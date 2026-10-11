Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 10 se stalo uskupení Společně pro Prahu 10, které tvoří ODS a lokální osobnosti. Jeho lídrem jen dosavadní starosta Martin Valovič. Uskupení získalo 20,04 procenta hlasů a deset zastupitelských mandátů. Druhá koalice Starostové, Vlasta a Lidovci obdržela 16,89 procenta a osm mandátů. Rozdíl mezi oběma uskupeními činí 3,15 procentního bodu.
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Třetí skončilo hnutí ANO se 12,66 procenta hlasů a šesti mandáty. Stejný počet zastupitelů získala také Praha 10 sobě, kterou podpořilo 12,25 procenta voličských hlasů. Do zastupitelstva se dostali rovněž Piráti, Jsme Praha 10, TOP 09, SPD a Naše Praha 10.
Podrobné výsledky voleb na Praze 10 jsou k dispozici také podle jednotlivých volebních okrsků.
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Výsledky voleb 2026
Volební výsledky na Praze 10
Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 10 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|Společně pro Prahu 10 (ODS a lokální osobnosti)
|20,04 %
|289 136
|10
|Starostové, Vlasta a Lidovci
|16,89 %
|243 590
|8
|ANO 2011
|12,66 %
|182 684
|6
|Praha 10 sobě
|12,25 %
|176 752
|6
|Česká pirátská strana
|11,47 %
|165 488
|5
|Jsme Praha 10
|7,98 %
|115 075
|3
|TOP 09 spolu s osobnostmi Prahy 10
|7,71 %
|111 154
|3
|SPD pro Prahu 10 s podporou PRO, Trikolory, Přísahy a Svobodných
|5,98 %
|86 305
|2
|Naše Praha 10
|5,01 %
|72 222
|2
Kdo bude vládnout Praze 10?
Přestože uskupení Společně pro Prahu 10 volby vyhrálo, samo většinu v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 23 mandátů. O budoucím vedení městské části proto rozhodnou povolební jednání.
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Výsledky přinesly poměrně roztříštěné zastupitelstvo. Mandáty získalo devět kandidujících uskupení a vítěz voleb obsadí pouze deset ze 45 křesel. Sestavení nové radniční koalice tak bude vyžadovat dohodu více politických subjektů.