Komunální volby v Praze 8 vyhrálo uskupení 8žije, které získalo 13 z celkových 45 mandátů. Na druhém místě skončila koalice STAN a TOP 09 s devíti mandáty, stejný počet křesel získala také ODS s KDU-ČSL. Volební účast dosáhla 43,09 procenta.
Čtvrté skončilo ANO se sedmi mandáty, Patrioti pro Prahu 8 získali čtyři křesla a Piráti tři.
Výsledky v Praze 8:
|Strana
|Procenta
|Hlasy
|Mandáty
|8žije
|25,41
|345471
|13
|STAN/TOP09
|18,04
|245233
|9
|ODS/KDU-ČSL
|17,92
|243572
|9
|ANO
|14,09
|191506
|7
|Patrioti pro Prahu 8
|8,95
|121675
|4
|Piráti
|7,12
|96746
|3
|SPD
|4,18
|56825
|0
|Sen pro Prahu
|2,98
|40524
|0
|Spojená levice
|1,32
|17971
|0
Zdroj: www.volby.cz
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 8 ODS s deseti mandáty. Tehdy se na koalici dohodly ODS, TOP 09, ANO a Patrioti pro Prahu 8. Starostou se stal Ondřej Gros (ODS). Uskupení 8žije, které letos zvítězilo, tehdy získalo spolu s Prahou Sobě celkem devět mandátů.