Komunální volby v Praze 7 vyhrála Praha 7 sobě, která získala 18 z celkových 29 mandátů. Druhé skončilo Spolu (ODS, TOP 09) se šesti křesly, třetí Piráti a STAN získali tři mandáty a čtvrté ANO dva. Volební účast dosáhla 49,39 procenta.
Praha 7 sobě obhájila vítězství z roku 2022, kdy rovněž získala 18 mandátů a následně sestavila radu bez koaličních partnerů. Starostou se tehdy stal potřetí Jan Čižinský.
Výsledky komunálních voleb:
|Strana
|Procenta
|Hlasy
|Mandáty
|Praha 7 sobě
|57,06
|229332
|18
|Spolu (ODS,TOP09)
|18,52
|74417
|6
|Piráti/STAN
|11,75
|47220
|3
|ANO
|8,9
|35779
|2
|SPD
|2,95
|11845
|0
|Spojená levice
|0,82
|3312
|0
Zdroj: www.volby.cz
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Jednání o koalicích
Vítězná Praha 7 sobě bude jednat o koalici s Piráty a hnutím STAN. Uvedl to starosta a lídr vítězného uskupení Jan Čižinský. V uplynulém volebním období přitom Praha 7 sobě vládla na radnici sama.
Podle Čižinského se podobná jednání uskutečnila už po volbách v roce 2022, tehdy ale spolupráce ztroskotala na požadavcích Pirátů a STAN na zastoupení v radě.
Do zastupitelstva Prahy 7 se dostaly také koalice Spolu se šesti mandáty a hnutí ANO se dvěma. Praha 7 sobě vede radnici pod Čižinského vedením nepřetržitě od roku 2014.