Končí váš pes na „bull“? V nové akademii ho naučí, jak zvládat život ve městě kolem něj

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:59
Sledovat Metro na Googlu
Jedna ze škol, kam se nemusí skládat talentové ani jiné zkoušky. Praha 10 připravuje výuku psů i jejich majitelů v rámci pilotního projektu Psí akademie. Bezplatný program nabídne praktické výcvikové lekce, odborné poradenství i oddělené lekce pro bull plemena. Registrace začala dnes.
Pesopark v Praze-Uhříněvsi

Pesopark v Praze-Uhříněvsi | foto: PESOPARK

Pesopark v Praze-Uhříněvsi
Pesopark v Praze-Uhříněvsi
Pesopark v Praze-Uhříněvsi
Pesopark v Praze-Uhříněvsi
7 fotografií

Městská část Praha 10 připravuje nový pilotní projekt Psí akademie Prahy 10, který má pomoci pejskařům zvládat každodenní soužití se psy v městském prostředí a zároveň podpořit ohleduplné soužití mezi obyvateli. Bezplatný program nabídne praktické výcvikové lekce, odborné poradenství i oddělené lekce pro bull plemena.

Pro štěnata, mladé i dospělé psy

Projekt vzniká ve spolupráci se zkušenými trenéry z Pesoparku Uhříněves. Registrace bude probíhat od 1. června 2026 prostřednictvím online rezervačního systému a samotné lekce začnou 13. června 2026.

Pesopark v Praze-Uhříněvsi

Psí akademie bude určena obyvatelům MČ Praha 10 s trvalým pobytem a zaměří se především na praktický „výcvik městského psa“ – tedy zvládání situací, které pejskaři řeší každý den. Součástí programu budou lekce pro štěňata, mladé a dospělé psy, oddělené lekce pro bull plemena i pravidelné psí poradny přímo v různých lokalitách Prahy 10.

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Cílem je pomoci majitelům lépe porozumět svému psovi, předcházet problémovému chování a posílit bezpečné a ohleduplné soužití ve veřejném prostoru.

Podpora „městským psům“

„Jako pejskař si velmi dobře uvědomuji, že soužití se psem ve městě přináší řadu každodenních situací i výzev. Právě proto považuji za důležité podporovat základní výcvik takzvaného městského psa – tedy psa, který zvládá pohyb mezi lidmi, reaguje na přivolání, umí fungovat v kontaktu s ostatními psy a je bezpečným i pohodovým parťákem. Po úspěšných materiálních sbírkách pro opuštěné psy a kočky chceme jít ještě dál a věnovat pozornost také samotnému soužití lidí a zvířat v našem městském prostředí,“ říká starosta MČ Praha 10 Martin Valovič.

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Výcvikové lekce budou probíhat v prostředí Pesoparku Uhříněves a zaměří se na praktické situace každodenního života – správné míjení jiných psů, přivolání, budování pozornosti a sebekontroly nebo správnou komunikaci mezi psem a majitelem. Důraz bude kladen na pozitivní motivaci a prakticky využitelné rady. Vedle toho budou dvakrát měsíčně probíhat i otevřené psí poradny, kam budou moci obyvatelé přijít bez registrace konzultovat konkrétní problémy s profesionálními trenéry.

Bez registrace to nejde, funguje online

Projekt bude pro obyvatele Prahy 10 zdarma, kapacita jednotlivých výcvikových lekcí však bude omezena na šest míst na každou lekci, aby byla zachována kvalita výcviku a dostatečný prostor pro individuální přístup.

Co musíte vědět

  • Účast v programu je zdarma. Každý účastníků musí splnit následující podmínky.
  • doprovod psa musí být starší 18 let,
  • musí mít trvalý pobyt v MČ Praha 10 (program se nevztahuje na obyvatele obvodu Praha 10 mimo MČ Praha 10)
  • pes musí být zdravý a mít platné očkování včetně vztekliny,
  • pes nesmí být nebezpečně agresivní vůči lidem ani ostatním psům,
  • po dobu lekce musí být pes pod kontrolou majitele
  • výcvikovou lekci v Pesoparku je možné absolvovat s každým psem pouze 1x
  • V případě nejistoty ohledně chování psa mohou organizátoři doporučit použití náhubku.
  • Více informací naleznete na webu Psí akademie.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Praha 10

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:32

V Liberci bude po roce šampionát vodicích psů, novinkou je disciplína v autobuse

ilustrační snímek

Vodicí psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude pošesté i republikovým šampionátem, bude v centru...

1. června 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Počty nakažených žloutenkou na jihu Moravy klesají, epidemie však přetrvává

ilustrační snímek

V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců, epidemie však stále přetrvává, uvedli dnes hygienici...

1. června 2026  12:48,  aktualizováno  12:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stop vylidňování. Svitavy nabízí tisíce za trvalý pobyt, městu se to vyplatí

Z náměstí Míru se stala obytná zóna, ve které chce svitavská radnice co nejméně...

Třetí největší město v Pardubickém kraji se chce zbavit tzv. černých duší a dát stopku vylidňování. Svitavy proto spustily kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k trvalému pobytu jednorázovým...

1. června 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Bravantický zámek na Novojičínsku láká na rekordní expozici modelů aut

ilustrační snímek

Návštěvníci zámku v Bravanticích na Novojičínsku letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. Sedm desítek modelů v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Ke stávce adiktologů se na Vysočině připojily oblastní charity i Kolpingovo dílo

ilustrační snímek

Dnešní stávku poskytovatelů adiktologických služeb na Vysočině podporují oblastní charity i žďárské pracoviště společnosti Kolpingovo dílo, které má ročně v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

V Muzeu K-S 14 v Králíkách je výstava o šlechtickém rodu Althannů

ilustrační snímek

Až do konce roku mohou lidé navštívit v Muzeu K-S 14 na Velkém náměstí v Králíkách výstavu Althannové: šlechta na hranici. Je věnovaná aristokratickému rodu,...

1. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, přes desetinu od dětí

ilustrační snímek

První dětský ombudsman Martin Beneš dostal za necelý rok ve funkci 1557 podnětů, z toho 176 mu poslaly přímo děti. Často se týkaly například rodičovských...

1. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Před 30 lety jste si v Praze naposledy štípli lístek. Začala revoluce v odbavování

Typické oranžové / žluté označovače jízdenek v Pražské integrované dopravě od...

Jedna z největších revolucí v odbavení cestujících ve veřejné dopravě v hlavním městě se odehrála přesně před 30 lety. Právě 1. června 1996 začal platit přestupní tarif. Sada změn zásadním způsobem...

1. června 2026  14:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Communication Summit 2026 ukáže, jak dosáhnout měřitelného dopadu

1. června 2026  14:07

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:42,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.