Konec sdílených elektrokoloběžek v Praze. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2026

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  16:26
Sdílené elektrokoloběžky z pražských ulic zmizí. Radní hlavního města schválili nová pravidla, podle kterých od ledna 2026 nebude možné tyto dopravní prostředky v metropoli provozovat. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti obyvatel i městských částí na neukázněné uživatele a nepořádek v ulicích.

Po krátké zimní pauze se do českobudějovických ulic opět vrátily sdílené elektrokoloběžky společností Bolt a Lime. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pražští radní v pondělí odsouhlasili zavedení nového systému regulace sdílených dopravních prostředků. Ten de facto počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, zatímco sdílená kola a elektrokola budou moci v metropoli fungovat dál.

Nová pravidla začnou platit od ledna 2026. Provozovatelé kol a elektrokol budou muset uzavřít smlouvu s Technickou správou komunikací (TSK) a svá kola parkovat výhradně na určených místech. Za využívání těchto míst zaplatí městu poplatek 25 korun měsíčně za každé vozítko (kolo).

Lime se zaměří na kola

Sdílené elektrokoloběžky však tento režim využívat nebudou moci, čímž se jejich provoz fakticky znemožní. Rozhodnutí vedení města vítají především centrální městské části, které dlouhodobě kritizovaly chaotické parkování a nebezpečnou jízdu po chodnících. Naopak provozovatelé sdílených koloběžek se zákazem nesouhlasí. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí. Společnost se v budoucnu v Praze zaměří na sdílená elektrokola.

Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje například radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.

Půjčili jste si někdy v Praze elektrokoloběžku?

20. října 2025  16:25

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie. Modernizace by se týkala především vnitřních prostorů smuteční síně. Rozhodli o...

20. října 2025  16:16

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně ohrozily...

20. října 2025  17:32 

Pardubická policie končí v Holicích a H. Jelení, Holice zakládají vlastní sbor

Městská policie Pardubice nebude od prosince sloužit v Holicích a Horním Jelení na Pardubicku. Strážníci budou mít víc času na potřeby krajského města....

20. října 2025  16:05

Pod kamionem na Jindřichohradecku se dnes odpoledne utrhla krajnice vozovky

Na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Kunžakem se dnes odpoledne utrhla pod kamionem krajnice. Nákladní vůz, jenž přepravoval náklad o váze 40 tun, zčásti...

20. října 2025  15:51

Pekařské řemeslo se mění, zůstává ale náročné. Oboru pomáhají moderní technologie

Pekařské řemeslo patří k nejstarším, ale i k nejnáročnějším. Moderní technologie už zvládnou část práce, přesto se bez lidské ruky neobejdou. Zatímco se provozy modernizují, pekaři upozorňují, že...

20. října 2025  17:22

Oprava mostu v Roudnici nad Labem se prodraží o necelých 40 milionů korun

Oprava mostu v Roudnici nad Labem na Litoměřicku bude o téměř 40 milionů korun dražší než původně předpokládaných zhruba 120 milionů korun. Technický průzkum...

20. října 2025  15:43

Devátý ročník Stairs2Hell s Jakubem Vágnerem: Nové Mlýny zažily rekordní kapry i napínavý boj do poslední chvíle

20. října 2025  17:12

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:22

Nenápadně skvělý sládek v Audienci. Thálii může získat herec z divadla v Mostě

Herec Marcel Rošetzký z Městského divadla v Mostě je v užší nominaci na prestižní divadelní ocenění Cena Thálie. Porotu zaujal způsob, jakým ztvárnil roli sládka v ikonické hře Audience, již napsal...

20. října 2025  17:02

Oční klinika v Ostravě má nový datový systém, zlepší péči o pacienty

Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) začala využívat nový datový systém, který pomůže lékařům zlepšit péči o pacienty. Nový software propojuje všechna...

20. října 2025  15:28

