Krátkodobé pronájmy v Praze využívají zejména zahraniční turisté. Platformy jako Airbnb nebo Booking umožňují vyhledávání podle lokalit i typu ubytování. Zájem o krátkodobé pronájmy neklesá, naopak přibývá bytů, které jsou dostupné.
Byty v Praze patří k nejvytíženějším
Podle datových analytiků z AirROI je v současnosti v aktivní nabídce 6 917 nemovitostí. Za uplynulý rok počet bytů nabízených ke krátkodobému pronájmu vzrostl o 10,8 procenta, ke snížení cen to ale nevedlo. Jejich majitelé si vydělali v průměru 571 015 Kč za rok (na jednu nemovitost), a to při obsazenosti 52 %.
Jiné zdroje uvádějí ještě vyšší využití krátkodobých pronájmů, například až k 65 procentům, což Prahu staví téměř na roveň Paříži. Data z Airbticks uvádějí dokonce 79 %, což by české hlavní město vystřelilo mezi nejoblíbenější evropské destinace, jako jsou Barcelona nebo Řím.
Vysoký podíl bytů, které hostí turisty, se ale promítá i do životů obyvatel hlavního města. Pražští zastupitelé už dlouho volají po změně zákona, která by dala obcím větší možnost regulovat krátkodobé pronájmy na svém území. Už loni vyzvali Sněmovnu, aby s tím něco udělala. Chtěli například omezit pronájmy maximálně na 60 dní v roce.
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Kolik stojí krátkodobý pronájem v Praze?
|Typ ubytování
|Typická cena za noc
|Pokoj v bytě
|800–1 800 Kč
|Garsonka / 1+kk mimo centrum
|1 500–2 500 Kč
|Byt 2+kk v širším centru
|2 500–4 000 Kč
|Byt v historickém centru
|3 500–8 000 Kč+
|Luxusní apartmán
|8 000–20 000 Kč+
Pozn: Orientační cenové rozmezí bylo zpracováno pomocí AI z aktuální nabídky Airbnb a Booking.com ke dni 16. 6. 2026.
Regulace Airbnb v Praze
Více než polovina všech pražských bytů v nabídce digitálních platforem se nachází v Praze 1 a 2. „Žijeme s rodinou ve dvorním traktu, kde jsou tři domy a dva z nich jsou plné nárazově pronajímaných bytů. Stává se tak, že tu v létě máme množství hostů bez hotelových pravidel a norem,“ popsala zastupitelka Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, která zároveň předsedá Výboru proti vylidňování centra. Popsala tak zkušenost, kterou mají i mnozí další obyvatelé centra Prahy.
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Obce nyní mají jen velmi malé možnosti, co s krátkodobými pronájmy dělat. Zákon o obecních poplatcích jim sice umožňuje vybírat za osobu a noc turistický poplatek, jeho výše je ale omezena na 50 Kč. Takový poplatek vybírá kromě Prahy ještě například turisticky velmi vytížená Kutná Hora nebo Český Krumlov, naopak Brno vybírá 21 korun.
Ve srovnání s evropskými městy je Praha, aspoň co se týče poplatku plynoucího do obecní kasy, velmi levná: jinde je poplatek určen často jako procento z ceny ubytování, případně má různé sazby podle kvality ubytování. Ve Vídni je to v průměru (v přepočtu na koruny) 115 Kč, v Barceloně 120 až 240 korun (poplatek se skládá z městské a katalánské taxy), v Paříži začíná sazba na 62 korunách a jde až k 280 korunám podle typu ubytování.
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Na co musí myslet pronajímatel
Kdo pronajímá dům, byt nebo pokoj, musí z příjmu odvádět daň. Při opakovaném krátkodobém pronájmu nejde většinou o daň z nájmu, ale o samostatnou výdělečnou činnost – poskytování ubytovacích služeb. S tím se pojí některé další povinnosti než jen daňové přiznání. Zejména je to:
- registrace na živnostenském úřadě,
- registrace na finančním úřadě jako tzv. identifikovaná osoba (které může z některých aktivit vyplynout povinnost zaplatit DPH),
- oznámení na zdravotní pojišťovně a placení zdravotního pojištění,
- oznámení podnikání České správě sociálního zabezpečení a placení odvodů na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti,
- přihlášení se jako plátce ubytovacího poplatku na obci,
- důsledné hlášení ubytovaných cizinců policii.
Podceňovat tyto povinnosti se nevyplácí. „Nejčastější problémy vznikají ve chvíli, kdy majitelé podcení správné zařazení příjmů, neřeší povinnosti spojené s registrací identifikované osoby nebo spoléhají na to, že o jejich příjmech finanční úřad neví. Přitom většině komplikací lze předejít včasnou konzultací a správně nastavenou evidencí,“ varuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.
A ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová dodává: „Digitální platformy dnes předávají daňovým správám informace o pronajímatelích, počtu rezervací i dosažených příjmech. Finanční úřady tak mají výrazně lepší přehled než v minulosti a dokážou snadněji identifikovat případy, kdy příjmy nebyly přiznány nebo byly vykázány nesprávně.“ S tím také roste riziko případné kontroly.