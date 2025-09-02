Ve srovnání se světovými metropolemi si vede tuzemské hlavní město dobře. V menších českých obcích jsou však obyvatelé při dojíždění do práce nebo k lékaři oproti Pražanům výrazně rychlejší.
I když to na první pohled vypadá jako úspěch, ve skutečnosti se k většině každodenních cílů, jako je práce, školy, obchody nebo zdravotní péče, dostane do patnácti minut jen 13,82 procenta obyvatel.
Výsledky průzkumu ukazují, že i nejlepší metropole regionů zatím mají k ideálu patnáctiminutového města daleko a spíš zůstávají „třicetiminutovými“.
Mládí vpřed
Díky častějšímu využívání MHD a alternativních způsobů dopravy jsou to především mladí Češi, kteří mají k ideálu patnáctiminutového města nejblíže. Ve věkové skupině osmnáct až dvacet čtyři let uvedlo třicet čtyři procent respondentů, že se ke svým každodenním cílům dostanou do patnácti minut, což je výrazně nad celkovým průměrem – devatenáct procent. Naopak lidé středního věku, zejména mezi čtyřiceti pěti a padesáti čtyřmi lety, dosahují nejhorších výsledků – jen 14,7 procenta.
Rychlíci z Olomouce
Jak jsme již nakousli výše, zajímavým zjištěním indexu je, že další česká města v rámci svých kategorií často dosahují lepších výsledků než Praha. Olomouc vykazuje třicet šest procent obyvatel s patnáctiminutovou dostupností a patří k nejlepším v kategorii měst s počtem obyvatel sto až dvě stě padesát tisíc. Ostrava má 29,73 procenta a Brno 21,84 procenta v téže kategorie. Plzeň s 17,95 procenta se drží v horní polovině žebříčku.
Výsledky tedy ukazují, že se Praze daří ve srovnání s dalšími metropolemi, menší česká města ji ale co do ideálu patnáctiminutového města zatím jasně předbíhají. V některých případech tomu nahrává kompaktnější urbanistická struktura, kratší dojezdové vzdálenosti a menší dopravní zátěž, v jiných pak kvalitní síť místních a regionálních spojů.
Z výsledků je zároveň patrné, že mezi lídry indexu se velmi často objevují polská města, která excelují zejména v kategoriích středně velkých a velkých měst, jako je například Krakov, Štětín, Bydhošť či Lublin.
Polsko a Chorvatsko
V rámci Friendly City Indexu byla sledovaná města rozdělena do pěti kategorií podle velikosti populace: metropole, jež mají mezi jedním až pěti miliony obyvatel, velká města, kde žije půl milionu až milion obyvatel, středně velká města, kde žije dvě stě padesát až půl milionu lidí, a také menší města se stovkou až dvě stě padesáti tisíci obyvateli.
Hodnotila se i menší města do sta tisíc obyvatel. V každé kategorii se objevili lídři, kteří jsou svým obyvatelům nejblíže ideálem patnáctiminutového města. Mezi metropolemi to je polská Varšava – 15,86 procenta, mezi velkými městy polský Krakov – 30,30 procenta, mezi středně velkými městy chorvatský Split – čtyřicet čtyři procent, v kategorii menších měst pak chorvatská Rijeka – 53,33 procenta a v kategorii měst do sta tisíc obyvatel pak rovněž chorvatský Zadar – 53,57 procenta.
Nejhůř dopadla Riga
Čtvrthodinový ideál se častěji naplňuje v menších městech. Mezi nimi se na špičce umístil již zmiňovaný chorvatský Zadar. Na opačném konci spektra stojí lotyšská Riga, kde se do patnácti minut dostane na většinu běžných cílů jen 9,8 procenta obyvatel. Anomálií je například Záhřeb – i přes více než 750 tisíc obyvatel dosahuje jen 20,07 procenta, což je výrazně méně než u některých menších polských či slovenských měst.
Data zároveň ukazují jasný trend: Čím menší je město, tím větší je podíl obyvatel, kteří zvládnou většinu svých každodenních cílů do patnácti minut. Zatímco v metropolích se tento podíl pohybuje jen kolem deseti až patnácti procent, ve velkých městech se blíží třiceti procentům, středně velká města často překračují čtyřicet procent, v menších městech nad padesát tisíc obyvatel už přesahuje polovinu.
Paradoxem je, že ani metropole s vybudovaným metrem, jako je Praha, Varšava nebo Bukurešť, nedosahují výrazně lepších výsledků – podíl obyvatel s patnáctiminutovou dostupností se u nich drží jen kolem dvanácti až patnácti procent. Ukazuje se tak, že skutečná dostupnost není jen otázkou rozsahu dopravní infrastruktury, ale především urbanistické struktury, kompaktnosti města a celkové organizace prostoru.
Pro Čechy je priorita MHD
Friendly City Index
Česká data se od průměru celého regionu výrazně liší. Ve střední a východní Evropě dominuje individuální automobilová doprava, téměř čtyřicet šest procent lidí jezdí autem jako řidiči a veřejnou dopravu využívá jen dvacet sedm procent, v Česku je tento poměr vyrovnanější. Na auto jako řidiče spoléhá 42,6 procenta respondentů, ale prakticky stejný podíl – 42,4 procenta uvádí, že primárně používá veřejnou dopravu. Odlišný je i význam spolujízdy: V regionálním průměru ji využívá 11,2 procenta lidí, v Česku jen pět procent.
U mladých Čechů ve věku osmnáct až dvacet čtyři let je role veřejné dopravy ještě silnější – spoléhá na ni více než polovina – 51,1 procenta, zatímco řízení auta je u nich méně časté – 29,8 procenta oproti 42,6 procenta v populaci celkem. Výrazně častěji se ale objevuje spolujízda v autě jako pasažér – 14,9 procenta oproti pěti u celkové populace. Alternativní formy mobility jako kola, koloběžky, carsharing – sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo provozovat auto sami, se v Česku zatím téměř neprosadily – jejich podíl je minimální jak u mladých, tak u populace celkově. To ukazuje na nevyužitý potenciál. Pokud by se sdílené služby více rozšířily a propojily s MHD, mohly by přiblížit česká města ideálu.