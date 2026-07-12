Pozorujete někdy cestující v metru při jízdě nahoru a dolů po jezdících schodech? Až na zanedbatelné procento spěchajících, kteří cestou dolů běží vlevo a promile těch, kteří jdou i směrem nahoru, většina cestujících stojí.
Část z nich je zaujata obrazovkou svého mobilu, občas narazíte na čtenáře jinak. Skupinky a dvojice se mezi sebou občas baví. Nepočítali jsme to na procenta, ale značná množina těch, kteří se nechávají eskalátory vyvézt nahoru či svézt dolů, jen stojí.
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Spočítali jsme modelovou situaci na výše uvedených eskalátorech na náměstí Míru a na Andělu a došli k zajímavým výsledkům. Počítejte s námi.
Nuda na nejdelších eskalátorech v Česku
Ve stanici Náměstí Míru jsou nejdelší eskalátory v metru. Stopky nám ukázaly, že jedna cesta, nahoru nebo dolů) trvá 2 minuty 21 sekund. Tedy 141 sekund. Absolvujete-li tyto eskalátory při cestě tam i zpět jen jednu denně, prostojíte na nich denně 4 minuty a 42 sekund. Pracujete-li od pondělí do pátku, týdně prostojíte jen tady 1410 sekund, což je 23 minut a 30 sekund).
Pokud si, teoreticky, nevyberete žádnou dovolenou a odpracujete si 52 týdnů, strávíte na těchto jezdících schodech za rok 1222 minut. Což je takřka 20 hodin a přibližně 20 minut.
Andělské čekání je kratší, ale taky stojí za to
Podobně jsme počítali i na Andělu, kde volíte denně výstup ke stejnojmenné křižovatce. Na Andělu jsou dva výstupy z metra, ale tento k Andělu je delší, než ten, který vede k Ženským domovům. U nich totiž končí v podchodu, zatímco eskalátory u Anděla končí až na úrovni ulice.
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Takže – eskalátor u Anděla jede 97 sekund, tedy 1 minutu a 37 sekund. Nahoru i dolů jednou denně tu prožijete 194 sekund (3 minuty a 14 sekund). Pětkrát týden od pondělí do pátku 16 minut a 10 sekund. Dvaapadesát týdnů v roce se zde projedete 840 minut a 40 sekund. Zaokrouhleno 14 hodin.
Na Andělu můžete volit i variantu výstupu a vstupu od Ženských domovů. O moc si ale nepolepšíte. Za rok tady prostojíte na schodech 754 minut, asi o tři čtvrtě hodiny méně. Eskalátor vás vyveze nahoru za 87 sekund, což je o deset sekund méně než směrem k Andělu.
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Pokud sečteme časy projeté na obou stanicích za rok, vychází nám neuvěřitelný čas za 52 týdnů 2062 minut. Převedeno na hodiny to je 34 hodin a 23 minut. Převedeno na dny, jedná se o 1 den, 10 hodin a 23 minut.
Cesta do Lisabonu. 17 utkání na MS ve fotbale
O co tedy při této ryze teoretické situaci na eskalátorech přicházíte? Spočítali jsme například, že z Prahy do Lisabonu byste autem, bez přestávky, jeli přibližně 25 hodin. Na pauzy vám tedy zbývá asi devět hodin.
Kdybyste se místo stání na eskalátoru mohli dívat na utkání mistrovství světa v kopané, pokud zápas trvá i s přidanými minutami utkání, bez nastavení, dvě hodiny, připravila vás cesta do a z práce o 17 zápasů. Pokud si s sebou vezmete knížku velikosti A4, jako průměrný čtenář zvládnete jednu á čtyřku za dvě minuty.
Za rok byste tak přečetli 1031 stránek velikosti A4. Zdatnější čtenáři by se vyšplhali k téměř 1400 stránkám tohoto formátu.
Redakční kolega Vilém by si při takovém cestování přišel o asi 824 ranních čištění chrupu.
Usain Bolt by za tuto dobu při konstantní rychlosti 10 sekund na sto metrů uběhl 1237 kilometrů a 20 metrů…
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