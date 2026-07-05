Yuval Noah Harari je autorem celosvětových bestsellerů Sapiens, Homo Deus, Nexus a 21 lekcí pro 21. století, kterých se po celém světě prodalo přes 50 milionů výtisků. Na podzim poprvé vystoupí v Praze s přednáškou na téma „21 lekcí pro Českou republiku“, během které představí vlastní vizi toho, jak by Česká republika mohla být v globálním měřítku úspěšnější a možná i šťastnější. Konference se bude konat 12. října 2026 ve Fóru Karlín.
Geopolitický zlom a nový světový řád
Pořadatelem této události je institut Solvo, který společně s Hararim pozve na pódium nejdůležitější osobnosti současného Česka k otevřeným debatám beze všech zkreslení, biasů a korektnosti, které vzdalují od vyřešení jakéhokoliv problému.
Jak se Česko má postavit k novému světovému řádu? Jaká strategie nám zajistí bezpečnost a prosperitu v turbulentní době? Návštěva Harariho přichází v jednom z nejkritičtějších okamžiků naší novodobé historie – v době, kdy Česko čelí rekordně nízké porodnosti a měnící se geopolitické situaci. „Na této jedinečné konferenci jsme pracovali více než dva roky. Je jediná svého druhu v naší zemi – a něco mi říká, že ještě dlouho bude,“ uvádí Ivana Tykač, zakladatelka institutu Solvo.
Odolnost Čechů a Češek
Jedním z klíčových témat Harariho konference bude lidská psychika a budoucnost dětí. V éře pokročilých technologií, jako je revoluční procesor NVIDIA RTX Spark nebo vývojové prostředí Claude Code, čelíme neviditelné hrozbě. Jak se máme bránit manipulaci všudypřítomných algoritmů, které už dnes nezvratně formují myšlení celé mladé generace? Harari se zaměří na to, jak zvýšit psychickou a sociální odolnost české společnosti vůči technologickým hrozbám.