dětí, se kterým na základě smlouvy spolupracujeme už od roku 2017, takže ještě před fanshopem. Spolu s FOD máme od spolupracujících výtvarníků vytvořeny speciální kolekce s motivy pražské městské dopravy, nabízíme třeba motiv s tramvají linky 22, motiv metra nebo autobusů Karosa. Vždy se jedná o celou kolekci, která zahrnuje trika, mikiny, magnetky nebo placky a věnujeme se tady hodně i dětem. A samozřejmě si nenecháváme odměnu, partner FOD zajišťuje předání veškerého výtěžku do projektu dětských domovů Klokánků.

Také se snažíte rozvíjet spolupráce i s výrobci hraček. Je důvodem to, aby se barvy DPP a Pražské integrované dopravy PID dostaly do povědomí dětem už odmala?

Je to skutečně tak. Ve spolupráci s naším marketingem a výrobcem tak vzniklo metro na vláčkodráhu, kovový autobus v novém nátěru PID nebo pražské metro. Fanouškům MHD se snažíme poskytnout i netradiční věci, populární jsou tabule z metra – jsou to originální informační cedule, které DPP vyřazuje a jsou k dispozici na fanshopu k odkupu. Nebo reprinty historických map z našeho archivu.

O co je největší zájem?

Tradičně vysoký zájem je o trika, bestseller posledního roku jsou ponožky. A když už jsme u textilu, tak výborně si stojí i kšiltovky a trenky – letos poprvé jsme nabídli i dětskou variantu a jen se po ní zaprášilo. Nesmíme zapomenout ani na knihy a publikace, o pražské MHD toho tradičně vychází hodně a je vidět, že zájem o tento segment tady je stálý a vysoký. Koneckonců se s naší nabídkou literatury pravidelně účastníme i Světa knihy.

Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v Praze 1925–2025“ například tyto produkty. Trička, hrnečky, odznaky, propisky, tašky, klíčenky, turistické známky či ponožky jsou fajn. V redakci nás ale nejvíce zaujala figurka řidiče autobusu.

A kdo je typický zákazník?

Kromě mužů, kteří nakupují pro sebe, jsou naším obvyklým zákazníkem i ženy, které naopak shánějí dárky pro své muže nebo pro děti. Snažíme se naší nabídkou oslovit i zákazníky mimo naši tradiční cílovou skupinu fanoušků MHD, se stánkem fanshopu například vyrážíme na akce, které nejsou čistě dopravně zaměřené, a často se setkáváme s překvapením, že Fanshop DPP existuje a že vlastně je ta nabídka osloví. Loni jsme zamířili i směrem k architektuře, kdy jsme připravili naši první „art“ kolekci s architektonicky zajímavými stanicemi metra a ta má úspěch právě hlavně mimo naši tradiční cílovou skupinu.

V minulosti jste měli v shopu i bestsellery typu použité cedule z metra a podobně. Víte již dopředu, po čem se zapráší? Podle čeho se vybírá termín, kdy se jde s něčím ven?

Tohle je zrovna velice jednoduché, jakmile jsou cedule k dispozici, jdou do prodeje, jsme tedy závislí na obměně informačního systému v metru, kdy jaká cedule doslouží. Téměř okamžitě mizí cedule s názvem stanice metra nebo s logem metra, takzvanou vránou. Ale často se lidé najdou i v klasické směrové ceduli, která třeba zmiňuje jejich ulici nebo čtvrť.