Konec slova proti slovu? Po revizorech ve Středočeském kraji budou nosit kamery i ti pražští

Filip Jaroševský
  15:33
Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně sporů s cestujícími. Zkušenosti z příměstských linek teď pozorně sleduje i Pražský dopravní podnik, který plánuje zavést podobný systém také v hlavním městě.
Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami. | foto: ROPID

Všichni to známe z amerických filmů. Malé tělesné kamery zdejších policistů na uniformách, které se zapínají před službou, nahrávají obraz a zvuk z pohledu policisty, ukládají data do zabezpečeného úložiště a slouží jako objektivní důkaz „kdyby něco“. Minikamery posledních více než deset let nosí i čeští strážci zákona. A úplně nejnověji i středočeští přepravní kontroloři, které Pražané potkávají nejčastěji na příměstských autobusových linkách.

Pozor, probíhá natáčení

„V rámci modernizace postupů přepravní kontroly Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) začali přepravní kontroloři v těchto dnech používat během své činnosti přenosné kamery. Hlavním cílem nově používaného monitorovacího systému je zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol,“ říká mluvčí pražského organizátora dopravy (ROPID) Filip Drápal a dodává, že na základě zkušeností provozovatelů veřejné hromadné dopravy IDSK loni vysoutěžila dodavatele systému nositelných kamer pro přepravní kontrolory. A následně uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku stovky kamer v hodnotě přes 3,2 milionu korun bez DPH.

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ dodává ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Neváhej a toč

V případě, že odteď nebude k dispozici záznam z kontroly středočeskými revizory, bude organizátor dopravy automaticky považovat případné podněty cestujících za oprávněné. Z toho podle Drápala logicky vyplývá, že kontroloři IDSK musí pořizovat záznam po celou dobu přepravní kontroly, a to vždycky a povinně.

Metro D opět v problémech: Spor o tendr odkládá klíčovou stavbu v Praze

„Všechny videozáznamy jsou pořizovány v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do třiceti dnů od pořízení záznamu,“ doplňuje Drápal.

O zaznamenávání průběhu kontroly jsou cestující informováni ve Smluvních přepravních podmínkách PID a vývěskami v autobusech. Tím se organizátoři kryjí proti případným stížnostem na fakt, že je někdo natáčí.

Už brzy i v hlavním městě

Pražský dopravní podnik (DPP) provozuje bezpečnostní kamery ve stanicích metra a obdobně i v novějších tramvajích, autobusech a také ve všech trolejbusech.

Bus až domů

Cestování veřejnou dopravou ve Středočeském kraji má být pohodlnější. Organizátor dopravy spustil takzvaná virtuální nástupní místa.

  • Smysl je jednoduchý: dostat dopravu blíž k lidem, hlavně do nových obytných lokalit nebo okrajových částí obcí, kde se nyní klasická zastávka nevyplatí nebo ani nedá postavit. Zatím jich vzniklo osm v obci Kounice.
  • Virtuální nástupní místo funguje jen v mapách a aplikacích.
  • V terénu žádný sloupek nenajdete. Více na halo.pid.cz.

Podle šéfa komunikace DPP Daniela Šabíka lze záznam z těchto kamer již nyní využít i pro případné šetření konfliktních situací při přepravní kontrole orgány činnými v přestupkovém nebo trestním řízení. Uvedené záznamy však nemusí být pro účely šetření případných konfliktních situací při přepravní kontrole dostatečně vypovídající, DPP proto již nějakou dobu chystá projekt, který se hodně podobá tomu středočeskému. „Připravujeme pilotní projekt pro ověření bezpečnostních kamer s obrazovým a zvukovým záznamem přímo pro zaměstnance přepravní kontroly. Jeho parametry vychází z konzultací v rámci Sdružení dopravních podniků, tedy zkušenosti jiných českých dopravních podniků, které již kamery používají, právní stanoviska z hlediska ochrany osobních údajů a podobně. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s přepravní kontrolou IDSK (Středočeský kraj), která kamerové systémy pro revizory aktuálně zavedla,“ popisuje pro deník Metro Šabík.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Díky tomu může podle Šabíka DPP čerpat čerstvé zkušenosti z ostrého provozu. „V tuto chvíli ladíme interní metodiku tak, aby byla v souladu s platnou legislativou jak v oblasti ochrany osobních údajů, tak v oblasti pracovněprávní. Zahájení projektu se předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku,“ uzavírá Šabík.

Padesát revizorů

V souvislosti s rozšířením zkušebního provozu nástupu všemi dveřmi na vybraných autobusových linkách Pražské integrované dopravy, na něž došlo loni v létě, organizátor dopravy IDSK navýšil také počet přepravních kontrolorů.

  • Po ukončení náborů se v prvním kvartálu letošního roku bude na příměstských linkách pohybovat asi padesátka revizorů IDSK. Pro srovnání – v hlavním městě aktivně působí něco okolo sto padesáti kontrolorů DPP.
  • První informace o průběhu zmiňovaného zkušebního provozu se IDSK zavázal zveřejnit v následujících týdnech. Podrobné informace najdete na webu idsk.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

EXTERNÍ E-MAIL
Krásný den,
v Praze na Želivském dává vánoční strom křídla. Takovou vánoční hvězdu jsem ještě neviděl. :)
Díky.
Ondra Obergruber

vydáno 14. ledna 2026  15:21

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

Roztyly

Roztyly

Roztyly

vydáno 14. ledna 2026  15:20

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:12

