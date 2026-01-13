Kluzké chodníky, omezená doprava a zamrzlá auta. Ledovka zasáhla Prahu

Autor: Pavla Žáková
  8:02
Silná vrstva sněhu, zvýšení teploty nad nulu a noční mráz. Souhra jevů, která v úterý ráno udělala z pražských ulic a chodníků terén pro adrenalinový sport. Někteří motoristé vůbec nevyjeli, po částečné oblevě a novém utuhnutí vodní vrstvy se jejich auta změnila v nedobytné pevnosti. Omezení postihla také městskou dopravu.
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ledovka v okolí Zličína (13. ledna 2026)
Na silné náledí a nebezpečí uklouznutí upozorňovali i meteorologové. Podle ČHMÚ platí výstraha do 14 hodin, zejména na východě území. Nejhorší situace byla časně po ránu a během dne má ledovka ustupovat.

Mimořádná situace zasáhla i městskou dopravu, některé noční spoje musely zvolit jinou trasu a část té běžné vůbec neobsluhovaly. Platí to například o autobusu 908, který dojel do zastávky Kavalírka na Plzeňské a dál už nemohl pokračovat. Noční tramvaj 97 kolem druhé hodiny nejela vůbec, podle dopravního podniku v důsledku technické závady – zamrznutí sběrače proudu.

Zpožděné byly ranní tramvaje na Žižkově, konkrétně linky 5, 9, 15 a 26 z Olšanského náměstí směrem do centra. Zpoždění kolem 15 minut nabrala také linka 25 z Kobylis přes Holešovice na Bílou Horu. Některé autobusy sice vyjely, do cíle se ale nedostaly. S problémy se potýkala linka 355 v Úněticích, kde kolem čtvrté ranní došlo k uvíznutí vozu na zledovatělé silnici. Později tu byl provoz zcela zastaven, a to až do půl sedmé ráno. Autobus 116 po páté hodině neprojel mezi Kuliškou a Dejvickou, z důvodu uvíznutí na zledovatělé ulici V Šáreckém údolí.

Vyhráno neměli ani lidé, kteří ráno volili podzemní dopravu. Vstupy do metra a schodiště byly na mnoha místech tak kluzké, že se po nich nedalo bezpečně projít. Například u vstupu na linku B na Palackého náměstí někteří lidé snahu úplně vzdali, jeho okolí se změnilo v jedinou ledovou plochu.

Jak chodit po náledí?

I když při tak extrémním náledí se riziko pádu nedá vyloučit, přesto můžete udělat několik věcí pro zvýšení bezpečnosti.

  • Zvolte vhodnou obuv: s co největší plochou a se vzorkem, aby se zvýšilo tření a snížilo riziko smyku.
  • Vybírejte si nerovná místa: například raději zmrzlé hromádky sněhu na okraji odhrabaného chodníku než „uklizenou“ ledovku.
  • Při přecházení počítejte s tím, že auta mohou mít delší brzdnou dráhu než obvykle. Ujistěte se, že opravdu stihnou zastavit před přechodem.
  • Při chůzi snižte těžiště, pokrčte mírně kolena a vyhněte se ostrému došlapu na patu.
  • Kde to jde, přidržujte se – zábradlí, zdi, plotu.
  • Vyzkoušejte protiskluzová opatření na obuv – například tip se syrovou bramborou.

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Pozor na led ze střech!

Mírné oteplení sice přinese schůdnější chodníky, lidé by si ale měli dávat pozor na sníh a led padající ze střech. Ten bude postupně odtávat a klouzat dolů. Za případnou způsobenou újmu, ať už na zdraví nebo majetku, sice zodpovídá vlastník domu, ne vždy je ale zavinění snadné prokázat, navíc na odklízení sněhu ze střech si vlastníci musejí najmou specializované firmy. Hasiči v takových situacích pomáhají jen tam, kde jde například o školy, úřady nebo pošty.

Praha klouže! Víme, kdy máte nárok na odškodnění za bolavý pád na chodníku

Podle meteorologů by se dnešní nejvyšší teploty měly vyšplhat ke dvěma stupňům nad nulou, ledovka tedy bude povolovat. V Praze má být kolem nuly, očekávají se srážky a slabý vítr.

