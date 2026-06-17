Kinobus se už za pár dní vrácí. Pro návštěvníky opět platí ta nejlepší možná zpráva – vstup na všechna představení je zcela zdarma a kapacita míst není nijak omezena, takže stačí jen dorazit s rodinou či přáteli a užít si letní atmosféru.
Co bude k vidění?
První zastávkou letošní filmové pouti budou Čakovice (od 22. června), konkrétně Náměstí Jiřího Berana, kde se promítací plátno rozbalí vždy ve 21:45 hodin. Čakovický program zahájí v pondělí snímek Dream Team, na který v následujících dnech navážou tituly Zlouni 2, Tanec s medvědem a čtvrteční klasika Bláznivá střela. Hned další týden se pak Kinobus přesune do sousedních Letňan.
Kompletní přehled všech zastávek, promítacích míst a kompletní filmový program pro celé léto najdou zájemci na oficiálních stránkách dopravního podniku.