Kolony se o neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky

Marek Hýř
  11:11
Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3. května 2026 začne další fáze rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5. Dosavadní režim, který umožňoval průjezd po tramvajovém tělese, skončí a úsek bude zcela neprůjezdný.
Rekonstrukce vozovky v ulici Plzeňská (16. července 2025)

Úplná uzavírka se týká úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Dopravní omezení potrvá podle aktuálního harmonogramu až do 30. srpna 2026.

Změna dopravního režimu začne už v sobotu 2. května, kdy pracovníci upraví dopravní značení a světelnou signalizaci. Od neděle pak bude průjezd zcela znemožněn.

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Kudy povedou objížďky

Veškerá doprava ve směru z centra bude převedena do ulice Vrchlického. Propojení mezi Plzeňskou a Vrchlického zajistí ulice Tomáškova a U Trojice.

Plzeňská patří mezi klíčové tahy spojující centrum s jihozápadní částí města a dále směrem na Prahu 13 či výpadovku na Plzeň. Očekává se proto zvýšená dopravní zátěž v okolních ulicích.

Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů

Důvodem je špatný stav plynovodu

Hlavním důvodem oprav je nevyhovující stav plynovodu pod vozovkou. Už loni byly části Plzeňské uzavřeny od května do srpna, přičemž během prázdnin platila úplná uzavírka. Plynaři tehdy opravili zhruba 600 metrů potrubí.

Radnice Prahy 5 s harmonogramem nesouhlasí

Proti úplné uzavírce se opakovaně vymezila radnice Prahy 5. Starosta Lukáš Herold uvedl, že městská část preferuje rozložení prací do dvou stavebních sezon, aby se minimalizovaly dopady na dopravu.

Podle něj může kompletní uzavření Plzeňské výrazně zhoršit dopravní situaci nejen v samotné ulici, ale v celé Praze 5.

Rekonstrukce Plzeňské ulice omezí i MHD

  • Od pondělí 3. května do odvolání (předpoklad červen 2026) upraví další etapa stavebních prací provoz autobusů v Plzeňské ulici.
  • Linka 123 bude provozována v trase Kavalírka - Šmukýřka.
  • Linka 167 pojede ve směru Nemocnice na Homolce přes zastávky Bertramka, U Zvonu a Klamovka (v zastávkách tramvají). Po dobu konání výluky se ruší běžná zastávka Klamovka. Ve směru Na Knížecí pojede beze změny.
  • Linka 191 bude provozována v trase Klamovka - Dědina - Obchodní centrum Ruzyně - Letiště.
  • Po dobu konání výluky se pro linky 149 a 191 zřizuje zastávka Klamovka v ulici Prachnerově, cca 10 metrů před křižovatkou s ulicí Plzeňskou.
  • Více informací najdete webu PID.cz.
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Hasiči po celonočním zásahu uhasili rozsáhlý požár lesa u Morávky

ilustrační snímek

Hasiči od čtvrtečního odpoledne likvidovali rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Morávka na Frýdecko-Místecku. Dnes nad ránem se jim jej podařilo uhasit. Celkem...

Pět lidí se zranilo při nehodě tří osobních vozů na Přerovsku

ilustrační snímek

Pět lidí se ve čtvrtek večer zranilo při srážce tří osobních automobilů na silnici I/47 u obce Prosenice na Přerovsku. U dvou aut se jednalo o čelní střet,...

1. května 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Blansko chystá další úpravy na sportovním ostrově, přibude například hřiště

ilustrační snímek

Blansko chystá další úpravy na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Přibude na něm například hřiště, terasa a horolezecká stěna. Město bude hledat firmy, které...

1. května 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Hrnčíř z Rapšachu pálí keramiku v historické peci. Udržuje staleté tradice

Hrnčíř Pavel Kovářík stále udržuje v Rapšachu na Jindřichohradecku rodinnou...

Hrnčíř a keramik Pavel Kovářík z Rapšachu na Jindřichohradecku stále využívá staleté metody k výrobě zahradní keramiky. Přes sto let starou kasselskou pec pečlivě co tři týdny roztápí dřevem, pak své...

1. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V dubnu na silnicích v Zlínském kraji zemřeli tři lidé, meziročně o dva více

ilustrační snímek

V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji tři lidé. Je to o dva více než ve stejném období loni. V dubnu se stalo 260 nehod, což...

1. května 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Lanovka na Sněžku znovu jezdí denně, jarní odstávka kvůli údržbě skončila

ilustrační snímek

Kabinová lanovka na Sněžku se dnes po technické odstávce vrátila do plného provozu. Od 16. března jezdila jen o víkendech a svátcích. Lanovka, která je v...

1. května 2026  8:41,  aktualizováno  8:41

V dubnu na jihočeských silnicích zemřeli dva lidé, o jednoho méně než loni

ilustrační snímek

V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji dva lidé, o jednoho méně než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. května 2026  8:38,  aktualizováno  9:53

Pět lidí se zranilo při čelní srážce dvou osobních vozů na Přerovsku

ilustrační snímek

Pět lidí se ve čtvrtek večer zranilo při čelní srážce dvou osobních automobilů na silnici I/47 u obce Prosenice na Přerovsku. ČTK to dnes sdělila policejní...

1. května 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Je to ryzí muzikál, říká režisér divadelního představení S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo chystá událost sezony. Uvádí adaptaci známé filmové komedie S...

Nápad na divadelní ztvárnění filmu S tebou mě baví svět nosil v hlavě delší dobu. Režisér Radek Balaš se s ním nyní vrací do Slováckého divadla, kde bude mít hra v sobotu večer světovou premiéru. V...

1. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Od pátku 1. května se otevírá cestujícím nové schodiště ve stanici metra Muzeum na Václavském náměstí s eskalátorem. Dojde tak ke zlepšení přístupu do stanice metra i na Václavské náměstí. V neděli...

vydáno 1. května 2026  9:43

Praha 8

Praha 8

Čarodějnice v Březiněvsi.

vydáno 1. května 2026  9:43

