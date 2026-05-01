Kolony se od neděle vrátí. Frekventovaná Plzeňská jde znovu do úplné uzavírky

Marek Hýř
  16:09
Řidiči projíždějící jihozápadem metropole se musí připravit na výrazné komplikace. V neděli 3. května 2026 začne další fáze rekonstrukce Plzeňské ulice v Praze 5. Dosavadní režim, který umožňoval průjezd po tramvajovém tělese, skončí a úsek bude zcela neprůjezdný.
Rekonstrukce vozovky v ulici Plzeňská (16. července 2025)

Rekonstrukce vozovky v ulici Plzeňská (16. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Úplná uzavírka se týká úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Dopravní omezení potrvá podle aktuálního harmonogramu až do 30. srpna 2026.

Změna dopravního režimu začne už v sobotu 2. května, kdy pracovníci upraví dopravní značení a světelnou signalizaci. Od neděle pak bude průjezd zcela znemožněn.

Kudy povedou objížďky

Veškerá doprava ve směru z centra bude převedena do ulice Vrchlického. Propojení mezi Plzeňskou a Vrchlického zajistí ulice Tomáškova a U Trojice.

Plzeňská patří mezi klíčové tahy spojující centrum s jihozápadní částí města a dále směrem na Prahu 13 či výpadovku na Plzeň. Očekává se proto zvýšená dopravní zátěž v okolních ulicích.

Důvodem je špatný stav plynovodu

Hlavním důvodem oprav je nevyhovující stav plynovodu pod vozovkou. Už loni byly části Plzeňské uzavřeny od května do srpna, přičemž během prázdnin platila úplná uzavírka. Plynaři tehdy opravili zhruba 600 metrů potrubí.

Radnice Prahy 5 s harmonogramem nesouhlasí

Proti úplné uzavírce se opakovaně vymezila radnice Prahy 5. Starosta Lukáš Herold uvedl, že městská část preferuje rozložení prací do dvou stavebních sezon, aby se minimalizovaly dopady na dopravu.

Podle něj může kompletní uzavření Plzeňské výrazně zhoršit dopravní situaci nejen v samotné ulici, ale v celé Praze 5.

Rekonstrukce Plzeňské ulice omezí i MHD

  • Od pondělí 3. května do odvolání (předpoklad červen 2026) upraví další etapa stavebních prací provoz autobusů v Plzeňské ulici.
  • Linka 123 bude provozována v trase Kavalírka - Šmukýřka.
  • Linka 167 pojede ve směru Nemocnice na Homolce přes zastávky Bertramka, U Zvonu a Klamovka (v zastávkách tramvají). Po dobu konání výluky se ruší běžná zastávka Klamovka. Ve směru Na Knížecí pojede beze změny.
  • Linka 191 bude provozována v trase Klamovka - Dědina - Obchodní centrum Ruzyně - Letiště.
  • Po dobu konání výluky se pro linky 149 a 191 zřizuje zastávka Klamovka v ulici Prachnerově, cca 10 metrů před křižovatkou s ulicí Plzeňskou.
  • Více informací najdete webu PID.cz.
Témata: Praha 5, Klamovka

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud...

Zlínem prošel prvomájový průvod se sportovci, folkloristy, hasiči či skauty

Prvomájový průvod dnes prošel centrem Zlína. Představili se v něm sportovci z různých klubů, folkloristé, hasiči, skauti či historické automobily, řada spolků...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.