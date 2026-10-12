Konec další pražské kultovní hospody. Hrála významnou roli při atentátu na Heydricha

„No, už budu kupovat pivo jen v lahvi,“ říká muž, kterého jsme oslovili u výčepu. Byli jsme v hospodě U Jarolímků v Libni.
Dům, s nímž se pojí také významná historická událost, půjde k zemi. Na jeho místě se plánuje výstavba nového developerského projektu.
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Mimořádná kapitola našich dějin
Hospoda U Jarolímků byla založena už v roce 1874 a sídlí v jednom z posledních dochovaných domů staré Libně. Významně se zapsala také do československých dějin. Její někdejší majitel František Jarolímek totiž během druhé světové války pomáhal československým parašutistům, kteří se po provedení vojenské operace Anthropoid, jejímž cílem byla likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ukrývali v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
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Jarolímek byl tím, kdo od dalších tamních podnikatelů – řezníka Bohumila Vosmíka a pekaře Josefa Kyncla – zajišťoval jídlo, které se tajně dostávalo k ukrývajícím se vojákům.
Podle historických pramenů hospoda sloužila také jako místo setkávání pravoslavné komunity. Právě kontakty mezi jejími představiteli sehrály významnou úlohu při pomoci parašutistům. Zatímco řada dalších podporovatelů odboje po prozrazení úkrytu zaplatila za svou činnost životem, František Jarolímek válku přežil. Zemřel v roce 1957 a je pohřben na Libeňském hřbitově.
Devadesát bytů místo hospody
Slavná libeňská hospoda ovšem brzy zmizí, vznikne tu developerský projekt skupiny ZEN Development. „Projekt byl připraven a povolen v souladu s platným Územním plánem a novým Metropolitním plánem hl. m. Prahy. Plánujeme výstavbu bytového domu s obchodními prostory v parteru, který splňuje městské regulativy a přirozeně naváže na charakter této části Libně. V tuto chvíli upřesňujeme harmonogram navazujících prací,“ říká pro deník Metro Michal Bobošík ze společnosti ZEN Development. Záměr počítá s novým bytovým domem s přibližně 90 bytovými jednotkami.
Tuto část Libně čeká celková proměna. Dlouhá léta v této oblasti platila stavební uzávěra. Ta s novým, pro Prahu důležitým, Metropolitním plánem padla. Stavební firmy tak mohou postupně zastavovat nejrůznější proluky, staré průmyslové areály a další prostranství a stmelit tak celkovou zástavbu.
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Demolicí domu zmizí z Libně nejen jedna z nejstarších hospod, ale také místo spojené s pomocí československému odboji během druhé světové války. Poslední rozloučení s hospodou U Jarolímků se uskuteční 23. října.