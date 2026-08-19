Kobylisy? Rudé armády! Podívejte se, jaké bizarnosti „hrozily“ stanicím metra

David Halatka
David Halatka
  18:18
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Vstup do stanice Moskevská (nyní Anděl) Na Knížecí.

Vstup do stanice Moskevská (nyní Anděl) Na Knížecí. | foto: Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy

Stanice metra Hradčanská
Vstup do stanice Moskevská (nyní Anděl) Na Knížecí.
Stanice metra Hradčanská
Vstup do stanice Moskevská (nyní Anděl) Na Knížecí.
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Chodov byl Budovatelů, Háje Kosmonautů a dnešní Dejvická Leninova. Pražské metro dodnes ukrývá vzpomínky na dobu, kdy se jeho názvy řídily politikou. Některé plánované názvy přitom znějí opravdu bizarně.

Pražské metro působí jako samozřejmá součást města. Stačí ale sáhnout trochu do historie a mapa začne vypadat úplně jinak. Před rokem 1989 nesla řada stanic názvy, které by dnes cestující možná vůbec nepoznali.

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Chodov byl Budovatelů, Háje zase Kosmonautů

Dnešní Chodov se například jmenoval Budovatelů, zatímco Háje nesly název Kosmonautů. Opatov byl Družby a Roztyly připomínaly Primátora Vacka. Politický slovník tehdejšího režimu se výrazně propsal také do dalších tras.

Dozorčí na stanici Můstek

Po sametové revoluci proto přišlo poměrně rychlé přejmenovávání. Z Gottwaldovy se stal Vyšehrad, Mládežnická se změnila na Pankrác, Fučíkova na Nádraží Holešovice a Leninova dostala dnešní jméno Dejvická.

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Zmizely i Dukelská, Moskevská nebo Švermova

Velké změny se odehrály také na trase B. Cestující se postupně rozloučili s názvy Dukelská, Moskevská nebo Švermova. Dnes na jejich místech najdeme Nové Butovice, Anděl nebo Jinonice.

Historie přitom ukrývá i názvy, které se na mapě pražského metra nikdy neobjevily. Dnešní Invalidovna měla podle původních plánů nést jméno Hakenova. Českomoravská měla být pojmenována po komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém a Kobylisy měly dostat název Rudé armády.

Výstavba stanice Můstek

Sokolovská se změnila na Florenc

Zajímavý příběh má také dnešní Florenc. Stanice se až do roku 1990 jmenovala Sokolovská. Tentokrát ale nešlo pouze o politiku. Název odkazoval na dlouhou ulici Sokolovskou a mohl cestující mást.

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Florenc naopak označuje významný dopravní uzel s autobusovým nádražím a pro orientaci v městské dopravě proto dával větší smysl.

Pražské metro tak dnes funguje trochu jako mapa různých období českých dějin. Některé názvy zůstaly, jiné zmizely a další připomínají místa, která se během desetiletí sama proměnila.

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