Konec městských hranic. Řidiči Boltu mají nově rozvázané ruce. Proč to nejde u konkurence?

Filip Jaroševský
  18:30
Konec hranic měst? Estonská mezinárodní dopravní společnost - Bolt umožní objednat jízdu kdekoliv v České republice. Konkurenční služby jako Uber nebo Liftago zůstávají i nadále převážně vázané na velká města a jejich okolí, kde mají stabilní síť řidičů.
Nejvýhodnější je mít v telefonu stažené dvě služby, například Bolt a Uber, a cenu si porovnat přímo před objednáním. | foto: BOLT

Objednat si odvoz přes Bolt už nemá být jen výsadou velkých měst. Platforma nově umožňuje přivolat si řidiče prakticky odkudkoliv v Česku – klidně i z menší obce, kde dosud nefungovala. Neznamená to ale, že Bolt „otevírá“ nová města. Mění spíš pravidla hry: aplikace nově páruje zákazníky s řidiči bez ohledu na hranice měst. Pokud je někdo poblíž, můžete s ním jet.

Mobilita bez hranic (měst)

„Nový model celostátního pokrytí představuje přirozený vývoj digitální platformy, která umožňuje flexibilnější a efektivnější způsob sdílené dopravy napříč celým územím. Rozšiřuje dosavadní digitální infrastrukturu a umožňuje překonávat administrativní hranice měst, aby lépe odpovídaly reálnému pohybu lidí,“ uvádí jménem společnosti Bolt pro Českou republiku a Slovensko její PR Manager Jan Huk.

Tradiční taxislužby jsou historicky vázané na konkrétní města a jejich území. Moderní technologická platforma však dokáže fungovat flexibilněji. Pokud řidič dokončí jízdu mimo svůj domovský městský polygon, může nyní přijímat další objednávky i v těchto oblastech. To podle zástupců platformy Bolt výrazně omezuje nutnost návratů „naprázdno“ zpět do původního města a zvyšuje efektivitu celého systému. Platforma lépe využívá kapacitu, jež je už na cestě – což je princip skutečně sdílené mobility.

„Digitální platformy v současnosti umožňují, aby mobilita kopírovala reálný pohyb lidí, ne administrativní hranice měst. Pokud se řidič přirozeně dostane mimo své domovské město, dává smysl, aby mohl pokračovat v jízdách i tam. Zvyšuje to efektivitu, snižuje počet kilometrů bez cestujících a podporuje sdílený model dopravy,“ říká Jan Uhlíř, generální ředitel Boltu pro Českou republiku a Slovensko.

Vyšší výdělky mimo velká města pro řidiče

Aby byl model atraktivní i ekonomicky, nastavuje Bolt pro jízdy začínající mimo hlavní městské zóny vyšší jízdné. Partnerským řidičům tak zůstává větší podíl z ceny jízdy, což má motivovat k přijímání objednávek i mimo velká města a zároveň podpořit dostupnost služby v regionech.

Dostupnost vozidla vždy závisí na přítomnosti aktivního partnerského řidiče v daném místě a čase.

Bolt tím podle jeho zástupců reaguje na přirozené vzorce mobility – například když zákazník cestuje z většího města do menší obce nebo turistické destinace. Řidič zde může plynule pokračovat v práci, místo aby se vracel bez další jízdy.

„Sdílená mobilita není jen o sdílení vozidla. Jde především o efektivní využití kapacity, která je už na cestě. Moderní technologie nám umožňují propojovat nabídku a poptávku i mimo tradiční městská centra, aniž bychom museli budovat infrastrukturu v každé obci,“ dodává Uhlíř.

Konkurence nespí

Na českém trhu má Bolt několik konkurentů, žádný z nich ale zatím nefunguje v podobně flexibilním celostátním režimu. Služby jako Uber nebo Liftago zůstávají převážně vázané na velká města a jejich okolí, kde mají stabilní síť řidičů. Mimo tyto zóny je jejich dostupnost výrazně omezenější, což dává Boltu v novém modelu určitou výhodu zejména v menších obcích a regionech.

  • V Praze je několik možností, jak si objednat odvoz. Mezi nejčastější patří Bolt a Uber, které fungují přes mobilní aplikaci, zobrazují cenu předem a auto je k dispozici většinou během několika minut.
  • Alternativou je Liftago, česká platforma propojující licencované taxikáře. Umožňuje vybírat řidiče podle ceny a hodnocení a funguje hlavně ve městech, kde je auto většinou rychle dostupné. Klasické taxislužby pak fungují přes telefon nebo přímo na ulici, ale často nenabízí stejnou transparentnost ceny a rychlost jako aplikace.
  • Celkově platí, že vás v Praze nejrychleji a nejlevněji sveze Bolt či Uber, Liftago je vhodné, pokud chcete ověřeného taxikáře. A klasické taxi je řešení pro ty, kdo neradi apky.
  • V Praze se cena za jízdu přes aplikace liší podle délky trasy, času a aktuální poptávky. U služeb Bolt a Uber stojí krátká jízda v centru, například tři až pět kilometrů, obvykle kolem 120 až 170 korun. Cesta z letiště Václava Havla do centra vyjde na přibližně 550 až 600 korun jedním směrem.
  • U Liftaga jsou ceny předem viditelné v aplikaci a řidiči si je určují sami, typicky se pohybují kolem 24 až 36 korun za kilometr v Praze. Klasické taxi s taxametrem má startovací poplatek zhruba 60 korun a kilometr jízdy stojí kolem 36 korun, což bývá ve výsledku dražší než přes aplikace.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná" 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Jablonec odkoupí problémovou ubytovnu za 46 milionů, přestaví ji na byty

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu 10. prosince 2025...

Za problémovou ubytovnu Neptun zaplatí Jablonec nad Nisou maximálně 46,17 milionu korun, vlastník chtěl za budovu původně 68 milionů. Zastupitelé v pondělí na mimořádném jednání schválili odkoupení...

30. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy

30. března 2026  17:47

Výstava Adamovo ucho přiblíží v Pardubicích uměleckou cestu Petra Veselého

ilustrační snímek

Tvorbu malíře, básníka a pedagoga Petra Veselého představí Galerie Univerzity Pardubice. Výstava s názvem Adamovo ucho mapuje jeho uměleckou cestu, uvedla...

30. března 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Zlínský kraj si kvůli dotaci pro FC Zlínsko nechá zpracovat právní analýzu

ilustrační snímek

Zlín 30. března (ČTK) -- Zlínský kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná rizika spojená s vyplacením dotace pro spolek FC Zlínsko v...

30. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují

Mimořádné zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zleva nahoře Jiří Crha...

Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS) vyjít pořádně draho. Zatímco všechny své předchozí potíže nakupené za poslední rok...

30. března 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Mladá Boleslav vypsala tendr na dopravní hřiště, polovinu zaplatí kraj

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce letos začít stavět multifunkční dopravní hřiště v areálu krajské střední školy v Jičínské ulici. Minulý týden město vyhlásilo na zakázku s...

30. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Pražané mění návyky, do sběrných dvorů chodí častěji. Metropole rozšiřuje speciální reuse pointy

Sběrné dvory Pražských služeb jsou trendy, každý rok přijímají desítky tisíc...

Pražané začínají uklízet efektivněji a zodpovědněji. Data Pražské služby ukazují rekordní návštěvnost sběrných dvorů a rostoucí zájem o opětovné využití věcí. Metropole proto posiluje síť takzvaných...

30. března 2026  17:30

Těžební aktiva Tulkubaš a Kyzyltaš: Prohlášení skupiny investorů

30. března 2026  17:24

Hradecký kraj chystá obchvat Hronova na Náchodsku za 300 milionů korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj chystá obchvat Hronova na Náchodsku za téměř 300 milionů korun. Bude se jednat o přeložku silnice II/303, která spojuje Náchod s...

30. března 2026  15:40,  aktualizováno  16:50

Plzeň po Velikonocích zahájí stavbu tří plovoucích mol na Boleveckém rybníku

ilustrační snímek

Plzeň začne po Velikonocích stavět tři plovoucí mola na Velkém boleveckém rybníku. Největší z nich bude určeno hlavně pro slunění, dvě menší pro milovníky...

30. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Dálnice D8 ve směru na Německo je před hranicemi kvůli nehodě kamionů zavřena

ilustrační snímek

Dálnice D8 u hranic ve směru na Německo je kvůli nehodě tří kamionů uzavřena. Informovala o tom policie na síti X. Objízdná trasa pro osobní dopravu vede přes...

30. března 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

VIDEO: Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Řidič za jízdy ztrácel náklad. Gauč přistál těsně před policejním vozem

Pardubičtí policisté se v předchozích dnech setkali s nečekaným překvapením na silnici I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Těsně před jejich služebním vozem totiž přistál gauč, jehož části řidič...

30. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

