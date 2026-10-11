Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 6 se stali Starostové a nezávislí (STAN). Získali 24,32 procenta hlasů a před druhým uskupením Praha 6 sobě mají náskok zhruba 4 procenta. Třetí skončila koalice ODS a KDU-ČSL s 19,82 procenta. Rozdíl mezi druhým a třetím místem tak činí pouhých 0,52 procentního bodu.
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Výsledky voleb 2026
Do zastupitelstva míří také zástupci hnutí ANO, Pirátů a TOP 09. Pod pětiprocentní hranicí zůstaly SPD s podporou Trikolory a PRO, Motoristé sobě se Svobodnými a další menší uskupení.
Podrobné výsledky voleb na Praze 6 jsou k dispozici také podle jednotlivých volebních okrsků.
Volební výsledky na Praze 6
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|STAN
|24,32 %
|404 024
|12
|Praha 6 sobě
|20,34 %
|337 828
|10
|ODS a KDU-ČSL
|19,82 %
|329 160
|10
|ANO 2011
|9,70 %
|161 047
|5
|Piráti
|8,74 %
|145 148
|4
|TOP 09
|8,05 %
|133 724
|4
Kdo bude vládnout Praze 6?
Přestože Starostové volby vyhráli, sami většinu v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu nemají. K té je potřeba nejméně 23 mandátů. O budoucím vedení Prahy 6 proto rozhodnou povolební jednání.
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Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků
Do zastupitelstva se dostali mimo jiné lídr STAN a dosavadní místostarosta Petr Prokop, místostarostka Mariana Čapková (Praha 6 sobě) či dosavadní starosta Jakub Stárek (ODS a KDU-ČSL).