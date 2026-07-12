Kolik času ročně prostojíte na eskalátorech v metru? Výsledek vás překvapí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:15
Sledovat Metro na Googlu
Jízda po eskalátorech ve stanici metra Náměstí Míru trvá 141 sekund.

Jízda po eskalátorech ve stanici metra Náměstí Míru trvá 141 sekund. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Výstup z metra Anděl směrem k Ženským domovům. Tady je jízda na eskalátorech o...
Jízda po jezdících schodech na stanici Anděl směrem dolů. Kratší trasa je za 87...
Jízda po jezdících schodech na stanici Anděl směrem nahoru z autobusovému...
Stanice metra linky A Náměstí Míru. Tady jsou nejdelší eskalátory v metru.
10 fotografií
Až dočtete tento článek, zježí se vám vlasy na hlavě. Představte si, že žijete v Praze na Vinohradech a pracujete na Smíchově u Anděla. Každý pracovní den jedete metrem z náměstí Míru linkou A na stanici Anděl na lince B a vystupujete směrem ke křižovatce na Andělu. Spočítali jsme, kolik času na pojízdných schodech na těchto dvou stanicích metra ročně promrháte.

Pozorujete někdy cestující v metru při jízdě nahoru a dolů po jezdících schodech? Až na zanedbatelné procento spěchajících, kteří cestou dolů běží vlevo a promile těch, kteří jdou i směrem nahoru, většina cestujících stojí.

Stanice metra linky A Náměstí Míru. Tady jsou nejdelší eskalátory v metru. Jízda nám trvala 2 minuty 21 sekund. Rychlejší čtenáři přečtou asi jeden a půl stránky formátu A4 a efektivně tak využijí čas jízdy.

Část z nich je zaujata obrazovkou svého mobilu, občas narazíte na čtenáře jinak. Skupinky a dvojice se mezi sebou občas baví. Nepočítali jsme to na procenta, ale značná množina těch, kteří se nechávají eskalátory vyvézt nahoru či svézt dolů, jen stojí.

Kradou si architekti nápady? Co mají společného budovy na Zlíchově a Pankráci s Tančícím domem?

Spočítali jsme modelovou situaci na výše uvedených eskalátorech na náměstí Míru a na Andělu a došli k zajímavým výsledkům. Počítejte s námi.

Nuda na nejdelších eskalátorech v Česku

Ve stanici Náměstí Míru jsou nejdelší eskalátory v metru. Stopky nám ukázaly, že jedna cesta, nahoru nebo dolů) trvá 2 minuty 21 sekund. Tedy 141 sekund. Absolvujete-li tyto eskalátory při cestě tam i zpět jen jednu denně, prostojíte na nich denně 4 minuty a 42 sekund. Pracujete-li od pondělí do pátku, týdně prostojíte jen tady 1410 sekund, což je 23 minut a 30 sekund).

Stanice metra linky A Náměstí Míru. Tady jsou nejdelší eskalátory v metru.

Pokud si, teoreticky, nevyberete žádnou dovolenou a odpracujete si 52 týdnů, strávíte na těchto jezdících schodech za rok 1222 minut. Což je takřka 20 hodin a přibližně 20 minut.

Andělské čekání je kratší, ale taky stojí za to

Podobně jsme počítali i na Andělu, kde volíte denně výstup ke stejnojmenné křižovatce. Na Andělu jsou dva výstupy z metra, ale tento k Andělu je delší, než ten, který vede k Ženským domovům. U nich totiž končí v podchodu, zatímco eskalátory u Anděla končí až na úrovni ulice.

Gustáv Husák měl smysl pro humor. Husákovo ticho ho nepobuřovalo, vzpomíná funkcionář

Takže – eskalátor u Anděla jede 97 sekund, tedy 1 minutu a 37 sekund. Nahoru i dolů jednou denně tu prožijete 194 sekund (3 minuty a 14 sekund). Pětkrát týden od pondělí do pátku 16 minut a 10 sekund. Dvaapadesát týdnů v roce se zde projedete 840 minut a 40 sekund. Zaokrouhleno 14 hodin.

Výstup z metra Anděl směrem k Ženským domovům. Tady je jízda na eskalátorech o deset sekund kratší než směrem k Andělu.

Na Andělu můžete volit i variantu výstupu a vstupu od Ženských domovů. O moc si ale nepolepšíte. Za rok tady prostojíte na schodech 754 minut, asi o tři čtvrtě hodiny méně. Eskalátor vás vyveze nahoru za 87 sekund, což je o deset sekund méně než směrem k Andělu.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Pokud sečteme časy projeté na obou stanicích za rok, vychází nám neuvěřitelný čas za 52 týdnů 2062 minut. Převedeno na hodiny to je 34 hodin a 23 minut. Převedeno na dny, jedná se o 1 den, 10 hodin a 23 minut.

Cesta do Lisabonu. 17 utkání na MS ve fotbale

O co tedy při této ryze teoretické situaci na eskalátorech přicházíte? Spočítali jsme například, že z Prahy do Lisabonu byste autem, bez přestávky, jeli přibližně 25 hodin. Na pauzy vám tedy zbývá asi devět hodin.

