„Excelové tabulky, samé porady a maily. To mě úplně nenaplňovalo,“ bere si slovo Tomáš Crha. Původně stavební inženýr chtěl začít dělat něco, co by mu dávalo trochu větší smysl. Byl to právě on, kdo kamarádům představil nápad na společný pivovar. Že to myslí vážně, se ukázalo ve chvíli, kdy se přihlásil do pivovarnického rekvalifikačního kurzu. Nyní je sládkem a Fracek jeho full time job.

Advokát a dva kluci z korporátu

Podobně to mají i Jan Sykorovský a Jan Semík, kteří po minipivovarnictví dlouhodobě pošilhávali. Ti sice u původní profese zůstali, Fracek jim ale často bere víkendy a večery. To byl i jeden z důvodů, proč čtvrtý „mušketýr“ Michal Rajnyš rozjíždějící se pivovar opustil. „Dál nám ale fandí a pro pivo si k nám chodí,“ zmiňuje kamaráda Semík. Povoláním advokát má v pivovaru na starosti kreativní vizuální stránku podniku, sociální sítě a administrativu. Jan Sykorovský se zase stará o to, ať je Fracek vidět, logistiku, a jak sám říká, odvádí i onu černou práci, bez které by to nešlo. „Na začátek jsem pomohl i sehnáním hlavních kontaktů,“ říká Sykorovský a dodává: „Podnik nám dobře šlape i díky tomu, že jsme na něj tři a každý přispívá tím, co umí.“

Zleva Jan Semík, Tomáš Crha a Jan Sykorovský

Český pivní rybník není velký a řemeslných pivovarů v něm plave víc než dost. Pro Fracka proto nebylo snadné se prosadit. Trojice se rozhodla, že nejprve pivo začne vozit po nejrůznějších akcích a festivalech. „Občas se stalo, že jsme za víkend stihli i tři akce,“ vzpomíná na začátky Semík. „Právě to, že jsme jezdili prodávat naše pivo přímo my a dělali jsme to s elánem a hlavně srdcem, rozjel se pivovar moc pěkně,“ míní Sykorovský. Podle něj Fracek hodně vděčí i Malostranským trhům: „Díky nim jsme mohli pravidelně pivo prodávat a začali jsme být i víc vidět.“

Hezké české jméno

Popularitu si pivovar získal například i díky názvu. „Dlouho jsme si nevěděli se jménem rady, nakonec jsme se shodli, že chceme nějaký hezký český název, a Fracek trochu odkazuje k té naší rebelii proti konvenci,“ říká Semík. „Hodně zákazníků nám dělá radost také tím, že si u našeho banneru třeba fotí i své děti,“ dodává se smíchem.

Zleva Tomáš Crha, Jan Syky Sykorovský a Honza Semík

Pokud jde ale přímo o pivo, tam parta kolem Fracka češtinu rozhodě nedrží. Třeba taková svrchně kvašená Haeatatanga s novozélandskými chmely odkazuje na Maury. EXtra Pale Ale zase dostalo jméno Dingo Star díky chmelům z Austrálie.

Klasický ležák vylepšila harmonie

Úplně prvním oficiálně uvařeným produktem pivovaru byl ale v roce 2022 klasický český ležák. „S recepturou jsme přišli ještě v naší garáži a měli jsme štěstí, protože se nám pivo hned povedlo. Od začátku nám ho chválili nejen kamarádi. Dodnes jsme ho měnili jen minimálně,“ říká Crha. „Místo tradičnějšího žateckého poloraného červeňáku je ale náš ležák z harmonie,“ prozrazuje část ze svých „kouzel“ sládek. Jedním dechem však přiznává, že k trochu většímu experimentování musel dospět až časem. Například kyseláče Fracek představil teprve nedávno. A rovnou uvařil dva. Jeden višňový a druhý s příchutí manga a ananasu. Ochutnat je můžete v centru metropole, kde podnikaví kamarádi před pár měsíci převzali zavedený výčep.

„Původní provozovatel baru Beer and Friends už neměl tolik elánu a my se rozhodli udělat v našem byznysu další krok,“ popisuje novou etapu pivovaru Crha. „Název jsme si nechali. Přesně vystihuje naše podnikání, bar jsme však pojali po svém,“ usmívá se sládek, kterého můžete často vidět i přímo za pípou. Beer and Friends má v ulici Ve Smečkách otevřeno od úterý do neděle.