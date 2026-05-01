Úplná uzavírka se týká úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Dopravní omezení potrvá podle aktuálního harmonogramu až do 30. srpna 2026.
Změna dopravního režimu začne už v sobotu 2. května, kdy pracovníci upraví dopravní značení a světelnou signalizaci. Od neděle pak bude průjezd zcela znemožněn.
Kudy povedou objížďky
Veškerá doprava ve směru z centra bude převedena do ulice Vrchlického. Propojení mezi Plzeňskou a Vrchlického zajistí ulice Tomáškova a U Trojice.
Plzeňská patří mezi klíčové tahy spojující centrum s jihozápadní částí města a dále směrem na Prahu 13 či výpadovku na Plzeň. Očekává se proto zvýšená dopravní zátěž v okolních ulicích.
Důvodem je špatný stav plynovodu
Hlavním důvodem oprav je nevyhovující stav plynovodu pod vozovkou. Už loni byly části Plzeňské uzavřeny od května do srpna, přičemž během prázdnin platila úplná uzavírka. Plynaři tehdy opravili zhruba 600 metrů potrubí.
Radnice Prahy 5 s harmonogramem nesouhlasí
Proti úplné uzavírce se opakovaně vymezila radnice Prahy 5. Starosta Lukáš Herold uvedl, že městská část preferuje rozložení prací do dvou stavebních sezon, aby se minimalizovaly dopady na dopravu.
Podle něj může kompletní uzavření Plzeňské výrazně zhoršit dopravní situaci nejen v samotné ulici, ale v celé Praze 5.
Rekonstrukce Plzeňské ulice omezí i MHD