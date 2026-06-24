Řidiči mířící do Prahy se dočkají výrazné změny. Na západním okraji metropole vznikne nové záchytné parkoviště P+R, které nabídne téměř 600 parkovacích míst. Město si od projektu slibuje méně aut v ulicích, plynulejší dopravu i lepší napojení na veřejnou dopravu.
Pražští radní nyní potvrdili vítěze veřejné zakázky na výstavbu parkovacího domu Na Radosti u Zličína. Pokud půjde vše podle plánu, první řidiči zde zaparkují v polovině roku 2028.
Téměř 600 míst pro auta na západní bráně do Prahy
Nové vícepodlažní parkoviště vyroste v ulici Na Radosti. Hlavní objekt nabídne 462 parkovacích stání, další nezastřešená plocha pojme 134 vozidel. Celková kapacita tak dosáhne 596 parkovacích míst.
Projekt má pomoci zejména lidem, kteří do Prahy denně dojíždějí za prací. Auto budou moci odstavit na okraji města a pokračovat metrem, autobusem nebo dalšími spoji veřejné dopravy.
Praha zaplatí přes 619 milionů korun
Vítězem výběrového řízení se stalo sdružení P+R DEPO Zličín – BAK & MTS. Nabídková cena činí 619 498 137 korun bez DPH.
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Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí
Stavba by měla trvat přibližně 18 měsíců. Další tři měsíce jsou vyhrazeny na kolaudaci a dokončení všech potřebných administrativních kroků.
Méně aut v ulicích, lepší ovzduší
Podle vedení hlavního města jde o jeden z klíčových projektů, který má pomoci omezit automobilovou dopravu v Praze.
„Nedostatek parkovišť P+R nutí řidiče zajíždět autem dál do Prahy a zatěžovat městské ulice. Projekt P+R Na Radosti tento problém na západním okraji metropole výrazně zmírní. Méně aut v ulicích přinese úsporu času řidičům i lepší životní prostředí pro obyvatele okolních čtvrtí,“ říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Nabíječky pro elektromobily i místa pro rodiny
Pětipodlažní parkovací dům bude využívat polorampový systém, podobně jako známé P+R na Černém Mostě. Toto řešení umožňuje efektivnější využití prostoru a rychlejší pohyb vozidel uvnitř objektu.
Z celkové kapacity bude deset míst vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením, osm stání pro rodiny s dětmi a jedenáct míst nabídne nabíjecí stanice pro elektromobily.
Přibudou i nové autobusové zastávky
Součástí projektu nebude pouze samotné parkoviště. V bezprostřední blízkosti vzniknou také nové autobusové zastávky Na Radosti, které usnadní přestup na veřejnou dopravu.
Město očekává, že díky novému P+R parkovišti se podaří snížit dopravní zatížení okolních komunikací, omezit emise i hluk a zlepšit průjezdnost Prahy zejména pro obyvatele západní části metropole.