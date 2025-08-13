Ačkoli je o prohlídku s názvem S Kotěrou až do oblak velký zájem, najdou se o prázdninách volná místa.
Historie kinematografie
Poznat Prahu trochu jinou optikou můžete i při akci kina Edison Filmhub. To ve spolupráci s Prague City Tourism přichystalo dvě vycházky, na nichž zájemci objeví historii nejstarších pražských kin. „Na cestě se seznámíte s příběhy kin Ponrepo, Lucerna, Světozor nebo už zaniklého kina Koruna… a to vše završíme v moderním prostoru Edison Filmhub projekcí nového snímku Bratři Lumiérové – Dobrodružství pokračuje!“ zvou pořadatelé na procházky, které se konají příští týden, konkrétně v úterý 19. a ve středu 20. srpna.
Program je tajný!
Kino hraje hlavní roli také v zážitkovém projektu, který zájemce zavede na zajímavé místo, ale předem jim neřekne, co je čeká. Respektive část programu je jasná už z názvu akce. Kino Utajeno se tentokrát koná ve starém skladovém areálu ve Strašnicích od 2. do 4. září.
Kromě filmu pod širým nebem se návštěvníci mohou těšit i na divadlo, a kdo bude chtít, může se i tak trochu zapojit. „Performance se může odehrávat nejen na lokaci, ale i v jejím přilehlém okolí. Možná už cestou z tramvaje narazí diváci na něco, u čeho si nebudou jistí, jestli jde o součást performance, nebo jen každodenní výjev,“ poodkrývá autorka konceptu zářijového Kina Utajeno Vojtěška Dubcová.
