Kinobus startuje 19. sezonu. Letní večery v Praze nabídnou 44 promítání pod širým nebem

Autor: Metro.cz
  15:25
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Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) opět po roce vysílá do pražských ulic letní kino na kolech. V pondělí 22. června odstartuje již 19. ročník tradičního Kinobusu, který až do 3. září nabídne divákům filmové večery. Letošní program slibuje celkem 44 promítání rozprostřených do 11 různých pražských lokalit, přičemž filmové projekce budou probíhat pravidelně každý týden od pondělí do čtvrtka.

Kinobus | foto: MAFRA

Kinobus se už za pár dní vrácí. Pro návštěvníky opět platí ta nejlepší možná zpráva – vstup na všechna představení je zcela zdarma a kapacita míst není nijak omezena, takže stačí jen dorazit s rodinou či přáteli a užít si letní atmosféru.

Co bude k vidění?

První zastávkou letošní filmové pouti budou Čakovice (od 22. června), konkrétně Náměstí Jiřího Berana, kde se promítací plátno rozbalí vždy ve 21:45 hodin. Čakovický program zahájí v pondělí snímek Dream Team, na který v následujících dnech navážou tituly Zlouni 2, Tanec s medvědem a čtvrteční klasika Bláznivá střela. Hned další týden se pak Kinobus přesune do sousedních Letňan.

Kompletní přehled všech zastávek, promítacích míst a kompletní filmový program pro celé léto najdou zájemci na oficiálních stránkách dopravního podniku.

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