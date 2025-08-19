Například v Brně cestující zaplatí za roční kupon 4 750 korun, v Plzni 4 656 korun a v Ostravě 4 400 korun. Naopak mezi nejlevnější města patří Karlovy Vary nebo Olomouc, kde vyjde roční kupon na 3 200 korun.
Rozdíly v cenách odrážejí nejen ekonomickou situaci jednotlivých měst, ale i to, jak vysoké dotace do veřejné dopravy samosprávy vkládají. Praha se dlouhodobě chlubí tím, že má díky masivnímu dotování jízdného jedno z nejlevnějších MHD v Evropě.
Změny od ledna 2025
Od 1. ledna 2025 se změní cena cestování mezi Prahou a Středočeským krajem. Radní schválili zdražení integrovaného jízdného až o 30 procent, což zasáhne především dojíždějící na této trase. Pro samotné cestování po Praze však zůstává cena ročního kuponu beze změny. Co ale v hlavním městě od nového roku zdraží jsou jednorázové jízdenky. Přehled změn najdete zde.
|Ceny ročních kuponů MHD v krajských městech (2025)
|Karlovy Vary
|3 200 Kč
|Olomouc
|3 200 Kč
|Praha
|3 650 Kč
|Pardubice
|3 890 Kč
|Jihlava
|3 990 Kč
|České Budějovice
|3 990 Kč
|Liberec
|3 990 Kč
|Hradec Králové
|4 070 Kč
|Ostrava
|4 400 Kč
|Ústí nad Labem
|4 490 Kč
|Plzeň
|4 656 Kč
|Brno
|4 750 Kč
|*Zlín (jen půlroční kupon)
|2 120 Kč