Komfortní život ve městě se skrývá pod pojmem 15 minut. Toho ale v Praze dosáhne jen málo obyvatel

Autor: Metro.cz
  19:09
Traduje se, že pokud chcete žít co možná nejkomfortněji, měli byste se umět dostat chůzí, případně pomocí jízdního kola či MHD, ke všem nezbytným cílům ve svém městě do patnácti minut. Kromě práce a obchodu by se za čtvrt hodiny měl člověk ideálně dostat k lékaři, do školy nebo třeba do divadla a na sportoviště. Z dat aktuálního průzkumu, prvního ročníku Friendly City Indexu, ale vyplývá, že se Praha v rámci mezinárodního srovnání umístila na druhém místě mezi metropolemi střední a východní Evropy.

Kurýři rozvážkových firem brázdí ulice hlavního města například na skútrech. I oni ale patnáctiminutový ideál ne vždy stihnou. | foto: Bolt

Ve srovnání se světovými metropolemi si vede tuzemské hlavní město dobře. V menších českých obcích jsou však obyvatelé při dojíždění do práce nebo k lékaři oproti Pražanům výrazně rychlejší.

I když to na první pohled vypadá jako úspěch, ve skutečnosti se k většině každodenních cílů, jako je práce, školy, obchody nebo zdravotní péče, dostane do patnácti minut jen 13,82 procenta obyvatel.

Výsledky průzkumu ukazují, že i nejlepší metropole regionů zatím mají k ideálu patnáctiminutového města daleko a spíš zůstávají „třicetiminutovými“.

Mládí vpřed

Díky častějšímu využívání MHD a alternativních způsobů dopravy jsou to především mladí Češi, kteří mají k ideálu patnáctiminutového města nejblíže. Ve věkové skupině osmnáct až dvacet čtyři let uvedlo třicet čtyři procent respondentů, že se ke svým každodenním cílům dostanou do patnácti minut, což je výrazně nad celkovým průměrem – devatenáct procent. Naopak lidé středního věku, zejména mezi čtyřiceti pěti a padesáti čtyřmi lety, dosahují nejhorších výsledků – jen 14,7 procenta.

Rychlíci z Olomouce

Jak jsme již nakousli výše, zajímavým zjištěním indexu je, že další česká města v rámci svých kategorií často dosahují lepších výsledků než Praha. Olomouc vykazuje třicet šest procent obyvatel s patnáctiminutovou dostupností a patří k nejlepším v kategorii měst s počtem obyvatel sto až dvě stě padesát tisíc. Ostrava má 29,73 procenta a Brno 21,84 procenta v téže kategorie. Plzeň s 17,95 procenta se drží v horní polovině žebříčku.

Výsledky tedy ukazují, že se Praze daří ve srovnání s dalšími metropolemi, menší česká města ji ale co do ideálu patnáctiminutového města zatím jasně předbíhají. V některých případech tomu nahrává kompaktnější urbanistická struktura, kratší dojezdové vzdálenosti a menší dopravní zátěž, v jiných pak kvalitní síť místních a regionálních spojů.

Z výsledků je zároveň patrné, že mezi lídry indexu se velmi často objevují polská města, která excelují zejména v kategoriích středně velkých a velkých měst, jako je například Krakov, Štětín, Bydhošť či Lublin.

Polsko a Chorvatsko

V rámci Friendly City Indexu byla sledovaná města rozdělena do pěti kategorií podle velikosti populace: metropole, jež mají mezi jedním až pěti miliony obyvatel, velká města, kde žije půl milionu až milion obyvatel, středně velká města, kde žije dvě stě padesát až půl milionu lidí, a také menší města se stovkou až dvě stě padesáti tisíci obyvateli.

Hodnotila se i menší města do sta tisíc obyvatel. V každé kategorii se objevili lídři, kteří jsou svým obyvatelům nejblíže ideálem patnáctiminutového města. Mezi metropolemi to je polská Varšava – 15,86 procenta, mezi velkými městy polský Krakov – 30,30 procenta, mezi středně velkými městy chorvatský Split – čtyřicet čtyři procent, v kategorii menších měst pak chorvatská Rijeka – 53,33 procenta a v kategorii měst do sta tisíc obyvatel pak rovněž chorvatský Zadar – 53,57 procenta.

Nejhůř dopadla Riga

Čtvrthodinový ideál se častěji naplňuje v menších městech. Mezi nimi se na špičce umístil již zmiňovaný chorvatský Zadar. Na opačném konci spektra stojí lotyšská Riga, kde se do patnácti minut dostane na většinu běžných cílů jen 9,8 procenta obyvatel. Anomálií je například Záhřeb – i přes více než 750 tisíc obyvatel dosahuje jen 20,07 procenta, což je výrazně méně než u některých menších polských či slovenských měst.

Data zároveň ukazují jasný trend: Čím menší je město, tím větší je podíl obyvatel, kteří zvládnou většinu svých každodenních cílů do patnácti minut. Zatímco v metropolích se tento podíl pohybuje jen kolem deseti až patnácti procent, ve velkých městech se blíží třiceti procentům, středně velká města často překračují čtyřicet procent, v menších městech nad padesát tisíc obyvatel už přesahuje polovinu.