Stanice metra linky A Náměstí Míru. Tady jsou nejdelší eskalátory v metru. Jízda nám trvala 2 minuty 21 sekund.

Kdybyste se místo stání na eskalátoru mohli dívat na utkání mistrovství světa v kopané, pokud zápas trvá i s přidanými minutami utkání, bez nastavení, dvě hodiny, připravila vás cesta do a z práce o 17 zápasů. Pokud si s sebou vezmete knížku velikosti A4, jako průměrný čtenář zvládnete jednu á čtyřku za dvě minuty.

Za rok byste tak přečetli 1031 stránek velikosti A4. Zdatnější čtenáři by se vyšplhali k téměř 1400 stránkám tohoto formátu.

Stanice metra linky A Náměstí Míru. Tady jsou nejdelší eskalátory v metru. Jízda nám trvala 2 minuty 21 sekund. Rychlejší čtenáři přečtou asi jeden a půl stránky formátu A4 a efektivně tak využijí čas jízdy.

Redakční kolega Vilém by si při takovém cestování přišel o asi 824 ranních čištění chrupu.

Usain Bolt by za tuto dobu při konstantní rychlosti 10 sekund na sto metrů uběhl 1237 kilometrů a 20 metrů…

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety mělo toto místo ale úplně jinou atmosféru. Jak se stalo, že právě zde vyrostl obrovský zábavní park,...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Obchody teď řídí z obýváku. Požárem zasažené firmy žene kupředu solidarita lidí

Nadace Tomáše Bati přišla kvůli požáru 34. budovy o tisíce výtisků knih s...

Pátý den po vypuknutí požáru skladové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dávají firmy dohromady nové obchodní plány a krizová řešení. Výrobce obuvi Vasky chce navýšit výrobu alespoň...

13. července 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

O bezplatné obědy pro děti je stále větší zájem, dotace nemusejí stačit

Ilustrační snímek

Bezplatné školní stravování míří do dalšího ročníku. O obědy pro děti v nouzi pro školní rok 2026/2027 krajský úřad požádalo 179 škol a školských zařízení. Celková částka, o kterou žádají, čítá téměř...

13. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Do velkého sálu brněnského kina Art se v úterý vrátí filmoví fanoušci

ilustrační snímek

Velký sál brněnského kina Art se v úterý po tříměsíční rekonstrukci vrátí do provozu. Má nový zvukový systém a klimatizaci. Náklady činily zhruba šest milionů...

13. července 2026  16:25

Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) podala podnět k černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec na dolním toku Sázavy. Podle...

13. července 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie posílí při nadcházejícím metalovém festivalu ve Vizovicích hlídky

ilustrační snímek

Desítky policistů budou dohlížet na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích na Zlínsku začne ve čtvrtek 16. července a...

13. července 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Ženu vylekala u domu v Přerově uprchlá bílá krajta. Strážníci ji vrátili chovateli

Přerovští strážníci odchytli u jednoho z tamních domů krajtu královskou, které...

Další odchyt exotického zvířete si na své konto připsali strážníci z Přerova. Na jejich operační středisko rozrušená žena nahlásila, že u jednoho z tamních domů se plazí obrovský had. Po příjezdu na...

13. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna

Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí...

Konec jednoho snu. Před třinácti lety se v Motole slavnostně otevřelo nejluxusnější chrtí závodiště kontinentální Evropy. Psí sprintérští šampioni se mohli těšit na měkké ručníky, vonné oleje a...

13. července 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Umělecká škola, divadlo a mezi nimi náměstí. Vrchlabí postaví kampus za 300 milionů

Vizualizace divadla, které bude součástí vrchlabského kampusu

Do investice za 300 milionů korun se letos pustí Vrchlabí. Ze starého městského kina bude divadlo a vedle vyroste základní umělecká škola. Mezi ní a divadlem vznikne nové náměstí. Soustředění většiny...

13. července 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Horor v žaludku z třešní a vody? Pravda o mýtech, kterými nás děsily babičky

Po třešních se vám bude dobře spát. Jen na ně moc nepijte!

Léto je v plném proudu a s ním i sezona, kdy se naše stravování mění v jeden velký festival improvizace. Ráno se na chalupě nacpeme třešněmi přímo ze stromu, odpoledne zaženeme horko nanukem a večer...

13. července 2026  17:06

InterSucho: Půdní sucho už je na téměř polovině území ČR extrémní

ilustrační snímek

Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR -...

13. července 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

InterSucho: Půdní sucho už je na téměř polovině území ČR extrémní

ilustrační snímek

Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu InterSucho, za nímž stojí Ústav výzkumu globální změny AV ČR -...

13. července 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Asociace vodní turistiky podala podnět kvůli jezům na dolním toku Sázavy

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) podala podnět k černošickému městskému úřadu kvůli jezům Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec na dolním toku Sázavy. Podle...

13. července 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.