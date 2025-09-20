Když začne vyprávět o tramvajích, posluchač se nejen baví, ale odnáší si i spoustu zajímavých detailů. Například když vzpomíná na brigádu průvodčího ve voze Krasin, zmíní, že vůz nese jméno po slavném ledoborci. „To je takový trapný detail,“ dodává skromně. Kdepak, pane Čermáku – spíš superzajímavost!
Kdy jste se začal zajímat o městskou dopravu?
To už je opravdu dávno. Koňka sice už nejezdila – to jen abych předešel nedorozumění. (smích) Ale v době, kdy jsem studoval na konzervatoři, jsem denně jezdil třiadvacítkou z Nuslí k Rudolfinu. Nudil jsem se, a tak jsem stával u ruční brzdy na pravé straně a pozoroval, co se děje kolem. Tak se začínal rodit můj zájem o tramvaje a všechno kolem nich.
Kdy se z koníčku stalo něco víc?
Dvoje prázdniny jsem odsloužil i jako průvodčí. Penízky jsem potřeboval, ale hlavně mě tramvaje fascinovaly. Najednou jsem poznal městskou dopravu i z té druhé strany – ze zázemí vozoven. Pamatuji si, když jsem měl poprvé linku 20 z pankrácké vozovny. Vyjížděl jsem kolem sedmé ráno, říkal jsem si, že to bude pohoda, protože lidé už budou v práci. Jenže omyl. Už od Tylova náměstí jsme byli tak narvaní, že jsem se jako průvodčí nemohl ani protáhnout tramvají. Byl to vlečný vůz Krasin – ten s nástupem uprostřed. Bez zajímavosti není ani to, že tenkrát Praha vypadala úplně jinak. Dodnes mám před očima, jak jsme jeli mezi Větrníkem a Petřinami. Kolem byly jen pole a hustá mlha. Vidím to před sebou, jako by to bylo včera. Láska k tramvajím se mě už nepustila. Smířila se s ní manželka, děti a dnes už i vnoučata.
Kdy jste přešel od fanouška k aktivnímu nadšenci a kdy vznikl Kroužek městské dopravy?
Bylo to postupné. S několika lidmi, které doprava také zajímala, jsme se začali vídat. V roce 1969 padla dříve zvažovaná možnost spojit se s Železniční společností. My jsme se mezitím v říjnu poprvé sešli v širším kruhu vozovně ve Vokovicích.
Proč jste se chtěli sdružit?
Zajímali nás vozy, tratě, výrobci… Na té první schůzce nás bylo asi patnáct. Za to setkání vděčíme hlavně Pepovi Handlovi (první správce podnikového muzea a velká osobnost pražské dopravy – pozn. redakce). Díky němu jsme se tehdy dokonce mohli svézt historickým otevřeným motorovým vozem číslo 500 do Divoké Šárky a zpět. To byla neskutečná věc!
Když se ukázalo, že Železniční společnost nevznikne, jak to bylo dál?
Pomohl nám Karel Dušánek, zaměstnanec dopravního podniku. Zařídil, že jsme se mohli přidat ke Kulturnímu domu Dopravních podniků. Ten tehdy sídlil v bývalé ústřední budově Elektrických podniků v Holešovicích. Mohli jsme se tedy začít setkávat, ale museli jsme se stát jedním z kroužků. Tak vlastně i vznikl název Kroužek přátel městské dopravy Praha. Časem z názvu jen vypadlo slovo „přátel“, spolek každopádně funguje dodnes.
Kroužek vydává zpravodaj, vznikají díky němu i publikace – třeba vy jste podepsaný pod Atlasem trolejbusů. Jak se taková kniha tvoří?
Díky nadšení fanoušků! Členové kroužku jezdili na poznávací cesty do jiných měst, zvali jsme si tamní nadšence, kteří věděli, kolik mají trolejbusů a kudy jezdí. V archivech tehdy nebylo přístupné skoro nic – mnohé fondy zanikly. Sám jsem byl například osobně u toho, když se v redakci Pražského dopraváku vyhazovala obrovská halda fotek. Znal jsem se s jednou z tehdejších redaktorek, strašně se omlouvala, že dokumenty musí zlikvidovat. Taková byla doba.
Zmínil jste výjezdy do dalších měst a zapisovaní údajů o vozech. Dá se tedy říct, že spolek tehdy suploval i nepřístupné archivy?
Přesně tak. Kroužek navíc pomáhal také spoustu věcí všemožně zachraňovat a ukládat. Dokonce nešlo pouze o dokumenty. Díky našim členům má Dopravní podnik hl. m. Prahy ve vozovně Střešovice zhruba třetinu historických vozidel. Zachraňovali jsme vozy před sešrotováním a v současnosti je tak můžete vídat při zvláštních jízdách.