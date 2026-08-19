Pražské metro působí jako samozřejmá součást města. Stačí ale sáhnout trochu do historie a mapa začne vypadat úplně jinak. Před rokem 1989 nesla řada stanic názvy, které by dnes cestující možná vůbec nepoznali.
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Chodov byl Budovatelů, Háje zase Kosmonautů
Dnešní Chodov se například jmenoval Budovatelů, zatímco Háje nesly název Kosmonautů. Opatov byl Družby a Roztyly připomínaly Primátora Vacka. Politický slovník tehdejšího režimu se výrazně propsal také do dalších tras.
Po sametové revoluci proto přišlo poměrně rychlé přejmenovávání. Z Gottwaldovy se stal Vyšehrad, Mládežnická se změnila na Pankrác, Fučíkova na Nádraží Holešovice a Leninova dostala dnešní jméno Dejvická.
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Zmizely i Dukelská, Moskevská nebo Švermova
Velké změny se odehrály také na trase B. Cestující se postupně rozloučili s názvy Dukelská, Moskevská nebo Švermova. Dnes na jejich místech najdeme Nové Butovice, Anděl nebo Jinonice.
Historie přitom ukrývá i názvy, které se na mapě pražského metra nikdy neobjevily. Dnešní Invalidovna měla podle původních plánů nést jméno Hakenova. Českomoravská měla být pojmenována po komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém a Kobylisy měly dostat název Rudé armády.
Sokolovská se změnila na Florenc
Zajímavý příběh má také dnešní Florenc. Stanice se až do roku 1990 jmenovala Sokolovská. Tentokrát ale nešlo pouze o politiku. Název odkazoval na dlouhou ulici Sokolovskou a mohl cestující mást.
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Florenc naopak označuje významný dopravní uzel s autobusovým nádražím a pro orientaci v městské dopravě proto dával větší smysl.
Pražské metro tak dnes funguje trochu jako mapa různých období českých dějin. Některé názvy zůstaly, jiné zmizely a další připomínají místa, která se během desetiletí sama proměnila.