Aktuálně budované napojení Rozvadovské spojky a Metropole Zličín počítá s úpravou komunikací a prodloužením připojovacího pruhu směrem na dálnici D5. Nově tu vznikne samostatný příjezd na parkoviště. Do budoucna má nové napojení sloužit také jako vjezd do plánovaného parkovacího domu.
Technicky nejvýraznějším prvkem stavby je most přes zkušební trať metra u stanice Zličín. Půjde o dvoupolovou konstrukci z předpjatého betonu založenou na velkoprůměrových pilotách.
Hotovo už letos
Aktuálně je dokončen jeden z pilířů a vyvázána výztuž opěr. Celé napojení Rozvadovské spojky a parkoviště má být hotové na konci letošního léta.
Stavba začala na podzim loňského roku a financuje ji majitel obchodního centra. Cílem je jediné – zjednodušit příjezd a ulevit dopravě, která je dnes zejména o víkendech a v odpoledních hodinách na hraně kapacity.
Zkušební trať metra u stanice Zličín