Lidé, kteří pravidelně využívají MHD k cestování po metropoli, si za jízdné po Praze už brzy připlatí. Nově vznikající vedení magistrátu v čele s budoucím primátorem Petrem Hlaváčkem (STAN) potvrdilo v rozhovoru pro Novinky.cz navýšení ročního kuponu ze současných 3 650 na 4 750 korun, což představuje zhruba třicetiprocentní nárůst.
- Roční kupon pro celou Prahu platí pro pražská tarifní pásma P, 0 a B.
- Lidé si jej mohou nahrát na plastovou kartu Lítačka nebo do aplikace.
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Lítačka za 3 650 Kč je v Evropě raritou. Měla by Praha jízdné do budoucna zdražit?
Kdy zdraží Lítačka v Praze
Zdražení ještě nemá podle současných informací pevné datum, v plánu je podle nově zvolených radních během jara. Cena za roční kupon se tímto krokem vrátí o 11 let zpátky do roku 2015, kdy došlo k výraznému zlevnění ročního kuponu ze 4 750 na 3 650 korun. V přepočtu se tak denní náklady na dopravu po hlavním městě zvednou z aktuálních 10 na 13 korun za den.
Zatímco v minulém volebním období podobné plány ztroskotaly na neshodách uvnitř koalice a od letošního ledna podražily pouze jednorázové jízdenky, nyní mezi partnery panuje jasná shoda. Změna navíc nemá být ojedinělá, radnice plánuje cenu ročního předplatného do budoucna navázat na inflaci, aby se tarify upravovaly automaticky a nedocházelo k dalšímu rozevírání nůžek mezi příjmy a reálnými náklady. O tom, zda se cenové úpravy dotknou i krátkodobých jízdenek, bude nová pražská vláda teprve jednat.
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MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Změny kvůli metru D
Hlavním impulzem ke zdražení jízdného je dlouhodobě neudržitelné financování městské hromadné dopravy, na jejíž provoz Praha ročně doplácí přes dvacet miliard korun. Podle aktuálních dat pokrývají tržby z jízdného méně než pětinu celkových výdajů, přičemž strategické plány města počítají s postupným navýšením tohoto podílu alespoň na čtvrtinu. Výrazné městské dotace však nezmizí ani po zdražení, rozpočet totiž zatěžují masivní investice do rozvoje infrastruktury, zejména výstavba metra D a nových tramvajových tratí, které mají cestujícím v budoucnu přinést kvalitnější služby.
Pražská MHD je nejvýhodnější
Síť hromadné dopravy v hlavním městě patří k nejlepším v Česku i na celém světě. Přitom je zároveň velmi dostupná – při koupi ročního kuponu vyjde jeden den ježdění na pouhých 10 korun.
I přes svůj nesrovnatelný rozsah (a například jediný systém metra v zemi) je mezi MHD v pěti největších českých městech dokonce nejlevnější:
V jiných evropských metropolích stojí MHD i několikanásobně více: