Objednat si odvoz přes Bolt už nemá být jen výsadou velkých měst. Platforma nově umožňuje přivolat si řidiče prakticky odkudkoliv v Česku – klidně i z menší obce, kde dosud nefungovala. Neznamená to ale, že Bolt „otevírá“ nová města. Mění spíš pravidla hry: aplikace nově páruje zákazníky s řidiči bez ohledu na hranice měst. Pokud je někdo poblíž, můžete s ním jet.
Mobilita bez hranic (měst)
„Nový model celostátního pokrytí představuje přirozený vývoj digitální platformy, která umožňuje flexibilnější a efektivnější způsob sdílené dopravy napříč celým územím. Rozšiřuje dosavadní digitální infrastrukturu a umožňuje překonávat administrativní hranice měst, aby lépe odpovídaly reálnému pohybu lidí,“ uvádí jménem společnosti Bolt pro Českou republiku a Slovensko její PR Manager Jan Huk.
Tradiční taxislužby jsou historicky vázané na konkrétní města a jejich území. Moderní technologická platforma však dokáže fungovat flexibilněji. Pokud řidič dokončí jízdu mimo svůj domovský městský polygon, může nyní přijímat další objednávky i v těchto oblastech. To podle zástupců platformy Bolt výrazně omezuje nutnost návratů „naprázdno“ zpět do původního města a zvyšuje efektivitu celého systému. Platforma lépe využívá kapacitu, jež je už na cestě – což je princip skutečně sdílené mobility.
„Digitální platformy v současnosti umožňují, aby mobilita kopírovala reálný pohyb lidí, ne administrativní hranice měst. Pokud se řidič přirozeně dostane mimo své domovské město, dává smysl, aby mohl pokračovat v jízdách i tam. Zvyšuje to efektivitu, snižuje počet kilometrů bez cestujících a podporuje sdílený model dopravy,“ říká Jan Uhlíř, generální ředitel Boltu pro Českou republiku a Slovensko.
Vyšší výdělky mimo velká města pro řidiče
Aby byl model atraktivní i ekonomicky, nastavuje Bolt pro jízdy začínající mimo hlavní městské zóny vyšší jízdné. Partnerským řidičům tak zůstává větší podíl z ceny jízdy, což má motivovat k přijímání objednávek i mimo velká města a zároveň podpořit dostupnost služby v regionech.
Dostupnost vozidla vždy závisí na přítomnosti aktivního partnerského řidiče v daném místě a čase.
Bolt tím podle jeho zástupců reaguje na přirozené vzorce mobility – například když zákazník cestuje z většího města do menší obce nebo turistické destinace. Řidič zde může plynule pokračovat v práci, místo aby se vracel bez další jízdy.
„Sdílená mobilita není jen o sdílení vozidla. Jde především o efektivní využití kapacity, která je už na cestě. Moderní technologie nám umožňují propojovat nabídku a poptávku i mimo tradiční městská centra, aniž bychom museli budovat infrastrukturu v každé obci,“ dodává Uhlíř.
Konkurence nespí
Na českém trhu má Bolt několik konkurentů, žádný z nich ale zatím nefunguje v podobně flexibilním celostátním režimu. Služby jako Uber nebo Liftago zůstávají převážně vázané na velká města a jejich okolí, kde mají stabilní síť řidičů. Mimo tyto zóny je jejich dostupnost výrazně omezenější, což dává Boltu v novém modelu určitou výhodu zejména v menších obcích a regionech.
