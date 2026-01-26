Nejmenší řetězec z takzvané „velké sedmičky“ nadnárodních maloobchodních skupin tím reaguje na rychle rostoucí trh online prodeje potravin. Doposud Globus spolupracoval s platformami Wolt a Foodora, prostřednictvím nichž rozvážel omezený sortiment a především menší nákupy. Průměrná objednávka se pohybovala kolem 700 až 800 korun a zákazníci měli k dispozici asi 20 tisíc položek bez možnosti využít věrnostní program Můj Globus.
Nový e-shop na adrese globusonline.cz má ambice mnohem širší. Zákazníci si budou moci objednat téměř kompletní sortiment ze šestnácti českých hypermarketů, včetně vlastních výrobků a hotových chlazených jídel z globusových restaurací. Rozvoz zajišťuje společnost DODO a doručení bude probíhat z vybraných pražských prodejen v přesně stanovených časových oknech.
Zaměření na rodiny
Globus se však rozhodl vyhnout nejméně výdělečnému segmentu drobných nákupů. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 1 000 korun, doprava stojí 99 korun a zdarma je až při nákupu nad 1 800 korun. Cílem je zaměřit se na větší rodinné nákupy, které jsou z pohledu marže výhodnější.
V první fázi firma slibuje doručení do druhého dne, na jaře by mělo být možné objednávku obdržet ještě v den nákupu. Do budoucna se počítá s rozšířením služby do Ostravy a vybraných oblastí středních Čech. Zapojení centrálního skladu v Jirnech zatím v plánu není. Veškeré objednávky budou vychystávány přímo z prodejen.
Vyostření konkurence?
Vstup Globusu na online trh přichází v době, kdy své ztrátové e-shopy ukončily konkurenční řetězce Billa a Albert. Právě proto může mít německý řetězec šanci získat část zákazníků, kteří si na online nákup potravin zvykli a nyní hledají nového dodavatele.
Rozhodnutí Globusu znamená další vyostření konkurence v oblasti rozvozu potravin, kde už působí silní hráči jako Rohlik.cz či Košík.cz. Trh, jehož roční obrat se počítá v miliardách korun, tak dostává dalšího významného účastníka.