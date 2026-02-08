Průmyslový polookruh tvořený ulicemi Kbelská a Průmyslová propojuje Letňany na severovýchodě metropole se Štěrboholy na jihovýchodě. Denně tudy projedou desítky tisíc aut a komunikace tak fakticky nahrazuje nedokončený vnitřní i vnější městský okruh.
Právě vysoká intenzita dopravy a časté kolony vedly město k zadání dopravní studie, která navrhla úpravy ke zvýšení plynulosti provozu.
Projekt za desítky milionů, stavba za miliardy
Vypsaný tendr se týká úseku Průmyslové ulice od křižovatky ve Štěrboholech po křížení s Českobrodskou a části Kbelské ulice od Novopacké po Střížkov. Celkem jde o zhruba šest a půl kilometru silnic. Projekt pro městskou firmu vypracují společnosti Sudop Praha, Pudis a L&scape za 65,7 milionu korun bez DPH. Samotná realizace má dle podkladů vyjít asi na 1,65 miliardy korun. Projektové práce potrvají tři roky, stavební práce další čtyři.
Mosty i protihlukovky
Hlavním cílem úprav je zlepšení průjezdnosti, kterou dnes výrazně brzdí zejména přetížené křižovatky.
Projekt počítá také s úpravami několika mostů, vznikem nových protihlukových opatření, změnami dopravního značení a světelné signalizace, výsadbou zeleně i opatřeními pro lepší nakládání s dešťovou vodou.
Tunel zvlášť, opravy už v letošním roce
Zakázka nezahrnuje úsek mezi ulicemi Průmyslová a Kbelská, most přes Kyjské údolí ani plánovaný Hloubětínský tunel. Ten od roku 2023 projektují pro TSK firmy Satra, Pragoprojekt a Valbek. Tunel dlouhý zhruba 670 metrů pod Kbelskou ulicí má podle starších odhadů stát 5,7 miliardy korun bez DPH, přičemž projektová dokumentace vyjde na zhruba 347 milionů korun.
Řidiče nicméně čekají omezení už letos. TSK totiž chystá rekonstrukci většiny Kbelské ulice v délce tří kilometrů od Cínovecké po nájezd na Novopackou. Na zakázku s předpokládanou hodnotou 721,9 milionu korun bez DPH byl nedávno vypsán tendr. Práce začnou v dubnu, přinesou zúžení jízdních pruhů, a tedy i dopravní komplikace. Hotovo by mělo být do letních prázdnin.