Vítězem komunálních voleb 2026 na Praze 5 se stalo uskupení Praha 5 sobě, které získalo 22,06 procenta hlasů a deset zastupitelských mandátů. Druhá ODS obdržela 16,25 procenta a osm mandátů. Rozdíl mezi oběma uskupeními činí 5,81 procentního bodu.
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Třetí skončili Starostové a nezávislí (STAN) s 15,48 procenta a sedmi mandáty. Do zastupitelstva se dostaly také SEN PRO PRAHU 5, hnutí ANO, Piráti a koalice TOP Lidovci a Nezávislí. Ostatní kandidátky zůstaly bez zastoupení.
Na konečné výsledky Prahy 5 se přitom čekalo nejdéle z celé republiky. Poslední volební okrsek byl sečten až v neděli 11. října kolem sedmé hodiny ráno.
Podrobné výsledky voleb na Praze 5 jsou k dispozici také podle jednotlivých volebních okrsků.
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Výsledky voleb 2026
Volební výsledky na Praze 5
Po sečtení 100 % volebních okrsků jsou konečné výsledky komunálních voleb 2026 na Praze 5 následující:
|Strana / koalice
|Výsledek
|Počet hlasů
|Mandáty
|Praha 5 sobě
|22,06 %
|236 098
|10
|Občanská demokratická strana (ODS)
|16,25 %
|173 952
|8
|Starostové a nezávislí (STAN)
|15,48 %
|165 698
|7
|SEN PRO PRAHU 5 s podporou Václava Lásky a SOPU
|12,05 %
|129 031
|6
|ANO 2011
|11,01 %
|117 844
|5
|Česká pirátská strana
|7,96 %
|85 196
|3
|TOP Lidovci a Nezávislí
|5,86 %
|62 709
|2
Kdo bude vládnout Praze 5?
Přestože Praha 5 sobě volby vyhrála, sama většinu v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu nemá. K té je potřeba nejméně 21 mandátů. O budoucím vedení městské části proto rozhodnou povolební jednání.
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Výsledky přinesly zastupitelstvo složené ze sedmi politických uskupení. Vítězná Praha 5 sobě obsadí deset křesel, což znamená, že pro sestavení většinové koalice bude potřebovat další partnery. Mezi zvolenými zastupiteli jsou například současný starosta Lukáš Herold, bývalá starostka Radka Šimková a bývalý místostarosta Radek Janoušek za Prahu 5 sobě či dosavadní místostarosta David Dušek za STAN.