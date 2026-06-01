Městská část Praha 10 připravuje nový pilotní projekt Psí akademie Prahy 10, který má pomoci pejskařům zvládat každodenní soužití se psy v městském prostředí a zároveň podpořit ohleduplné soužití mezi obyvateli. Bezplatný program nabídne praktické výcvikové lekce, odborné poradenství i oddělené lekce pro bull plemena.
Pro štěnata, mladé i dospělé psy
Projekt vzniká ve spolupráci se zkušenými trenéry z Pesoparku Uhříněves. Registrace bude probíhat od 1. června 2026 prostřednictvím online rezervačního systému a samotné lekce začnou 13. června 2026.
Psí akademie bude určena obyvatelům MČ Praha 10 s trvalým pobytem a zaměří se především na praktický „výcvik městského psa“ – tedy zvládání situací, které pejskaři řeší každý den. Součástí programu budou lekce pro štěňata, mladé a dospělé psy, oddělené lekce pro bull plemena i pravidelné psí poradny přímo v různých lokalitách Prahy 10.
Cílem je pomoci majitelům lépe porozumět svému psovi, předcházet problémovému chování a posílit bezpečné a ohleduplné soužití ve veřejném prostoru.
Podpora „městským psům“
„Jako pejskař si velmi dobře uvědomuji, že soužití se psem ve městě přináší řadu každodenních situací i výzev. Právě proto považuji za důležité podporovat základní výcvik takzvaného městského psa – tedy psa, který zvládá pohyb mezi lidmi, reaguje na přivolání, umí fungovat v kontaktu s ostatními psy a je bezpečným i pohodovým parťákem. Po úspěšných materiálních sbírkách pro opuštěné psy a kočky chceme jít ještě dál a věnovat pozornost také samotnému soužití lidí a zvířat v našem městském prostředí,“ říká starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.
Výcvikové lekce budou probíhat v prostředí Pesoparku Uhříněves a zaměří se na praktické situace každodenního života – správné míjení jiných psů, přivolání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Důraz bude kladen na pozitivní motivaci a prakticky využitelné rady. Vedle toho budou dvakrát měsíčně probíhat i otevřené psí poradny, kam budou moci obyvatelé přijít bez registrace konzultovat konkrétní problémy s profesionálními trenéry.
Bez registrace to nejde, funguje online
Projekt bude pro obyvatele Prahy 10 zdarma, kapacita jednotlivých výcvikových lekcí však bude omezena na šest míst na každou lekci, aby byla zachována kvalita výcviku a dostatečný prostor pro individuální přístup.
