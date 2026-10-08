Komunální volby 2026 v Praze: Přehledné porovnání kandidátů na primátora

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  17:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

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Adam Scheinherr
Zahájení kampaně Pirátů do komunálních a senátních voleb. Za účasti kandidátky...
Petr Hlaváček
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Komunální volby jsou za dveřmi. Pražané v nich rozhodnou také o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech stát v čele hlavního města. Server Metro.cz proto oslovil pětici kandidátů na primátora a položil jim stejné otázky. Jak se jejich představy liší v bydlení, parkování nebo dopravě? A co by každý z nich po nástupu na magistrát zrušil jako první?

Petr Hlaváček (STAN), Tereza Nislerová (Piráti), Tomáš Portlík (SPOLU), Jan Hušbauer (ANO) a Adam Scheinherr (Praha Sobě). Právě tato pětice patří mezi hlavní kandidáty na post pražského primátora v letošních komunálních volbách 2026.

V minulých dnech je vyzpovídal deník Metro a nyní přinášíme velké porovnání jejich odpovědí. Jak se jejich představy o budoucnosti Prahy liší a v čem se naopak shodnou?

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Bydlení

Bydlení patří mezi největší problémy, se kterými se Praha dlouhodobě potýká. Kandidátů jsme se proto ptali, jak chtějí dostat na trh více dostupných bytů a jakou roli má podle nich hrát město.

Petr Hlaváček (STAN)Tereza Nislerová (Piráti)Tomáš Portlík (SPOLU)Jan Hušbauer (ANO)Adam Scheinherr (Praha sobě)
Opírá se o Metropolitní plán a výstavbu na brownfieldech. Pražská developerská společnost (PDS) podle něj připravuje přes 8 000 bytů; chce zahájit 2 000 nových městských bytů.Chce více městských bytů, akcelerační zóny a tři nové čtvrti pro zhruba 200 tisíc obyvatel. Nechce další privatizaci městských bytů.Zrychlit výstavbu, omezit regulace a zkrátit povolování. Podle něj se Praha musí „prostavět“ z bytové krize.Chce na městských pozemcích soutěžit výstavbu bytů. Cílem je dostat se na konci volebního období k tisíci zahajovaných městských bytů ročně na konci volebního období.Chce 8 000 nových dostupných městských bytů, další nakupovat a přestat prodávat obecní byty. U velkých projektů chce 10 procent bytů do majetku města.

Doprava

Doprava je jedním z témat, které Pražané řeší prakticky každý den, ať už cestují autem, MHD, vlakem nebo na kole. Zajímalo nás proto, jaké konkrétní stavby a změny považují kandidáti za nejdůležitější a jak chtějí řešit přetížené pražské ulice.

Petr Hlaváček (STAN)Tereza Nislerová (Piráti)Tomáš Portlík (SPOLU)Jan Hušbauer (ANO)Adam Scheinherr (Praha sobě)
Dokončit Městský a Pražský okruh, rozšířit metro a tramvaje. Za zásadní změnu považuje metro S, tedy železniční tunely pod centrem.Omezit tranzitní dopravy v historickém centru, posílení kolejové dopravy a další rozvoj MHD. Problém spojuje i s nedostupným bydlením.Dokončit vnější i vnitřní okruh a současně radiály. Kolony podle něj nezmizí, nicméně je bude možné zkrátit.Chce koordinátora dopravních staveb a roční plán uzavírek, který mohou vidět Pražané i skrze svůj chytrý mobil. Prioritou je také Městský okruh.Za hlavní řešení odstranění kolon považuje železnici, záchytná parkoviště (P+R) a spolupráci se Středočeským krajem. Chce také zahájit stavbu Městského okruhu.

Parkování

Nedostatek parkovacích míst souvisí nejen s každodenním životem Pražanů, ale také s dopravou mezi Prahou a Středočeským krajem. Kandidáti proto dostali otázku, kde chtějí nová místa pro auta stavět a zda by podle nich mělo město měnit současný systém parkování.

Petr Hlaváček (STAN)Tereza Nislerová (Piráti)Tomáš Portlík (SPOLU)Jan Hušbauer (ANO)Adam Scheinherr (Praha sobě)
Podporuje parkovací domy, hlavně na sídlištích a okrajích města. Za klíčová považuje také parkoviště u vlakových zastávek ve Středočeském kraji.Podporuje parkovací domy a záchytná parkoviště (P+R), ale upozorňuje na jejich vysokou cenu. Nechce celopražskou parkovací zónu.Parkovací domy jako součást širšího řešení. Chce reformu zón a spolupráci se Středočeským krajem na parkovištích u nádraží.Chce více parkovacích domů, záchytná parkoviště (P+R) na příjezdech do Prahy, lehké nástavby nad současnými parkovišti a P+R zdarma pro cestující s jízdenkou.Podporuje parkovací domy a záchytná parkoviště (P+R) u metra, vlaků a na okraji Prahy.

Nejvíce zanedbaná část Prahy

Praha není jen historické centrum a reprezentativní třídy, ale také sídliště, brownfieldy a dopravní uzly, které mají k ideálnímu veřejnému prostoru často daleko. Kandidátů jsme se proto zeptali, které části města považují za nejvíce zanedbané a kam by jako primátoři zaměřili pozornost.

Petr Hlaváček (STAN)Tereza Nislerová (Piráti)Tomáš Portlík (SPOLU)Jan Hušbauer (ANO)Adam Scheinherr (Praha sobě)
Složité mosty a estakády, například Těšnov a Vltavská, a některá místa kolem metra, například Háje a Budějovická.Okolí Anděla, kde podle ní řada lidí nemá pocit bezpečí. Zmiňuje také potřebu lépe využít potenciál sídlišť v podobě komunitních míst.Za zanedbané považuje především brownfieldy, například Nákladové nádraží Žižkov.Sídliště. Podle něj se jim nedostává stejné pozornosti jako centru. Chce založit fond pro jejich obnovu.Palmovka, okolí Smíchovského nádraží a hlavního nádraží, zejména z pohledu veřejného prostoru.

Co by jako první zrušil/a

Nový primátor by nepřebíral jen rozdělané projekty, ale také poměrně složitý systém úřadů, komisí, pravidel a rozhodovacích procesů. Zajímalo nás proto, čeho by se kandidáti zbavili jako prvního, pokud by dostali možnost hned po nástupu do funkce něco zrušit.

Petr Hlaváček (STAN)Tereza Nislerová (Piráti)Tomáš Portlík (SPOLU)Jan Hušbauer (ANO)Adam Scheinherr (Praha sobě)
Dílčí komise, například cyklokomisi nebo komisi pro parkování. Nahradil by je jednou komisí pro veřejný prostor.Část současného systému městských částí. Místo 57 by jich podle ní mělo být zhruba 20.Povinné cyklopruhy na nových komunikacích. Místo nich chce podporovat samostatné cyklostezky.Současný systém parkovacích zón. Chce ho nahradit dvěma režimy – historické centrum a zbytek Prahy.Prodej městských bytů a pozemků. Zároveň chce ukončit zastavování projektů, které už mají stavební povolení.

Volby 2026

Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

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