Na Letní scénu Musea Kampa zamíří první muzikál! Klan Baťa. Bude vyprávět zajímavý příběh slavné obuvnické rodiny. „Moje prvotní myšlenka byla udělat něco o byznysu, protože mě to osobně zajímá, a taky jsem chtěla, abychom trochu vybočili z tradice našich dosavadních inscenací. Dalším podnětem byl fakt, že na příští rok připadá 150. výročí narození Tomáše Bati,“ říká scenáristka a producentka Daniela Sodomová.
Mix velkých muzikálů i rap a beat box
Téma tradice versus moderna se prolne nejen příběhem, ale také scénografií, kostýmy, ale také hudbou. Znít budou melodie ve stylu velkých muzikálů ze 40. a 50. let, ale také rap a beat box. V hlavních rolích se budou střídat Oskar Hes či Marek Lambora, vedle nich se představí Tomáš Klus, Daniel Krejčík, Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Petra Kosková či Radka Pavlovčinová. Intenzivní zkoušení začne na jaře, ovšem Marek Lambora už nyní aktivně trénuje step.
Experiment ve všech směrech
„Na Letní scéně Musea Kampa jsem viděl Formana a říkal jsem si, že by mě bavilo si v tomhle prostoru zahrát, takže když rok nato přišla nabídka, neváhal jsem. Největší výzvou pro mě je step, na který se zároveň nejvíc těším,“ shrnuje Lambora. Oskar Hes už navštěvuje pro změnu lekce zpěvu: „Ačkoliv mám muzikál vystudovaný, tak jsem ho vlastně nikdy neaplikoval v praxi, především zpěv je pro mě zatím neprobádané území, tak se ho snažím pomalu osvojovat, abych se v tom malinko usadil. Bude to pro mě experiment ve všech směrech,“ říká Hes.