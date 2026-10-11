Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 4 se stala koalice SPOLU pro Prahu 4 vedená dosavadním starostou Ondřejem Kubínem. Získala 33,70 procenta hlasů a 17 zastupitelských mandátů. Druhé uskupení Společně pro změnu, které tvoří Starostové, Praha sobě, lidovci a Zelení, získalo 32,49 procenta a 16 mandátů. Rozdíl mezi oběma uskupeními tak činil pouhých 1,21 procentního bodu.
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Výsledky voleb 2026
Třetí skončilo hnutí ANO se 14,88 procenta a čtvrtí Piráti s 11,69 procenta. Ostatní kandidující uskupení zastupitelské mandáty nezískala. Podrobné výsledky voleb na Praze 4 jsou k dispozici také podle jednotlivých okrsků.
Volební výsledky na Praze 4
Po sečtení všech volebních okrsků jsou výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 4 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|SPOLU pro Prahu 4
|33,70 %
|576 001
|17
|Společně pro změnu
|32,49 %
|555 233
|16
|ANO 2011
|14,88 %
|254 254
|7
|Piráti
|11,69 %
|199 743
|5
Kdo bude vládnout Praze 4?
Přestože koalice SPOLU volby vyhrála, sama většinu v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 23 mandátů. O budoucím vedení Prahy 4 proto rozhodnou povolební jednání.
Do zastupitelstva se dostali mimo jiné dosavadní starosta Ondřej Kubín (SPOLU), bývalý starosta Petr Štěpánek (Společně pro změnu), Jan Hušbauer (ANO) a Tereza Nislerová (Piráti).