Paradoxem je, že ani metropole s vybudovaným metrem, jako je Praha, Varšava nebo Bukurešť, nedosahují výrazně lepších výsledků – podíl obyvatel s patnáctiminutovou dostupností se u nich drží jen kolem dvanácti až patnácti procent. Ukazuje se tak, že skutečná dostupnost není jen otázkou rozsahu dopravní infrastruktury, ale především urbanistické struktury, kompaktnosti města a celkové organizace prostoru.

Pro Čechy je priorita MHD

Friendly City Index

  • Je dlouhodobý mezinárodní výzkumný projekt, který sleduje kvalitu života a rozvoj měst ve střední a východní Evropě z pohledu jejich obyvatel.
  • Zaměřuje se na dostupnost služeb, dopravní infrastrukturu, zeleň, finanční situaci domácností a další faktory, které formují každodenní život ve městě.
  • Průzkum proběhl v roce 2025 v 54 městech devíti zemí regionu (Chorvatsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina) na vzorku 4 500 respondentů, z toho 500 v České republice, a realizovala jej výzkumná agentura Syno International.
  • Partnerem projektu je platforma Bolt, která podporuje udržitelná a dostupná řešení městské mobility.

Česká data se od průměru celého regionu výrazně liší. Ve střední a východní Evropě dominuje individuální automobilová doprava, téměř čtyřicet šest procent lidí jezdí autem jako řidiči a veřejnou dopravu využívá jen dvacet sedm procent, v Česku je tento poměr vyrovnanější. Na auto jako řidiče spoléhá 42,6 procenta respondentů, ale prakticky stejný podíl – 42,4 procenta uvádí, že primárně používá veřejnou dopravu. Odlišný je i význam spolujízdy: V regionálním průměru ji využívá 11,2 procenta lidí, v Česku jen pět procent.

U mladých Čechů ve věku osmnáct až dvacet čtyři let je role veřejné dopravy ještě silnější – spoléhá na ni více než polovina – 51,1 procenta, zatímco řízení auta je u nich méně časté – 29,8 procenta oproti 42,6 procenta v populaci celkem. Výrazně častěji se ale objevuje spolujízda v autě jako pasažér – 14,9 procenta oproti pěti u celkové populace. Alternativní formy mobility jako kola, koloběžky, carsharing – sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo provozovat auto sami, se v Česku zatím téměř neprosadily – jejich podíl je minimální jak u mladých, tak u populace celkově. To ukazuje na nevyužitý potenciál. Pokud by se sdílené služby více rozšířily a propojily s MHD, mohly by přiblížit česká města ideálu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na brněnský krajský soud

Stížnost Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, dnes dorazila na brněnský krajský soud. ČTK o tom informovala mluvčí...

2. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:11

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Krajský soud v Plzni dnes změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne...

2. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Praha 1 reaguje na nárůst výskytu žloutenky typu A: veřejný mobiliář projde mimořádnou očistou

Rada městské části Praha 1 přijala důležité opatření v reakci na nárůst případů virové hepatitidy typu A. Nemoc, přezdívaná také jako „žloutenka špinavých rukou“, se vyskytuje zejména mezi osobami...

2. září 2025  19:22

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfortní život ve městě se skrývá pod pojmem 15 minut. Toho ale v Praze dosáhne jen málo obyvatel

Traduje se, že pokud chcete žít co možná nejkomfortněji, měli byste se umět dostat chůzí, případně pomocí jízdního kola či MHD, ke všem nezbytným cílům ve svém městě do patnácti minut. Kromě práce a...

2. září 2025  19:09

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  19:02

Ostravský krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajský soud v Ostravě zamítl respektive odmítl všech pět návrhů na zrušení kandidátních listin Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Jihočeské památky navštívilo o prázdninách o skoro 16.000 lidí víc než loni

Jihočeské památky o letošních prázdnin navštívilo 360.297 lidí, meziročně o 15.862 návštěvníků více. Nejvíce turistů přišlo na zámek Hluboká nad Vltavou,...

2. září 2025  17:19,  aktualizováno  17:19

Spolek pro záchranu historických autobusů zachránil poslední vyrobenou Karosu B 961E.1970, ale ta bohužel kvůli vandalismu bude dlouhodobě odstavena, snad ne definitivně vyřazena z provozu.

vydáno 2. září 2025  18:43

Další krajské soudy zamítly návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové dnes zamítly jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá...

2. září 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Vinařství má v hlavním městě dávnou tradici. Praha se může pochlubit téměř dvěma desítkami vinohradů

Spolu s Mělníkem byla Praha mezi prvními místy, kde císař Karel IV. kázal vysazovat vinnou révu, kterou dopravil do Čech z Francie. Tolik vinic v hlavním městě je? Kdy císař Karel IV. nakázal osázet...

2. září 2025  18:29

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.