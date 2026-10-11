Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 1 se stalo uskupení Praha 1 sobě. Získalo 20,84 procenta hlasů a sedm zastupitelských mandátů. Druhá ODS obdržela 14,70 procenta a pět mandátů. Rozdíl mezi oběma uskupeními tak činí 6,14 procentního bodu. Bez mandátu je například Modrá pro jedničku, REZIDENTI 1 či SPD pro Prahu 1.
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Výsledky voleb 2026
Výsledky ukazují, že nové zastupitelstvo bude tvořit sedm politických uskupení. Žádné z nich přitom nezískalo samostatnou většinu. Podrobné výsledky komunálních voleb 2026 lze sledovat také podle jednotlivých volebních okrsků.
Volební výsledky na Praze 1
Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 1 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|Praha 1 sobě
|20,84 %
|44 807
|7
|ODS
|14,70 %
|31 612
|5
|Starostové, KDU-ČSL s podporou Iniciativy občanů
|12,78 %
|27 475
|4
|TOP 09 – Srdce Prahy
|11,61 %
|24 967
|4
|Piráti a nezávislí pro Prahu 1
|8,96 %
|19 266
|3
|Naše Praha 1 – ANO 2011 a nezávislí
|6,89 %
|14 815
|2
|Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka
|5,34 %
|11 485
|2
Kdo bude vládnout Praze 1?
Přestože Praha 1 sobě volby vyhrála, sama většinu v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 14 mandátů. O budoucím vedení radnice proto rozhodnou povolební vyjednávání.
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Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků
Výsledky přinesly také těsný souboj o další místa. Třetí skončila společná kandidátka Starostů, KDU-ČSL a Iniciativy občanů, těsně následovaná TOP 09 – Srdce Prahy, kterou vede současná starostka Terezie Radoměřská. Obě uskupení získala po čtyřech mandátech.