Konec tahů po barech? Praha 1 chce zatočit se službou, která přináší hluk opilých cizinců

Masivní turismus ohrožuje centra celé řady evropských měst. Své o tom vědí i obyvatelé historického centra Prahy. S problémem nepřiměřeného hluku, který dlouhodobě trápí místní, chce nyní bojovat radnice první městské části.

„Již v květnu byl na šestnácté zasedání zastupitelstva předložen komplexní návrh a doporučení ohledně řešení tohoto problému. To se nyní částečně proměnilo v konkrétní opatření. Starostka Terezie Radoměřská, inspirována těmito návrhy zastupitele Martina Motla, přijala rozhodné kroky k omezení hluku způsobeného organizovanými průvodcovskými akcemi typu Pub Crawl,“ uvádějí zástupci tiskového odboru první městské části.

Tyto akce zaměřené na konzumaci alkoholu v různých podnicích podle radnice jedničky výrazně narušují kvalitu života rezidentů centra města. Skupiny opilých a hlučných návštěvníků podle jejích zástupců zanechávají za sebou chaos a hluk, což znepříjemňuje život místním obyvatelům.

„Pub Crawl je v Praze mezi určitou skupinou turistů velmi populární. Jde o organizované akce, při kterých skupina lidí navštěvuje více barů, hospod nebo nočních klubů v průběhu jedné noci s cílem konzumovat alkohol. Tato pražská atrakce je vedena průvodci a zahrnuje předem určenou trasu s několika zastávkami v různých podnicích,“ dodávají zástupci Prahy 1 s tím, že kvůli velkému množství účastníků a vysoké konzumaci alkoholu tyto akce způsobují zvýšenou hlučnost, nepořádek, dochází k vandalismu a vůbec celkovému narušení veřejného pořádku v centru města.

„Radní proto na posledním zasedání vyzvali svým usnesením vedení hlavního města Prahy k novele tržního řádu. Ta by stanovila zákaz pochůzkového poskytování služeb, jako je například zrovna Pub Crawl, na území Prahy s výjimkou doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem průvodce, a to v době od dvaadvaceti hodin večer do šesti ráno. Se zněním tohoto návrhu souhlasí i ministerstvo průmyslu a obchodu, s nímž ho Praha 1 ve spolupráci s hlavním městem a městskou společností Prague City Tourism a.s. konzultovala,“ doplňuje tiskový odbor.

Kromě tohoto opatření podrobný dokument předložený zastupitelstvu Prahy 1 obsahuje další návrhy na snížení hluku zejména v historickém centru města. Patří mezi ně například zavedení přísnějších kontrol a sankcí pro podniky, které nedodržují hlukové normy. Doporučuje také vytvoření metodiky, jak zlepšit spolupráci mezi městskou policií a ostatními orgány pro účinnější řešení stížností na hluk a rychlejší reakci na porušování pravidel. „Jsem rád, že se podařilo prosadit opatření, která mají za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel Prahy 1 a vrátit městu jeho pověst kultivované a příjemné destinace,“ uzavírá radní Motl.