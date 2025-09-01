Od 23. června až do začátku září přivezl Kinobus filmovou zábavu přímo do ulic – vždy od pondělí do čtvrtka a celkem na 11 různých lokalit po celé metropoli. V průběhu léta to celkem znamená 44 promítání, přičemž letos přibyla i jedna novinka: zastávka v Kunraticích.
Co ještě vidět?
Na plátnech nechyběly české komedie jako Vyšehrad Dvje, Poklad, Moře na dvoře nebo Na plech. Diváci se mohli těšit také na zahraniční snímky (Výjimeční, Bridget Jonesová: Láskou šílená) i animované hity (Já, padouch 4, Rozum v divočině). Vstup byl tradičně zdarma a díky neomezené kapacitě si filmové večery mohli užít všichni, kdo dorazili.
Teď už se Kinobus 2025 pomalu loučí – zbývají jen poslední čtyři projekce, které se odehrají ode dneška do čtvrtka na Slunečním náměstí u stanice metra Hůrka.
Pokud jste Kinobus letos ještě nestihli, máte poslední příležitost vychutnat si filmový večer pod širým nebem a rozloučit se s letošním létem stylově.