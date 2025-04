Rada Prahy 1 přijala opatření týkající se půjčoven elektrokoloběžek. Řešením má být zavedení zónových omezení, které mají kopírovat už stávající oblasti zákazů pro segway , přičemž výjimku bude možné získat pouze na základě individuálního povolení – například pro rezidenty. Tento návrh jednička předloží vedení hlavního města Prahy, které jako jediné může vydat příslušnou vyhlášku.

„Není možné, aby další sezonu hyzdily naše ulice stovky koloběžek. Konec šrotu v ulicích Prahy 1,“ prohlásil před několika dny radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola.

Jaká bude praxe?

Na první pohled dobrá zpráva by mohla potěšit obyvatele Prahy 1 i návštěvníky centra. Místní ale upozorňují na řadu nejasností. Co bude považováno za „odůvodněný případ“?

„Pokud pojedu na koloběžce z Prahy 2 do práce na Prahu 1, kde a jak získám výjimku? A co doručovací služby? Budu si muset dojít pro objednané jídlo či balíček na hranici obvodu, protože kurýr se na koloběžce do centra nedostane, ale autem ano? Vážně se tohle někomu zdá jako opatření, kterým se lze chlubit? Já to prostě nechápu... Kdyby to nebylo k smíchu, tak bych snad i zaplakal,“ píše na Facebooku komunitní stránky o Praze 1 Jiří Pařízek.

Skeptický je i další diskutující: „Nemám rád bordel ani elektrokoloběžky, ale řešit to hysterickým zákazem je ubohost. Úřední, politická i policejní. Jako bychom neměli na chytřejší regulaci a nastavení pořádku... Ubohost. Škoda…,“ komentuje Tomáš Pelc.