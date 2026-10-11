Komunální volby v Praze 9 vyhrálo Spolu (ODS a TOP 09), které získalo 15 z celkových 33 mandátů. Na druhém místě skončil STAN s pěti zastupiteli. Praha 9 sobě a ANO obsadily shodně po čtyřech křeslech, Piráti získali tři mandáty a SPD dva. Volební účast dosáhla 43,11 procenta.
Výsledky voleb v Praze 9:
|Strana
|Procenta
|Hlasy
|Mandáty
|Spolu (ODS,TOP 09)
|42,13
|220503
|15
|STAN
|15,26
|79853
|5
|Praha 9 sobě
|13,28
|69512
|4
|ANO
|12,68
|66385
|4
|Piráti
|8,3
|43428
|3
|SPD
|5,53
|28966
|2
|SEN 21
|2,8
|14638
|0
|Lepší život pro lidi
|0,02
|120
|0
Zdroj: www.volby.cz
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Vítězné Spolu obhájilo výsledek z roku 2022, kdy koalice ODS a TOP 09 rovněž získala 15 mandátů. Tehdy skončilo druhé ANO společně s ČSSD se šesti křesly. Praha 9 sobě a Piráti obsadili po čtyřech mandátech, Naše devítka (KDU-ČSL a STAN) a SPD získaly po dvou.
Po minulých volbách se na koalici dohodly ODS, TOP 09, Praha 9 sobě a STAN. Starostou se stal Tomáš Portlík (ODS).