Komunální volby 2026 v Praze 1 vyhrála Praha 1 sobě. Kdo bude vládnout centru metropole?

Marek Hýř
Marek Hýř
  8:39
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Pražský hrad, Hradčany | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunální volby 2026 na Praze 1 vyhrálo uskupení Praha 1 sobě se ziskem 20,84 procenta hlasů. Druhá skončila ODS se 14,70 procenta. Do zastupitelstva městské části se dostalo celkem sedm uskupení, mezi která se rozdělilo 27 mandátů. O budoucím vedení radnice rozhodnou povolební jednání.

Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 1 se stalo uskupení Praha 1 sobě. Získalo 20,84 procenta hlasů a sedm zastupitelských mandátů. Druhá ODS obdržela 14,70 procenta a pět mandátů. Rozdíl mezi oběma uskupeními tak činí 6,14 procentního bodu. Bez mandátu je například Modrá pro jedničku, REZIDENTI 1 či SPD pro Prahu 1.

Výsledky voleb 2026

Výsledky ukazují, že nové zastupitelstvo bude tvořit sedm politických uskupení. Žádné z nich přitom nezískalo samostatnou většinu. Podrobné výsledky komunálních voleb 2026 lze sledovat také podle jednotlivých volebních okrsků.

Volební výsledky na Praze 1

Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 1 následující:

Strana / koaliceVýsledekPočet hlasůMandáty
Praha 1 sobě20,84 %44 8077
ODS14,70 %31 6125
Starostové, KDU-ČSL s podporou Iniciativy občanů12,78 %27 4754
TOP 09 – Srdce Prahy11,61 %24 9674
Piráti a nezávislí pro Prahu 18,96 %19 2663
Naše Praha 1 – ANO 2011 a nezávislí6,89 %14 8152
Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka5,34 %11 4852

Kdo bude vládnout Praze 1?

Přestože Praha 1 sobě volby vyhrála, sama většinu v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 14 mandátů. O budoucím vedení radnice proto rozhodnou povolební vyjednávání.

Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků

Výsledky přinesly také těsný souboj o další místa. Třetí skončila společná kandidátka Starostů, KDU-ČSL a Iniciativy občanů, těsně následovaná TOP 09 – Srdce Prahy, kterou vede současná starostka Terezie Radoměřská. Obě uskupení získala po čtyřech mandátech.

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