Vítězem komunálních voleb 2026 v Praze 3 se stala koalice TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN) s podporou Žižkov (nejen) sobě, kterou vedl dosavadní starosta Michal Vronský. Uskupení získalo 45,18 procenta hlasů a 18 mandátů. Druhou kandidátku Pirátů, Prahy 3 sobě a Edity Janečkové porazilo o 29,84 procentního bodu.
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Výsledky voleb 2026
Druhé uskupení získalo šest mandátů, třetí ANO se ziskem 11,44 procenta obsadí čtyři křesla. Stejný počet zastupitelů získala také koalice ODS a Soukromníků. Do zastupitelstva se dostali ještě Zelení se třemi mandáty. Ostatní kandidátky zůstaly bez zastoupení.
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Podrobné výsledky voleb na Praze 3 jsou k dispozici také podle jednotlivých volebních okrsků.
Volební výsledky na Praze 3
Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 3 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě
|45,18 %
|305 463
|18
|Piráti, Praha 3 sobě a Edita Janečková
|15,34 %
|103 719
|6
|ANO 2011
|11,44 %
|77 346
|4
|SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci)
|9,95 %
|67 259
|4
|Strana zelených
|7,57 %
|51 153
|3
Kdo bude vládnout Praze 3?
Koalice TOP 09 a STAN získala 18 z 35 mandátů, a má tak těsnou nadpoloviční většinu. Na rozdíl od řady dalších pražských městských částí proto vítěz voleb nepotřebuje k sestavení většinového vedení radnice dalšího partnera.
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Dosavadní starosta Michal Vronský vedl vítěznou kandidátku, na níž figurovali také místostarosta Pavel Dobeš a radní Jiří Ptáček. O konkrétním složení nové rady a obsazení funkce starosty rozhodnou nově zvolení zastupitelé.