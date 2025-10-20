Pražští radní v pondělí odsouhlasili zavedení nového systému regulace sdílených dopravních prostředků. Ten de facto počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, zatímco sdílená kola a elektrokola budou moci v metropoli fungovat dál.
Nová pravidla začnou platit od ledna 2026. Provozovatelé kol a elektrokol budou muset uzavřít smlouvu s Technickou správou komunikací (TSK) a svá kola parkovat výhradně na určených místech. Za využívání těchto míst zaplatí městu poplatek 25 korun měsíčně za každé vozítko (kolo).
Lime se zaměří na kola
Sdílené elektrokoloběžky však tento režim využívat nebudou moci, čímž se jejich provoz fakticky znemožní. Rozhodnutí vedení města vítají především centrální městské části, které dlouhodobě kritizovaly chaotické parkování a nebezpečnou jízdu po chodnících. Naopak provozovatelé sdílených koloběžek se zákazem nesouhlasí. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí. Společnost se v budoucnu v Praze zaměří na sdílená elektrokola.
Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje například radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.