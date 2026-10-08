Petr Hlaváček (STAN), Tereza Nislerová (Piráti), Tomáš Portlík (SPOLU), Jan Hušbauer (ANO) a Adam Scheinherr (Praha Sobě). Právě tato pětice patří mezi hlavní kandidáty na post pražského primátora v letošních komunálních volbách 2026.
V minulých dnech je vyzpovídal deník Metro a nyní přinášíme velké porovnání jejich odpovědí. Jak se jejich představy o budoucnosti Prahy liší a v čem se naopak shodnou?
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Bydlení
Bydlení patří mezi největší problémy, se kterými se Praha dlouhodobě potýká. Kandidátů jsme se proto ptali, jak chtějí dostat na trh více dostupných bytů a jakou roli má podle nich hrát město.
|Petr Hlaváček (STAN)
|Tereza Nislerová (Piráti)
|Tomáš Portlík (SPOLU)
|Jan Hušbauer (ANO)
|Adam Scheinherr (Praha sobě)
|Opírá se o Metropolitní plán a výstavbu na brownfieldech. Pražská developerská společnost (PDS) podle něj připravuje přes 8 000 bytů; chce zahájit 2 000 nových městských bytů.
|Chce více městských bytů, akcelerační zóny a tři nové čtvrti pro zhruba 200 tisíc obyvatel. Nechce další privatizaci městských bytů.
|Zrychlit výstavbu, omezit regulace a zkrátit povolování. Podle něj se Praha musí „prostavět“ z bytové krize.
|Chce na městských pozemcích soutěžit výstavbu bytů. Cílem je dostat se na konci volebního období k tisíci zahajovaných městských bytů ročně na konci volebního období.
|Chce 8 000 nových dostupných městských bytů, další nakupovat a přestat prodávat obecní byty. U velkých projektů chce 10 procent bytů do majetku města.
Doprava
Doprava je jedním z témat, které Pražané řeší prakticky každý den, ať už cestují autem, MHD, vlakem nebo na kole. Zajímalo nás proto, jaké konkrétní stavby a změny považují kandidáti za nejdůležitější a jak chtějí řešit přetížené pražské ulice.
|Petr Hlaváček (STAN)
|Tereza Nislerová (Piráti)
|Tomáš Portlík (SPOLU)
|Jan Hušbauer (ANO)
|Adam Scheinherr (Praha sobě)
|Dokončit Městský a Pražský okruh, rozšířit metro a tramvaje. Za zásadní změnu považuje metro S, tedy železniční tunely pod centrem.
|Omezit tranzitní dopravy v historickém centru, posílení kolejové dopravy a další rozvoj MHD. Problém spojuje i s nedostupným bydlením.
|Dokončit vnější i vnitřní okruh a současně radiály. Kolony podle něj nezmizí, nicméně je bude možné zkrátit.
|Chce koordinátora dopravních staveb a roční plán uzavírek, který mohou vidět Pražané i skrze svůj chytrý mobil. Prioritou je také Městský okruh.
|Za hlavní řešení odstranění kolon považuje železnici, záchytná parkoviště (P+R) a spolupráci se Středočeským krajem. Chce také zahájit stavbu Městského okruhu.
Parkování
Nedostatek parkovacích míst souvisí nejen s každodenním životem Pražanů, ale také s dopravou mezi Prahou a Středočeským krajem. Kandidáti proto dostali otázku, kde chtějí nová místa pro auta stavět a zda by podle nich mělo město měnit současný systém parkování.
|Petr Hlaváček (STAN)
|Tereza Nislerová (Piráti)
|Tomáš Portlík (SPOLU)
|Jan Hušbauer (ANO)
|Adam Scheinherr (Praha sobě)
|Podporuje parkovací domy, hlavně na sídlištích a okrajích města. Za klíčová považuje také parkoviště u vlakových zastávek ve Středočeském kraji.
|Podporuje parkovací domy a záchytná parkoviště (P+R), ale upozorňuje na jejich vysokou cenu. Nechce celopražskou parkovací zónu.
|Parkovací domy jako součást širšího řešení. Chce reformu zón a spolupráci se Středočeským krajem na parkovištích u nádraží.
|Chce více parkovacích domů, záchytná parkoviště (P+R) na příjezdech do Prahy, lehké nástavby nad současnými parkovišti a P+R zdarma pro cestující s jízdenkou.
|Podporuje parkovací domy a záchytná parkoviště (P+R) u metra, vlaků a na okraji Prahy.
Nejvíce zanedbaná část Prahy
Praha není jen historické centrum a reprezentativní třídy, ale také sídliště, brownfieldy a dopravní uzly, které mají k ideálnímu veřejnému prostoru často daleko. Kandidátů jsme se proto zeptali, které části města považují za nejvíce zanedbané a kam by jako primátoři zaměřili pozornost.
|Petr Hlaváček (STAN)
|Tereza Nislerová (Piráti)
|Tomáš Portlík (SPOLU)
|Jan Hušbauer (ANO)
|Adam Scheinherr (Praha sobě)
|Složité mosty a estakády, například Těšnov a Vltavská, a některá místa kolem metra, například Háje a Budějovická.
|Okolí Anděla, kde podle ní řada lidí nemá pocit bezpečí. Zmiňuje také potřebu lépe využít potenciál sídlišť v podobě komunitních míst.
|Za zanedbané považuje především brownfieldy, například Nákladové nádraží Žižkov.
|Sídliště. Podle něj se jim nedostává stejné pozornosti jako centru. Chce založit fond pro jejich obnovu.
|Palmovka, okolí Smíchovského nádraží a hlavního nádraží, zejména z pohledu veřejného prostoru.
Co by jako první zrušil/a
Nový primátor by nepřebíral jen rozdělané projekty, ale také poměrně složitý systém úřadů, komisí, pravidel a rozhodovacích procesů. Zajímalo nás proto, čeho by se kandidáti zbavili jako prvního, pokud by dostali možnost hned po nástupu do funkce něco zrušit.
|Petr Hlaváček (STAN)
|Tereza Nislerová (Piráti)
|Tomáš Portlík (SPOLU)
|Jan Hušbauer (ANO)
|Adam Scheinherr (Praha sobě)
|Dílčí komise, například cyklokomisi nebo komisi pro parkování. Nahradil by je jednou komisí pro veřejný prostor.
|Část současného systému městských částí. Místo 57 by jich podle ní mělo být zhruba 20.
|Povinné cyklopruhy na nových komunikacích. Místo nich chce podporovat samostatné cyklostezky.
|Současný systém parkovacích zón. Chce ho nahradit dvěma režimy – historické centrum a zbytek Prahy.
|Prodej městských bytů a pozemků. Zároveň chce ukončit zastavování projektů, které už mají stavební povolení.
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