Vítězem komunálních voleb 2026 v Praze 2 se stala koalice SPOLU pro Prahu 2, kterou tvoří ODS a TOP 09. Kandidátku vedl dosavadní starosta Jan Korseska. Uskupení získalo 30,61 procenta hlasů a 12 zastupitelských mandátů. Druhou Prahu 2 sobě porazilo o 6,52 procentního bodu.
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Praha 2 sobě získala 24,09 procenta hlasů a deset mandátů. Třetí skončili Starostové a nezávislí se 14,99 procenta a šesti zastupiteli. Do zastupitelstva se dostali také Piráti se čtyřmi mandáty a hnutí ANO se třemi. Ostatní kandidující uskupení zůstala bez zastoupení.
Podrobné výsledky voleb na Praze 2 jsou k dispozici také podle jednotlivých volebních okrsků.
Volební výsledky na Praze 2
Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 2 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|SPOLU pro Prahu 2 (ODS a TOP 09)
|30,61 %
|136 019
|12
|Praha 2 sobě
|24,09 %
|107 047
|10
|Starostové a nezávislí (STAN)
|14,99 %
|66 578
|6
|Česká pirátská strana
|11,28 %
|50 122
|4
|ANO 2011
|9,43 %
|41 881
|3
Kdo bude vládnout Praze 2?
Přestože koalice SPOLU volby vyhrála, sama většinu v pětatřicetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 18 mandátů. O budoucím vedení městské části proto rozhodnou povolební jednání.
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Vítězná koalice SPOLU získala 12 křesel, což je o dvě méně než při předchozích volbách. Naopak Praha 2 sobě si polepšila ze sedmi na deset mandátů a Starostové z jednoho na šest. Mezi zvolenými zastupiteli jsou například dosavadní starosta Jan Korseska (SPOLU), lídryně Prahy 2 sobě Jana Bašusová a zástupkyně STAN Vlaďka Matušková.